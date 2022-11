MATFATTIGDOM: I september besøkte VG Matsentralen, og daglig leder Per Christian Rålm som her lesser varer sammen med en medarbeider.

Klart krav fra Ap-topper: Folk skal ikke være sultne og kalde i et Ap-styrt Norge

Sentrale Arbeiderpartiet-politikere sier tydelig ifra: Når deres parti styrer landet, skal ikke folk fryse i frykt for høye strømregninger eller måtte gå på Matsentralen for å fø familien sin.

Arbeiderpartiet har tatt selvkritikk for at partiet ikke stilte med en eneste representant da NRKs Debatten tirsdag denne uken tok opp hvor tungt mange nå sliter økonomisk – med dyrere mat, strøm, drivstoff og rente.

Nå sier en lang rekke tunge Ap-navn til VG at økende fattigdom – og at folk sliter med å kjøpe seg mat – ikke er til å leve med for en Ap-ledet regjering.

– Det er en kjempeutfordring at køene for å få mat øker. Vi bidrar med kortsiktige løsninger som gir matsentralene mat, og vi gjør det av anstendighet. Men sosialdemokratiet, eller landet for den saks skyld, kan ikke ha det slik at folk ikke har råd til mat, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til VG.

DELT BY: Raymond Johansen er byrådsleder i den norske byen med størst ulikhet.

– Utrygghet

Det sier også Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Akershus og Aps fremste kvinne i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Folk kjenner på en utrygghet i hverdagen sin. Det går på om de har råd til å ha det varmt hjemme hos seg, om de har råd til å sette mat på bordet den siste uka før lønningen kommer og om de har råd til å kjøpe nye vinterklær til ungene sine. Det må vi gi folk tryggheten tilbake på, sier hun til VG.

– Ap lovde at det skulle være vanlige folks tur. Kan dere leve med at i landet dere styrer, så lever det vanlige folk som er kalde og sultne?

– Nei.

ARBEIDSTOPP: Tuva Moflag er andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Ganske skremmende

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier kampen mot fattigdom vil være prioritet én i budsjettet i byen han styrer nå.

Det må skje både på kort og lang sikt: å lindre fattigdom, for eksempel gjennom matsentralen som deler ut mat, og å se på politiske tiltak som reduserer fattigdommen.

For to uker siden skrev VG om trebarnsfar Truls Berg (33) som – til tross for å være i full jobb – hentet sin første matpose hos Frelsesarmeen.

For stadig flere familier som sliter med økte matpriser, strøm og raske rentehopp, strekker ikke lenger pengene til.

TROMSØ-SJEFEN: Gunnar Wilhelmsen er ordfører i Tromsø.

Frelsesarmeen ser en stor økning blant folk som henter matposer nå, sammenlignet med før sommeren. I september oppga matsentralen at de har fordelt 32 prosent mer gratis i år, som på samme tid i fjor.

– Når vi har kommet i en situasjon der par med to barn og full jobb ikke får endene til å møtes, så må vi gjøre noe med det. Det er ganske skremmende, sier Wilhelmsen.

– Gjør regjeringen nok?

– Jeg synes vi må gjøre mer. Vi skal gjøre det i vårt budsjett, sier Tromsø-ordføreren.

Lua i hånda

«Landsfaderen» Einar Gerhardsen, Aps leder og Norges lengstsittende statsminister, ble i sin tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken. Han svarte: «Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånda». Det skal ikke nordmenn måtte i 2022 heller, mener Raymond Johansen.

– Vi må ta denne debatten, fordi et samfunn med større forskjeller er et dårlig samfunn, også for dem med mye penger. Mange kan miste fremtidshåp og det er negativt for alle, sier han.

Oslo har selv økt barnetillegget i sosialhjelpen, og foreslår i neste års budsjett at sosialhjelpen følger den faktiske prisveksten.

LANDSFADEREN: Jonas Gahr Støre, med det ikoniske bildet av Einar Gerhardsen som skuer utover et folkerikt Youngstorget, bak seg.

– Må gjøre mer

Også stortingsrepresentant Moflag reagerer på at folk i full jobb sliter med å ha råd til mat og strøm.

– Hva skal Aps svar være når «arbeid til alle» ikke er nok til å holde folk unna fattigdom?

– Vi må se på hva som gjør at noen er fattige selv om de jobber. Politikerne i Norge holder seg unna lønn, det har partene i arbeidslivet ansvar for, sier Moflag.

Men politikerne kan påvirke arbeidslivet på andre måter, understreker Ap-toppen, som særlig peker på rett til hele stillinger og begrensning av innleie av arbeidskraft. Og billigere barnehage og gratis SFO-timer for alle betyr mest for dem som har minst.

– Så er det likevel noen som fryser og som sliter med å få satt mat på bordet i slutten av måneden, og da må vi se hvor vi må gjøre mer.

BEKYMRET: Oslo-byråd Rina Mariann Hansen.

– Det gjør vondt

– Ap kan aldri slå seg til ro når det er store forskjeller i landet vårt og når folk er usikre på om velferdsstaten vil ivareta dem og deres behov, sier Rina Mariann Hansen, Aps arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

– Svir det mer for Ap å bli kalt «usosiale» enn andre ting?

– Jeg er ikke Ap, men for meg som Ap-politiker som bor i en by med store sosiale forskjeller så gjør det vondt å se de tingene folk i Norge opplever nå. Vi må ta tak når folk fryser, frykter for julen og frykter for å gi ungene god nok mat, sier Hansen og fortsetter:

– Jeg ønsker ikke at vi er et parti som blir kalt usosiale. Ap skal alltid være på de svakeste i samfunnets side.

Ap må sørge for at offentlige systemer og sikkerhetsnett faktisk ivaretar folk, mener Hansen.

– Jeg blir bekymret, ikke bare for enkeltpersoners økonomi når de trenger matutdeling, men også når folk må basere seg på systemer utenfor det offentlige.

Det er frivillige organisasjoner som deler ut mat i norske byer, og neste uke har Hansen invitert de som gjør dette i Oslo til et møte.

– Det er for å høre om hvem som oppsøker dem og for å snakke om hvordan Oslo kommune kan bruke organisasjonene for å nå ut til folk for å fortelle om hvilke rettigheter de har, sier hun.

VIL HA FOLK I ARBEID: Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam.

– Skal ikke være sånn

Også stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam fra Oslo mener at folk ikke skal være kalde eller sultne i et Ap-styrt Norge.

– Det skal ikke være sånn. Derfor synes jeg det er bra at vi har utviklet og forbedret støtteordningene. Så lenge det går folk sultne eller som fryser, så har vi ikke kommet i mål.

Det aller viktigste for Ap er å få folk i arbeid, mener hun. Og at partiet må fortsette å styrke velferdsstaten.

– Et slag Oslo Ap bør ta er at områder i Oslo bør ha gratis barnehage, sånn som i Nord-Troms og Finnmark, sier Gunaratnam.