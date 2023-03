DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) etterlot seg to døtre.

Ti dager før Frogner-drapet: «Sikkert drepe hun slowly»

OSLO TINGHUS (VG) I ukene før Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt på åpen gate skrev en nærstående av den drapstiltalte mannen at han skulle «sette en kule i hodet hennes».

Det fremkommer i meldinger politiet gikk gjennom i retten onsdag.

Tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø ble skutt ni ganger i hodet på Frogner i Oslo 28. april 2021.

Allerede 11. april, 17 dager før drapet, skrev en nærstående av mannen dette til en annen:

«Han sa han skulle ha tak i F».

«For å sette en kule i hodet hennes for det som skjer i livet hans».

En uke senere, 18. april, diskuterte de samme personene over flere timer muligheten for at mannen hadde dratt for å drepe en ikke navngitt kvinne.

VG har kontaktet avsenderne av meldingene. De har ikke besvart våre henvendelser. Advokaten Geir Lippestad representerer tiltaltes nærstående.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken fordi jeg ikke representerer den som er tiltalt, sier han til VG.

– Et menneskelig forfall

På tiden meldingene ble sendt, var mannen i en sivil tvist med Fevziye Kaya Sørebø.

Tobarnsmoren mente mannen skyldte henne et større pengebeløp. I desember 2020 hadde hun fått medhold fra domstolen.

Mannen ble dømt til å betale Sørebø nesten 12 millioner kroner i erstatning. Han anket.

Saken fikk store konsekvenser for hans psykiske helse, ifølge forsvarer Ole Petter Drevland.

– Han har ikke fungert som far for barna, ikke som ektemann, han har vært sykemeldt og firmaet har gått til grunne. Så det har vært et menneskelig forfall siden den gang, sa forsvareren til VG mandag, da rettssaken begynte.

Info Dette er saken 28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt ni ganger i hodet på åpen gate på Frogner i Oslo.

En mann er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld, både i avhør tidlig i etterforskningen og i retten.

Før drapet var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

Om kvelden den 18. april, ti dager før drapet, skrev den andre personen:

«Får vondt i magen».

«Det er mye som kan skje på den tiden og mest krim skjer på natta når det er mørkt».

«Men dama er ikke ute på natta», svarte mannens nærstående.

«Ja men han skal ta henne hjemme. Ikke ute på gata», skrev den andre.

I RETTEN: Forsvarer Ole Petter Drevland, forsvarer og aktor Aud Gravås, aktor.

Senere, ved 22-tiden samme kveld, skrev den nærstående:

«Alt ser normalt ut. Nei ingen drap i dag ser det ut som».

«Har veldig dårlig følere,» svarte den andre.

«Nei nei. Slapp av», svarte den nærstående.

Men like før midnatt eskalerte diskusjonen:

«Da merker alle det med hagle», skrev den nærstående.

«Hvis man bruker kniv og munnbind så gjør man det på natta».

«Han skal nok bruke alt», svarte den andre.

«Ja ja prøve alt på en dame. Sikkert drepe hun slowly», skrev den nærstående.

Skal ha vært på adressen to ganger

Forsvaret mener drapet skjedde i affekt.

Meldingsutvekslingene i forkant peker imidlertid på at drapet kan ha vært planlagt, sa statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås mandag.

Særlig to datoer – 11. og 14. april – er sentrale. Politiet mener teledata beviser at tiltalte på disse datoene beveget seg rundt boligen til avdøde.

Den 11. april var mannens nærstående klar over at han befant seg på Frogner.

Tidlig på kvelden delte den nærstående skjermbilde som viste mannens GPS-posisjon.

«Håper hah ee der for å drepe hebbe», svarte mottageren.

– Mye fremstår som fantasi

Forsvaret understreker at mannen ikke kan stilles til ansvar for det andre skriver om ham.

– De sier mye rart i de meldingene, blant annet mye som fremstår som fantasi, sier forsvarer Ole Petter Drevland.

Advokaten mener det er vanskelig å vurdere innholdet i meldingene før de to avsenderne har forklart seg i retten.

– Han kan nesten ikke forholde seg til det. Han har vært klar på at dette er ikke noe planlagt eller overlagt drap, og viser til tiden som går mellom meldingene blir sendt og dette skjer, sier Drevland.

– Brant inni kroppen

28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebøe skutt i bilen sin.

Mandag svarte den 41 år gamle mannen «ja» da dommeren spurte om han erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap.

Da dommeren spurte om mannen mente å drepe henne i retten på tirsdag, forklarte mannen selv at han bare måtte tømme seg på frustrasjon.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, sier den tiltalte mannen på aktors spørsmål om hvorfor det endte med at han skjøt.

BISTÅR: Advokat Ida Andenæs representerer de to etterlatte døtrene i tenårene.

Bistandsadvokat Ida Andenæs representerer døtrene til Fevziye Kaya Sørebø. Begge to har vært til stede i retten denne uken.

– Vi har notert oss innholdet i meldingene også er det opp til retten å vurdere betydningen av innholdet i dem, sier Andenæs til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger