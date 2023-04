Studenter på Blindern deltar på dyplesingskurs. Blant deltagerne er italienske Giulio Panettiere (25) (t.h.)

Mobilfrie lesekurs for studenter: − Frigjørende

Kan fem timer mobilfri lesing være en kur for skjermavhengige studenter?

En etter en finner studentene plassene sine i grupperommet innerst på Universitetsbiblioteket på Blindern.

Om noen få minutter skal alle telefoner og smartklokker i rommet skrus av og legges ute av syne. Der skal de ligge de neste fem timene.

Lesekurset, som masterstudentene på sosialantropologi skal gjennomføre i dag, er nemlig helt skjermfritt. Og nå vil forskere finne ut hva som egentlig skjer når studentene, som vanligvis scroller på TikTok og Instragram i timevis hver dag, må jobbe helt analogt.

– Stillheten skaper rom for ro

– Det begynte med en følelse jeg og kolleger hadde av at vi ikke greide å komme gjennom disse lange tekstene på samme måte som vi gjorde før, sier postdoktor ved sosialantropologisk Instiutt ved UiO, Ståle Wig.

Det viste seg at studentene satt med samme følelse, og det var bakgrunnen for at Wig og kollegene hans startet med kurset – som et forum for å komme inn i konsentrasjon og flytsone.

Info Slik foregår det Den fem timer lange lesedagen har blitt arrangert to ganger med samme studentgruppe.

Den første dagen kunne studentene selv velge om de ville notere for hånd eller på skjerm, og det var helt i orden å ha med seg mobiltelefon. Andre økt ble gjennomført helt uten skjermer.

Begge øktene ble filmet fra fire vinkler, i tillegg til at to studenter hadde på seg aktivitetsklokker som måler hjerterytme og bevegelse. I etterkant av kursene, fylte studentene ut et spørreskjema og deltok i en gruppesamtale hvor de skulle dele erfaringene sine med de andre.

Kurset ble arrangert for sosialantropologistudentene for første gang i 2018. Siden har de gjort det en gang i semesteret, bortsett fra under pandemien. Vis mer

– Stillheten skaper rom for at ro kan sette seg i kroppen. Jeg får inntrykk av at verden stopper litt opp mens vi er her, at tiden bremser, sier Wig.

Han tror ikke det hjelper å rette pekefinger mot studentene når de sliter med å lese tekster.

Lesekurset ledes av postdoktor i sosialantropologi Ståle Wig.

– Jeg tror det har skjedd noe med miljøet rundt oss som gjør det vanskeligere å være student.

Likevel tror han ikke at kuren er å tilpasse undervisningen for mye ved å droppe pensumtekster til fordel for videoer på YouTube.

Wig peker på at man til alle tider har advart mot ny teknologi. Han mener vi heller må få et mer aktivt forhold til den. Og det er nettopp det han forsøker på nå.

Leste mer uten mobil

Student Ingrid Lovise Ruud (26) forteller at hun godt kan sitte en hel økt uten å se på telefonen til vanlig.

Student Ingrid Lovise Ruud (26) har sovet dårlig i natt, og frykter at det vil gå utover konsentrasjonen.

Hun har slettet alle sosiale medier-apper, bortsett fra Facebook, på telefonen, og bruker den ikke så mye som hun hører at andre på hennes alder gjør.

– Jeg sjekket nettopp skjermtiden min, og den er ikke så høy. To-tre timer om dagen, kanskje, sier hun.

Også Ingrid Maria Beltramba (25) og Aegli Sakellari (23) forteller at de ofte forsøker å legge bort mobilen mens de leser, men at det er vanskelig å la den bli liggende.

Begge mener at de leste mer enn vanlig uten skjermer.

– Til vanlig søker jeg jo opp ting jeg lurer på, og da dukker det bare opp flere spørsmål. Det blir forvirrende, og jeg mister fort tankesporet jeg var inne på, sier Sakellari.

Ingrid Maria Beltramba (25) (t.h.) ble stresset av tanken på å være umulig å kontakte i fem timer, og måtte sende melding til moren sin for å si fra. Medstudent Aegli Sakellari (23) (t.v.) angret litt på at hun ikke gjorde det samme.

– Jeg tror jeg tillot meg selv å jobber mer igjennom det jeg lurte på for meg selv, sier Beltramba.

