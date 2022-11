I RETTEN: Dag Uppheim er etterforskningsleder i Kripos. Han har ledet arbeidet med Birgitte Tengs-saken.

Birgitte Tengs-drapet: Tror politiet fikk videoopptak fra feil dato

HAUGESUND TINGHUS (VG) Kripos saumfarte gamle spor i flere år før de pågrep Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Men han var ikke den eneste kandidaten.

Drapet på Birgitte Tengs ble den aller første saken til Kripos-gruppen for etterforskning av kalde saker, Cold Case.

Cold Case ble opprettet i 2015 for å oppklare alvorlige, uløste saker. I 2016 bestemte gruppen seg for å gjenåpne Tengs-saken.

Etterforskningen ledet til pågripelse av Johny Vassbakk på Haugalandet i fjor høst. Vassbakk er nå tiltalt for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs for over 27 år siden.

Mandag møter 52-åringen i Haugaland og Sunnhordland tingrett for dag fem av det som etter planen skal være en åtte uker lang rettssak.

Han nekter straffskyld og hevder seg utsatt for et justismord.

På rettens første dag i uke to går etterforskningsleder Dag Uppheim gjennom hvordan de i all hemmelighet etterforsket Vassbakk i flere år.

Alternative gjerningsmenn skal også presenteres.

Uppheim begynner foredraget sitt ved å redegjøre for etterforskningen som ble gjort like etter drapet, og som Kripos senere har gjennomgått.

– Dette vil jeg betegne som en omfattende innsats den gangen, men det er en tidkrevende prosess, sier Uppheim.

Totalt ble 2350 vitner avhørt etter drapet på Birgitte Tengs natt til lørdag 6. mai 1995. Hundre av disse ble avhørt innen den første uken etter drapet.

– Mange av vitnene har blitt avhørt flere ganger.

– Og som vi har vært inne på tidligere, er vitner sårbare for påvirkning.

I tillegg har politiet mottatt over 2200 tips i saken, de fleste anonyme.

Uppheim sier de totalt har tre videoopptak fra etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Ett av opptakene er fra Esso-stasjonen på Avaldsnes, der Birgitte Tengs kan ha vært innom før Bedehus-festen på Karmel kvelden hun ble drept.

– Når det gjelder dette opptaket, mistenker vi politiet fikk oppgitt opptak fra feil dato, sier Uppheim.

– Det har skjedd før.

Etterforskningslederen legger til at videoopptakene fra 1995 uansett er av svært dårlig kvalitet.

– Vi greier så vidt å skimte biler som passerer stasjonen, sier Uppheim.

TILTALT: Johny Vassbakk (52) brøt sammen i gråt flere ganger under utspørringen forrige uke.

Kripos-etterforskningslederen går også gjennom andre elektroniske spor brukt i etterforskningen: bankuttak, mobildata og kassaruller.

– I sum er min påstand at disse elektroniske sporene er lite egnet til å kartlegge alle bevegelser, sier Uppheim

For eksempel betalte de aller fleste kontant i 1995, forteller han. Bare omtrent ti prosent betalte med kort.

For eksempel ble det gjort 12 kjøp på Esso-stasjonen i tidsperioden 20.30–21.00 den 5. mai 1995, da politiet tror Birgitte kan ha vært innom

– Bare ett av disse ble gjort med bankkort, sier Uppheim.

Går gjennom hårsporet

Det første året av drapsetterforskningen var preget særlig av et sentralt spor: det mye omtalte «hårsporet».

– I denne etterforskningen her, er det sikret mye hår, sier etterforskningsleder Uppheim.

– Blant annet i hendene, de blodige hendene til Birgitte, er det sikret lange lyse hår, fortsetter han.

Håret var beskrevet som «lys blonde, rødblonde», av varierende lengde, forteller han.

Såkalte HLA-analyser konkluderte med at de ikke kunne tilhøre Birgitte Tengs. Det ble startskuddet for en klappjakt på en gjerningsmann med langt, lyst hår gjennom et storstilt DNA-prosjekt med 530 analyseprøver av ulike personer.

– På ett eller annet tidspunkt har de nok stusset på dette resultatet, sier Uppheim.

Håret ble på nytt sendt til analyse. Konklusjonen var at de sannsynligvis tilhørte Birgitte Tengs selv. Dermed måtte politiet snu bunken og begynne på nytt.

Mistenkte aldri fetteren

Det var etter dette at politiet sirklet seg inn mot fetteren til Birgitte Tengs. Han ble én av flere personer som politiet da anså som mistenkelige.

Fetteren ble først funnet skyldig for drapet og siden frikjent. Han ble likevel idømt et erstatningskrav til foreldrene til Birgitte Tengs, en dom han kun nylig ble kvitt – etter 24 års forsøk.

Han har siden fått en unnskyldning fra både Riksadvokaten og politiet.

Uppheim er tydelig ubekvem når han svært kort går gjennom etterforskningen av fetteren på 90-tallet.

– Som vi har hørt, tilsto fetteren etter lange og omfattende timer med avhør. Han uttrykte tvil underveis og trakk tilståelsen tilbake, sier Uppheim.

Politiet fikk fetteren til å se for seg drapet på kusinen i tredjeperson og deretter skrive seg selv inn i scenen.

Etterforskningen av fetteren har vært gjenstand for kraftig kritikk og førte til endring av politiets avhørspraksis.

– Det har ikke på noe tidspunkt etter at vi fikk ansvar for saken blitt funnet grunn til å mistenke fetteren, sier Uppheim.

DNA-funnet

Bakgrunnen for pågripelsen av Vassbakk var et DNA-funn på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg drapsnatten.

DNA-funnet er påtalemyndighetens viktigste bevis mot Vassbakk. De mener det er avsatt med blodige fingre.

Vassbakks forsvarere mener aktoratet har tatt «snarveier» og at DNA-funnet er lang mindre oppsiktsvekkende enn det hevdes i retten.

Det er politiet og påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker. Det vil si at de har ansvaret for å legge frem nok bevis for sin sak foran dommerne.

Deres jobb er å fremlegge nok bevis til at det utover enhver tvil om at den som er tiltalt, er den som er skyldig.

Retten tillot kringkasting av innledningsforedragene, men resten av rettssaken frem til prosedyrene vil ikke være lov å sende.

Du kan følge VGs direktestudio med tekstoppdateringer fra rettsforhandlingene her.