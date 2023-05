JEG LIKER DEG: Emilie var forelsket i Nicklas, men visste ikke om han gjengjeldt følelsene. Så hun sendte en melding.

Tilsto forelskelse på DM

Emilie Myren Steiness (17) er blant mange unge mennesker som har tilstått følelsene sine for crushet over en melding.

Emilie har hatt et crush crushEngelsk ord ('a crush') for noen man er forelsket i. Populært slang blant unge til å beskrive personen man har et godt øye til. på Nicklas (19) en god stund. De hadde hatt en god tone og flørtet litt frem og tilbake, men Nicklas hadde sagt at han ikke så etter et seriøst forhold.

Gjaldt det et forhold med meg også? Det hadde Emilie lurt på. En kveld måtte hun ha et svar. Så hun fant frem mobilen, og startet på en chatboble.

Hva skulle hun skrive? Hvor mye skal hun si? Er dette for langt, eller for kort?

Hva om Nicklas svarer at han ikke liker henne tilbake?

Eller i verste fall ikke engang svarer?

Da meldingen ble levert kjente Emilie pulsen gikk opp. Hjertet hoppet nesten ut av kroppen.

Det ble stille en stund fra hans side. «Sett», men ikke svart. Emilie kjente nervøsiteten ta overhånd.

Men så tikket det i telefonen.

Ifølge Ung-rapporten for 2023 fra Opinion, som har som mål å se på utviklingstrekk hos unge i alderen 15–25 år, er «situationships» nevnt som noe de omfavner. Det betyr tilfeldige, uforpliktende og åpne forhold.

Men hva skjer når du er lei av å ikke vite om personen liker deg tilbake?

VG har snakket med fire unge som sendte melding til personen de hadde følelser for.

Slik gikk det:

– Jeg hadde ikke turt å innrømme følelsene for hverken meg selv eller for ham, forteller Emilie til VG.

Da de først begynte å snakke om forhold og kjærlighet var Nicklas veldig opptatt av å få frem at han ikke var interessert i noe seriøst akkurat da.

– En kveld så merket jeg at jeg var ganske lei av å ikke ha et ordentlig svar. Det var den kvelden jeg bestemte meg for å sende melding.

I disse meldingene var Emilie ganske konkret og spurte rett frem hva de egentlig var.

– I en liten stund var det helt stille, og da ble jeg selvfølgelig kjempenervøs. Etter hvert fikk jeg svar der han skrev at han ikke helt visste hva vi var, sier hun.

At Emilie og Nicklas var mer enn bare venner, det hadde hun allerede forstått. Men hva mer, lurte hun på?

– Han skrev også at vi heller ikke bare var venner.

Omtrent to måneder senere ble to av dem offisielt kjærester. De er fortsatt sammen i dag.

SWEETHEARTS: Det er nå ett år siden Emilie sendte melding til Nicklas. De er fortsatt sammen i dag.

Emilie oppfordrer andre i lignende situasjoner å være ærlige med følelsene sine.

– Om du også går rundt med et hemmelig crush, og du har lyst til å innrømme for den andre hva du egentlig føler, så er mitt tips å bare gjør det. Bare ta sjansen!

– For uansett om du blir avvist, som selvfølgelig er veldig kjipt om du blir, eller ikke, så må du bare tenke på det positive. Det er at du ikke trenger å tenke på det noe mer, sier Emilie.

Ble avvist

Rakel Aleksandersen Ødegaard (17) husker hvordan hendene skalv «som et helvete» da hun skulle sende tilståelsesmelding til personen hun likte.

– Jeg var definitivt veldig stresset og hadde mye angst. Jeg klarte så vidt å skrive. Når jeg var ferdig husker jeg at jeg bare la telefonen på bordet slik at jeg ikke så skjermen, sier hun til VG.

Rakel satte telefonen på «ikke forstyrr», og måtte følte behov for å forberede kroppen på uansett hvilket svar hun fikk.

Selv om mange får positive svar, så hender også det at man får et nei.

– Jeg har spurt opptil to folk i livet mitt om de likte meg. Begge gangene så ble det et nei, men de skrev liksom ikke bare «nei».

En stund etter Rakel hadde sendt meldingen så fikk hun svar noen timer senere. Vedkommende svarte med en lang melding.

– Meldingen inneholdt at de bare så på meg som en venn og at de var glad i meg, men ikke på den måten, forteller hun.

– Så dere ble ikke kjærester?

– Jeg ble ikke sammen med hun første jeg spurte, men han andre jeg hadde spurt sa nei først, men etter en stund så begynte han å like meg tilbake, sier hun.

Selv om Rakel har opplevd å bli avvist, anbefaler hun likevel å ta sjansen. Hun skriver at det er en opplevelse og det aldri er til forgjeves. Spør dem ut, råder hun.

