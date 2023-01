06.43: Glatt vei førte til bilvelt ved Barkåker i Tønsberg.

Advarer etter utforkjøring: − Speilglatt

Politiet på Østlandet ber bilister kjøre etter forholdene etter en utforkjøring tidlig torsdag. I Innlandet ble fem biler involvert i en trafikkulykke.

Ved 06-tiden rykket nødetatene ut til en utforkjørsel i Gjerdrum kommune i Viken.

Bilen skal ha truffet en lyktestolpe, men det er ingen personskade, ifølge perasjonsleder i Øst politidistrikt.

– Det er speilglatt på stedet der, sier operasjonsleder Kristian Loras til VG klokken 07.00.

– Vi er på et trafikkuhell på Leirsund nå, der er det også veldig glatt på veiene.

Operasjonslederen ber bilister på Østlandet kjøre etter forholdene.

– Det er rundt null og plussgrader flere steder i distriktet. Da kan det være varierende kjøreforhold noen steder, sier han.



JOJO-TEMPERATURER: Fra onsdag til torsdag er det flere graders forskjell, som fører til hålke.

– Ta høyde for isholke

Politiet fikk melding om utforkjøringen ved 06-tiden og oppdaterte fra ulykkesstedet en halvtime senere.

– Meldes fra patruljen at det er svært glatt i veibanen, skrev politiet i Øst på Twitter da.

Det saltes på veistrekningen, men ettersom det regner kan virkningen av saltet variere, advarer politiet:

– Med andre ord bør all ferdsel ta høyde for stedvis isholke.

STENGT: Et sørpeskred over Rv 80 stengte veien onsdag.

Flere steder i landet meldes det om trafikkulykker. I Ridabu, ved Hamar, var til sammen fem biler involvert i en ulykke.

Ulykken skjedde ved 06–45-tiden, ifølge politiet i Innlandet.

To biler kolliderte, mens tre valgte grøfta i stedet for å treffe dem, ifølge operasjonsleder Kristian Bjaanes.

– Det er vinterføre, og det er foranledning til det som skjedde der, sier han til VG.

I desember var det også glatt, noe hjemmesykepleien fikk merke:

Nordlandsbanen fortsatt stengt

Jojo-temperaturer over hele landet kommer til å skape utfordringer, ifølge en meteorolog VG snakket med onsdag.

Onsdag høljet det ned i Nordland, og politiet meldte om kaos på veiene som følge av en rekke skred.

Et sørpeskred over Riksvei 80 – hovedfartsåren inn til Bodø – førte til at veien ble stengt, i likhet med Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Bodø.

Riksvei 80 åpner tidligst torsdag ettermiddag, ifølge ordføreren i Bodø. Bane Nor tar en ny vurdering for hvorvidt Nordlandsbanen kan åpne igjen klokken 11.

SETT DENNE? Politiet måtte starte mekling mellom lastebil og personbil: