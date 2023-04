SKREDSØK: Per Inge Belt var en av flere som deltok i søk- og redningsarbeidet på Reinøya etter skredet som kostet to menneskeliv fredag.

Redningsaksjonen i Troms: − Alt var rensket og lå på sjøen

Skredlederen i Røde Kors forteller om sterke inntrykk og hektiske timer etter det fatale skredet fredag ettermiddag. Gårdsbruket hadde ca. 150 dyr. To ble berget.

Per Inge Belt var fagleder skred på Reinøya for Tromsø Røde Kors Hjelpekorps fredag, hvor de bisto i søket etter snøskredet som kostet to menneskeliv.

– Vi hadde fokuset på skredet i Lyngen da meldingen kom om Reinøya. Da måtte vi i Tromsø flytte fokuset dit, forteller han til iTromsø.

Matteo Cazzola (35) omkom i Lyngen-skredet, mens en annen person i det italienske reisefølget ligger i koma på UNN med kritiske skader. Men også på Reinøya fikk et skred fatalt utfall da et par i 60-årene mistet livet da hele gården ble feid på sjøen.

– Vi visste at de to som var savnet var funnet da vi var på vei ut. Men når du lander, kommer inntrykkene at her har det gått to liv, men du går samtidig rett i søkemodus, for vi vil gjøre en skikkelig jobb med å påse at det ikke var flere, sier Belt.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Vis mer

Hentet ut flere fra området

Skredlederen ble flydd ut i helikopter sammen med en kollega fra Røde Kors, to fra norske redningshunder og to innsatsledere fra politiet.

PÅ VEI: Redningsarbeidere og politiet ble fraktet ut til skredområdet med helikopter.

– Det som møter oss er vrakgods i sjøen før jeg ser selve skredet. Da gjør vi først en sikkerhetsvurdering om det er trygt for oss å gå inn. Det gjør vi ved å sjekke med bruddkanten om det ligger mer snø over bruddkant, og om det er andre skredløp som går inn der det har gått skred, forteller Belt.

– Da får vi raskt avklart at det er trygt å lande i skredmassene. Vi setter hundene i søk, og hadde med håndholdt recco. Et søkemiddel for å finne sporing i turklær, men den finner også blant annet elektronikk og dioder i lyspærer på biler. Vi søkte primært etter biler. Og det fant vi, og fikk avklart at den tilhørte de som bodde der, legger han til.

SØK: Redningsarbeidere, brannvesen, politi og sivile søkte både på land og til sjøs etter at snøskredet på Reinøya dro med seg et helt gårdsbruk

Belt forteller at to personer var innesperret på grunn av skredet, og at de tidlig ble hentet ut med helikopter.

– Så ble jeg og en av innsatslederne fraktet ut på skøyta, hvor vi brukte lyskaster og høyttalere og jobbet oss bortover, forteller Belt videre.

De fant ytterligere tre personer som ble evakuert ut av området.

– Vi fikk kontakt med to personer på et av de første nabohusene. De hadde fått varsel og sto og ventet på oss. De var lokalkjente, som var veldig nyttig for politiet. De kjente alle, visste hvem som bodde hvor og kunne nesten fortelle hvem var som var hjemme, og hadde alle telefonnummer, sier Belt.

– Ellers hadde alle evakuert seg selv etter varselet, legger han til.

GÅRD: Snøskredet rev med seg et stort gårdsbruk med flere bygg fredag.

– Helt enorme krefter

Gårdsbruket som havnet på sjøen var av betydelig størrelse, og Belt sier det gjorde sterkt inntrykk da de forsto størrelsen på gården som hadde stått der i årtier, og som nå var revet vekk.

– Det er helt enorme krefter. Da vi kom på ideen at vi skulle sjekke Google Street View, fikk vi se hvilke bygninger som hadde stått der. Da skjønte vi størrelsen på gården. Alt var rensket og lå på sjøen.

Måtte avlive flere dyr

I tillegg til mannen og kvinnen i 60-årene som er bekreftet omkommet etter Reinøya-skredet, var det også over hundre dyr på gården da skredet gikk.

– Det så vi litt av. Vi hører først at brannvesenet plukker opp flere kadaver, og så treffer vi på to dyr som går i overflaten som ser uskadet ut. Etter hvert som vi beveger oss rundt finner vi både døde dyr og halvdøde dyr, forteller Belt.

Han presiserer at det naturligvis var søk etter mennesker som var prioritert, men sier at de etter hvert også fikk håndtert dyrene.

– Det var mennesker som var i fokus, først og fremst, men vi kommenterte det og det ble tatt opp i starten. Å lete etter mennesker ble prioritert først, men etter hvert ble det avklart at det ikke hadde kommet inn flere savnetmeldinger. Da fokuserte vi mer på dyrene. Vi fikk tak i veterinær som geleidet oss med hurtigavlivning.

– Det var to dyr vi lot gå, som tilsynelatende hadde det bra da, legger han til.

SKREDOMRÅDET: Her gikk dødsraset på Reinøya fredag ettermiddag.

– Vet hva du går til

Per Inge Belt sier til iTromsø at han kun én gang tidligere har vært med på lignende, men da i en senere fase.

– Mot bebyggelse har jeg bare vært med en gang tidligere, på Svalbard i 2015. Men det var relativt avklart da vi kom. Vi tok rutefly som naturligvis tar litt tid, så vi bisto mest med ettersøkning, vakthold og evakuering.

Han forteller at de er trente på snøskredsituasjoner, men at skred mot bebyggelse ikke er hverdagskost for dem.

– Men vi går inn i en modus der vi tenker sikkerhet for egen del, samtidig skal vi gå inn å gjøre et stykke arbeid slik vi er trent til. Det å søke et sted der du vet det er mennesker, hus og dyr er veldig spesielt, sier han.

Samtidig sier han at de er klar over hva de begir seg ut på når de bistår i slike situasjoner.

– Det blir feil å si at man blir vant til de massive inntrykkene, men du vet hva du går til, sier han.