SPERRET AV: Natt til mandag slo politiet til mot et rekkehus i Stavanger-området. Inne i huset ble en mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på en mann i 40-årene.

Opplysninger til VG om Stavanger-drapet: Her endte flukten

STAVANGER (VG) I over 30 timer var mannen og kvinnen på flukt fra politiet i Stavanger, før de ble pågrepet i dette rekkehuset – og siktet for drap.

Lørdag kveld gikk en person tur på Eiganes gravlund i Stavanger sentrum da vedkommende brått hørte tre smell. Personen varslet politiet om smellene, som rykket ut til området.

Mens politiet var på vei mottok operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt nok et tips. Denne gangen var det en person i en bygård like ved kirkegården som hadde hørt skrik og bråk på utsiden.

Da politiet kom frem til stedet fant de en mann i 40-årene, liggende på gulvet i en leilighet. Ifølge VGs opplysninger var mannen døende, etter å ha blitt skutt og utsatt for grov vold. Livet sto ikke til å redde.

Vitner i området rundt åstedet hadde sett to personer forlate leiligheten før politiet ankom. Nå startet jakten med å finne ut hvem de var og hvor de befant seg.

Søndag formiddag var de to personene som ble knyttet til åstedet fortsatt ikke funnet, men politiet etterlyste en mann i 30-årene for drap. Denne mannen var godt kjent for politiet og er dømt for en rekke forhold de siste ti årene, får VG opplyst.

De tidligere forholdene dreier seg blant annet om vinningskriminalitet, bedrageri, ulovlig bevæpning, trusler, ruskjøring og oppbevaring av narkotika. Senest i fjor høst satt han i varetekt, siktet for grov narkotikakriminalitet og vinningsforbrytelser.

Ifølge VGs opplysninger var mannen i 30-årene og den andre personen fra leiligheten innom flere adresser i Stavanger-området, før de endte opp i et rekkehus som ligger vel én mil fra åstedet.

På et tidspunkt sporet politiet også opp identiteten til den andre personen fra leiligheten der drapsofferet ble funnet. Dette var en kvinne i 50-årene fra Stavanger.

I fjor sommer ble hun dømt til 45 dagers betinget fengsel for fire tilfeller av ruspåvirket kjøring og tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, får VG opplyst. Kvinnen erkjente straffskyld i denne saken.

SIKRER SPOR: Da VG oppsøkte rekkehuset mandag kveld jobbet politiets krimteknikere fortsatt ved skjulestedet der den drapssiktede mannen og kvinnen oppholdt seg.

Natt til mandag slo politiet til mot rekkehuset sør for Stavanger sentrum. Ifølge VGs opplysninger satt den etterlyste mannen i 30-årene og kvinnen i 50-årene i stua, men før politiet rakk å få kontroll på mannen i 30-årene, fant han seg en kniv og gikk opp i 2. etasje. Den drapssiktede mannen roet seg imidlertid fort – og begge ble pågrepet og tatt med inn til politihuset i Stavanger.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at de har funnet våpenet som knyttes til drapet. Det er snakk om en pistol.

Politiet har avhørt den drapssiktede mannen i 30-årene mandag ettermiddag.

– Avhøret ble ikke sluttført av helsemessige årsaker. Han har enda ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, skriver den siktede mannens forsvarer, Etiya Rehman, i en tekstmelding til VG.

Sør-Vest politidistrikt har ikke anledning til å svare på VGs spørsmål mandag kveld.

VG har vært i kontakt med forsvareren til den drapssiktede kvinnen i 50-årene, advokat Ørjan Eskeland. Han forteller at klienten har vært i avhør mandag.

– Hun har forklart seg greit og svart på spørsmål fra politiet, men så sa hun stopp til slutt. Det har vært en krevende natt og dag for henne, og hun får nå legetilsyn, sier forsvareren.

Forsvareren opplyser også at den siktede kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.