Støre etter krisemøte: − Vi skal ut av dette

Etter krisemålinger helt ned mot 16,9 prosent, samlet sentralstyret i Arbeiderpartiet (AP) seg for krisemøte mandag ettermiddag.

Etter møtet sier statsminister Jonas Gahr Støre at de har tatt grep for å få AP opp fra de dårlige målingene.

– Det handler om å formidle til folk trygg, økonomisk styring. At vi forstår hva de står i nå, når prisene øker, de er urolige for renten og skal betale lån. Da må vi gjennomføre en politikk som viser at vi virkelig tar det på alvor, og vi skal ut av dette. Vi skal komme ut av dette med Europas laveste ledighet, sørge for at prisstigningen stopper og går ned igjen, stoppe at renten driver på, og ta godt vare på jobbene til folk. Det skal vi ut i landet og snakke med våre partifeller om, sier Støre.

Folk forstår ikke politikken deres?

– Nei, så det har vi bedre behov for virkelig å formidle. Det er en tøff tid. Vi kom til valg med mange ting vi ønsket å gjøre. Det folk har opplevd er at ting blir dyrere: strøm, kraft, mat og vi er i en internasjonal inflasjon. Det er en stor kommunikasjonsutfordring, svarer Støre.

Han sier til den fremmøtte pressen at partiet også må utvikle ny politikk.

– Det er veldig enighet i at vi skal ha god. nær kontakt. Være tett på. Så må vi også jobbe med politikkutvikling til landsmøtet, som skal være i april, sier Støre.

Statsministeren forteller at det ikke vil komme større endringer i den politiske kursen.

– Statsbudsjettet ligger der og er nå til forhandling i Stortinget. Det står vi ved. Linjen om at vi nå skal sette inn kreftene for at inflasjonen ikke skal bite seg fast, det er vi enige om. Det er det grepet vi må gjøre og det må vi være åpne for å stå i. Jeg er klar over at det er krevende, men vi må ha kraft til å stå i dette sammen. Det opplever jeg at det er støtte til, sier Støre.

Etter møtet sier LO-leder Peggy Følsvik at det har vært et godt møte. Hun sier at de ikke har fått vist frem politikken godt nok, men vil ikke svare på om de har gjort noe galt.

– Vi må brette opp ermene, sier Følsvik il VG.

På vei inn til sentralstyremøtet tidligere i dag, sa statsminister Jonas Gahr Støre at vi går en tøff vinter i møte.

– Nå er det fokus på hva vi har å gjøre og oppgaver fremover. Vi skal komme gjennom en tøff vinter og tøff tid, men vi har tro på den politikken vi fører og den skal vi føre i god dialog med partiet, sa Støre.

Ap-lederen sa at de nå skal bruke mer tid på å lytte til ordførere og til partiorganisasjonen.

– Men jeg er ganske trygg på at vi har lagt en god kurs, så nå må vi ha kraft til å stå i den, sier Støre.

Støre sa at det er noen store oppgaver som må løses med inflasjon og prisstigning som ikke er gjort på 1–2–3, og at dette er noe som også krever tålmodighet og kraft til å gjennomføre.

Før møtet var VG i kontakt med en rekke kilder i og utenfor sentralstyret, som peker på at diskusjonen i AP går i to retninger:

Det ene handler om politikken i seg selv, for å se om denne bør justeres.

Det andre handler om kommunikasjon til velgere og partiarbeid.

Kildene understreker at det uansett ikke er snakk om å gjøre store politikkendringer, men at man på noen områder ser at det vil være nødvendig å justere kursen noe.