Les også «Linn» (21) vil vente i minst to år til før hun forteller faren om kjæresten. Mange unge holder forhold skjult for venner og familie. «Linn» (21) vil vente i minst to år til før hun forteller faren…

– Om den du liker sier nei så betyr det ikke at det var forgjeves. Du blir jo tøffere av å gjøre det. Da er man forberedt til neste gang man kanskje liker noen, og man burde heller ikke gi opp etter første nei, for man finner ikke noen med engang, sier Rakel.

– Hva bør man skrive i en slik melding?

– Det er vanskelig å si hvordan noen skal sende en slik melding for alle reagerer forskjellig basert på om det er bare «Jeg liker deg :)» eller en lang melding med «Jeg liker deg fordi….».

– Det høres veldig klisjé ut, men du burde bare skrive ifra ✨hjertet✨, skriver Rakel til VG.

– Tankene mine gikk i 110

I 2018 hadde Herman Moe Wæhre (20) et godt øye til en jente, men klarte ikke helt å gjøre det første fremstøtet.

De ble etter hvert bedre venner og hang sammen oftere. Under skoleballet i tiende klasse ba Herman crushet til ballet. Heldigvis svarte hun ja.

De hadde gøy sammen, men etter ballet var ting egentlig som før.

Så bestemte Herman seg for å ta videre grep. Han måtte være mer direkte med følelsene sine. Da bestemte han seg for å sende en melding på valentinsdagen noen uker senere.

– Det var kveld og jeg satt hjemme, så jeg valgte å bare skrive det som en melding. For meg var det en skummel ting å si, så melding var egentlig den eneste måten jeg turte å gjøre det på.

– På det tidspunktet gikk følelsene og tankene mine i 110. Jeg husker ikke engang hva hun svarte på meldingen. Men i tiden etter ble vi enda nærere. Jeg likte henne mer og mer, og det virket for meg som hun også begynte å like meg, sier han.

Så en dag de gikk hjem fra skolen sammen, rett før de skulle skille vei, sa jenta at hun likte Herman tilbake.

– Hjertet mitt slo kjempefort og jeg ble så glad. Jeg husker at jeg begynte å fikle med reimene på sekken min fordi jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Vi så på hverandre, smilte og anerkjente det. Så gikk vi hjem hver for oss. Den intense og gode følelsen jeg følte på den turen hjem, har jeg til den dag i dag ikke fått gjenoppleve, sier Herman.

Han og jenta ble til slutt kjærester, men er ikke lenger sammen i dag.

– Den tiden mellom vennskap og kjærlighet husker jeg som veldig spennende, og alt vi gjorde virket elektrisk. Hadde vi vært eldre ville det kanskje ha vart, men jeg tror ingen av oss var modne nok til et forhold på den tiden. Vi slo opp etter 8 måneder sammen, forteller han.

Råd fra psykolog

Benjamin Baarli Silseth er psykolog og har tidligere vært programleder i NRK-serien «Trekant» og rådgiver i «Gift ved første blikk».

Til unge som ønsker å tilstå følelser sine på DM, sier han: Hvis du har lyst, er det bare å kjøre på!

– Det er noe herlig med å være litt direkte og tydelig i en verden som er full av filter og skjulte budskap. Det er så naturlig å like noen, og vi kan gå i evigheter uten å vite noe om de følelsene blir gjengjeldt, sier Benjamin.

Psykologen sier at man bør være bevisst på at det alltid er en risiko for å bli såret ved å være åpen om følelsene dine. Det er ingen garanti for at de blir gjengjeldt, og det kan være vondt når det skjer.

– Blir du avvist i forsøket, kan det være en vond opplevelse. Det kan være ganske ubehagelig når det står på, men prøv å ikke la det gå for hardt inn på deg – følelsen går over etter hvert, og når du er klar for å prøve på nytt, kan det hende du er heldigere!

Men hva bør man skrive i en slik melding til noen man liker? Benjamin mener det er opptil den som skriver.

GIFT: Psykolog Benjamin Baarli Silseth er gift med radioprofil Niklas Baarli Silseth.

– Det viktigste er at meldingen kommer fra deg og hjertet ditt, og ingen andre. Kanskje kan det være fint å skrive noe om hvorfor du liker personen? Av og til er det enkle ofte det beste, og man kommer langt med «Jeg liker deg, og vil gjerne bli bedre kjent med deg – hvis du har lyst?» Det er alltid inspirerende at folk inviterer en de liker på date, for det kan kreve litt mot!

– Hva om man får en melding, men man ikke liker personen tilbake?

– Det er ikke noe godt å være den som avviser heller. Svar med respekt, og det hjelper med å mykne budskapet litt. Tenk så mye nerver som kan ligge bak en slik melding! Ved å anerkjenne tanken bak meldingen, og svare på en fin måte at man ikke er interessert, kan du bidra til at motparten takler avvisningen enda bedre.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post