FEIL: Kulturetaten opplyser at det ble gjort feil i prosessen knyttet til tildeling av leiekontrakten ved Frognerparken kafé, noe som medførte at leietager har betalt mindre enn markedsleie.

Oslo-etat får kritikk for utleievirksomhet

Kommunerevisjonen er ikke fornøyd med Kulturetatens utleievirksomhet og mener den leier ut kommunale eiendommer uten økonomisk styring.

Det skriver Aftenposten.

VG skrev i fjor flere saker om Oslo kommunes leiekontrakter med private næringsdrivende. Blant annet kjendiskokk Andreas Viestads 30-årige kontrakt for leie av Geitmyra gård.

Aftenposten skriver tirsdag at for billige kontrakter og kontrakter som ikke lyses ut når leieperioden er slutt, er to av forholdene som nå får kritikk.

Kulturetaten håndterer rundt 400 utleieobjekter og Kommunerevisjonen har undersøkt 14 av leieforholdene. Den er kritisk til syv av kontraktene.

I et brev sendt til Kontrollutvalget peker Kommunerevisjonen på «vesentlige mangler» i etatens økonomiske kontroll knyttet til utleie og kontraktforvaltning.

I lokaler der det skulle vært markedsleie, er det leid ut på gunstige vilkår, skriver Aftenposten. Avisen har dog ikke fått innsyn i hvilke leieforhold det ble avdekket mangler ved.

Men Kulturetaten har i én sak avdekket brudd på anskaffelsesregelverket. Konsekvensen var ifølge etaten betydelige tapte inntekter samtidig som leietager oppnådde en uberettiget økonomisk fordel. Det gjelder ifølge Aftenposten leieforholdet ved Frognerparken kafé.

Etatsledelsen har ikke ønsket å stille til intervju, men svarer Aftenposten skriftlig i en epost:

«Kulturetaten har arbeidet kontinuerlig med å strukturere og kartlegge behovet for tiltak», skriver leder for juridisk seksjon i Kulturetaten, Anne Inversini. Hun fortsetter:

«Vi er enige med Kommunerevisjonen i at vi fremdeles har en jobb å gjøre, og arbeidet med forbedring av internkontrollen er høyt prioritert.»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post