– Vanligvis ville jeg bare googlet, og det ville ført meg inn i et Wikipedia-kaninhull. Men nå måtte jeg bare lese videre, så skjønte jeg det kanskje etter hvert likevel, sier Beltramba.

Frigjørende å ha færre valg

I motsetning til tidligere, skal det denne gangen gjøres forskning på hva som skjer med studentene som er med på lesekurset.

Wig håper dette er starten på å utvikle en helt ny pedagogikk, som mange kan dra nytte av.

– Vi tenker ofte at valg er frihet, men her ser du det motsatte. Å krympe menyen, kan føles veldig frigjørende.

I tillegg til at seansen ble filmet fra fire vinkler, hadde to av studentene på seg aktivitetsklokker som målte hjerterytme og bevegelse.

Wig mener vi legger for mye ansvar på enkeltstudentene hvis vi forventer av dem at de skal ta kampen mot skjermtiden alene.

Hverken Beltramba eller Sakellari har savnet telefonene sine i dag. En time etter at kurset ble avsluttet er de fortsatt av. Når skjermene først er på, har det skjedd skuffende lite.

– Selv om jeg har sittet her og lest i fem timer, er jeg ikke utslitt, forteller student Beltramba.

Sakellari er enig. Hun forteller at hun føler seg mer opplagt enn når hun har lest en hel dag på laptopen.

– Hvordan er det mulig! To timer skjermtid allerede i dag, utbryter Beltramba, før hun kommer på at hun lå våken en time i natt og scrollet på Instagram.

– Ble dere på noe punkt distrahert i dag?

– Ja, flere ganger, sier Beltramba, og legger til:

– Det er jo ikke farlig å være distrahert i noen minutter, men så kom jeg inn i det igjen etter en kort stund, fordi jeg ikke mater distraksjonen med nyheter eller Instagram.

Italienske Giulio Panettiere (25) er mindre entusiastisk til lesekurset enn medstudentene.

– Jeg fikk lest mye i dag, men tekstene var kjedelige, og miljøet rundt meg føltes veldig alvorlig, sier han.

Giulio Panettiere (25) dukket opp to timer for sent til lesekurset, og var ikke særlig begeistret i etterkant.

På slutten av dagen var han mer sliten enn vanlig.

– Det kan være fordi vi ikke snakket sammen. Når jeg leser sammen med andre i et rom, er det umulig for meg å isolere meg selv.

Alternativ måte å leve på

Nå håper Wig at også yngre og ferskere studenter kan få prøve ut pedagogikken de er i ferd med å utvikle.

– Unge som sitter på trikken opp hit første studiedag med TikTok på telefonen og aldri har lest en lengre tekst enn det de fikk utdelt i norsktimen, går inn i større problemer enn de som er her i dag.

Den fem timer lange lesedagen har blitt arrangert to ganger med samme studentgruppe, slik at forskerne kan sammenligne resultatene. Første dag kunne studentene selv velge om de ville bruke skjerm og telefon. Andre økt ble gjennomført helt uten.

Han håper lesekurset viser studentene at det finnes et alternativ til hvordan de lever til vanlig.

– Så kan de se om de liker det og vil integrere det mer i sin egen hverdag, sier Wig.

Og det har flere av dem gjort, om enn i mindre skala. Beltramba forteller at en gruppe studenter har arrangert lesekvelder hvor de sitter konsentrert, uten telefonen, i 45 minutter, før de får et kvarter pause.

– Det gjør at det blir litt flaut å ta opp telefonen før pausen, sier hun, og legger til:

– Jeg liker den strukturen. Det tillater meg å komme inn i dyp konsentrasjon, og jeg får en mer avslappet tilnærming til det jeg leser.

Wig og forskerkollegene håper kurset kan være starten på en ny type pedagogikk, som også andre enn sosialantropologistudentene kan dra nytte av.

Det er Wig glad for å høre.

– Det viser kanskje at de finner noe nyttig i denne måten å jobbe på, sier han.

Neste steg er å se på hvordan de kan forske mer presist på hva som skjer med studentene som er med på kurset.

– I det kan det ligge gode argumenter for å lage en ny type pedagogikk, eller utvikle dette i større skala, sier Wig, og legger til:

– Hva om vi greier å bygge opp dette som en nødvendig del av høyere utdanning i vår tid?

