BISTÅR FORELDRENE: Erik Lea har vært bistandsadvokat for Torger og Karin Tengs helt siden datteren deres ble drept i 1995.

Advokat Lea om tiltaltes forklaring: − Påfallende hva han ikke husker

HAUGESUND TINGHUS (VG) Johny Vassbakk husker enkelte ting svært detaljert. Hva som skjedde kvelden Birgitte Tengs ble drept, er derimot uklart for han.

52-åringen svarte tydelig på spørsmålene fra dommer og aktor, men understreket igjen og igjen at han husker lite fra våren 1995, da Birgitte ble drept.

Under utspørringen onsdag gikk dommeren og aktoratet gjennom alt fra bilkjøring, haikere Vassbakk hadde plukket opp, hans tidligere forhold, samt kunnskap om veiene på Karmøy.

Han husker at han plukket opp to kvinnelige haikere han anslår til å være i 30-årene, kvelden Tengs ble drept.

Vassbakk sier også at han kan ha bowlet, eller vært på kino.

Under utspørringen påpekte aktor Nina Grande at hun opplevde at Vassbakk forklarte seg svært detaljert om noen episoder som gikk langt tilbake i tid, samtidig som han ikke kunne huske andre.

Det samme påpekte bistandsadvokat Erik Lea etter rettsdagens slutt.

– Han forklarer seg for så vidt greit, men det er vel kanskje noe påfallende hva han ikke husker, sier Lea til VG.

Han er en av bistandsadvokatene til foreldrene til Birgitte Tengs.

Lea sier han synes det er vanskelig å dømme Vassbakks hukommelse, men gjentar at han synes det er litt påfallende.

Lea forteller at foreldrene til Birgitte har fulgt Vassbakks forklaring tett fra et eget rom i dag.

– De er jo veldig spente på hva han sier, så de har sittet der i hele dag.

BISTÅR: Advokat Erik Lea.

Under en kort presseseanse blir konstituert statsadvokat Thale Thomseth hva hun tenker om Vassbakks varierende hukommelse.

– Vi synes det er viktig at han får avgi sin forklaring, så skal vi fortelle retten hva vi mener om det senere.

Thomseth sier at de har bitt seg merke i at han erindrer en god del, men at det også er en god del han ikke sier så mye om.

På spørsmål om hvilke inntrykk hun sitter igjen med etter hans forklaring, svarer hun:

– Jeg har noen inntrykk, og det skal vi komme tilbake igjen til. Å fortelle dere hvilken vurdering jeg gjør av hans forklaring, da begynner jeg å prosedere denne saken, og det skal jeg ikke gjøre nå.

Forsvarer: – Tøff dag

Forsvarer Stian Kristensen avviser at klienten hans har utvist selektiv hukommelse under utspørringen onsdag.

– Jeg tror man skal være litt forsiktig med å si det. Jeg tror det handler mer om at noen ting interesserer ham mer enn andre ting, sier forsvareren.

– Ting som du er interessert og opptatt av husker du bedre enn ting som du ikke er interessert og opptatt av.

FULGTE MED: Forsvarer Stian Kristensen var lutter øre under utspørringen av klienten sin.

Kristensen legger til at å sitte i en fullsatt rettssal, rett foran et pressekorps, i seg selv er en påkjenning klienten og hukommelsen hans.

– Han sier han kjenner det er et veldig press å sitte der inne og vite at alle dere sitter bak ham og kikker på ham og at alt han sier kommer ut, sier forsvareren.

Flere ganger ga Vassbakk uttrykk for at han synes det er vanskelig og tungt å måtte svare på detaljene rundt privatlivet sitt.

Det var særlig da retten var inne på spørsmål som omhandlet familieliv, venner og ensomhet at Vassbakk virket tydelig berørt.

BRØT INN: Forsvarerne Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen ga aktoratet tilsnakk flere ganger under utspørringen av deres klient, Johny Vassbakk.

En gang spurte dommeren om det kanskje kunne være greit med en pause, noe Vassbakk takket ja til. Neste gang var det forsvarer Kristensen som ba om en pause.

Kristensen understreker at forberedelsene frem til rettssaken også har bidratt til å gi Vassbakk mer kunnskap om visse episoder.

– Mange av de tingene han snakker om har og kommet til ham i dette året ved å gå gjennom masse dokumenter, prøve å få knagger å henge dette på, prøve å få hjelp til hukommelsen. Sånn at det har jo hjulpet å få frem i alle fall noen riss av minner.

Vassbakk gjentok flere ganger under utspørringen at mange av episodene han husket var fordi han hadde lest om dem i blant annet avhør han hadde fått tilgang på.

– Hva er vanskeligst for ham å snakke om?

– Jeg tror i det hele tatt det å sitte her og brette ut livet sitt for mer eller mindre hele Norge, synes han er vanskelig. Og det er fullt forståelig. Det er intime detaljer som de aller fleste av oss vil holde privat, det blir nå brettet ut.