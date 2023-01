BER OM VURDERING: Slik ting er i dag, vil ikke Ask (17, t.h.) få vurdering på vitnemålet etter endt skolegang. Det synes far Ronnie Mag Larsen er for galt.

Ask (17) har Downs syndrom - får «ikke vurdert» etter tretten års skolegang

Ask (17) går på skole hver dag. Likevel vil han etter endt skolegang på videregående sitte igjen med «Ikke vurdert» på vitnemålet. Nå ber faren om at kunnskapsministeren hjelper sønnen.

– Det er ingen som blir så vurdert som Ask. Han har samtaler med skolen flere ganger i året om mål og delmål og kunnskapsmål. Likevel, når han har gått alle de rundene i tretten år, så vil han få «ikke vurdert» på vitnemålet. Det kjennes ikke rettferdig.

Det sier Ronnie Mag Larsen, far til Ask, til VG.

De var torsdag morgen at Larsen skrev et innlegg på Facebook som allerede har skapt mange reaksjoner.

TETT FORHOLD: – Når han først har jobbet så bra som han har gjort, i tretten år, så vil jeg ikke at han ikke skal bli vurdert, sier Ronnie Mag Larsen om sønnen Ask.

«Om to år er 13 års skolegang over, kanskje blir det folkehøgskole, kanskje kan han få jobb i en bokhandel, en restaurant, et galleri, eller noe annet.

Etter 13 år lykkelig på skolebenken, med nesten null timer og dager fravær, der lærerne hver dag har skrevet i en bok hvordan dagen har vært, hvordan ting har gått, hvordan han har det.

Så går han altså til slutt ut skoleporten, pyntet for anledningen, og med seg får han et vitnemål der det står: Ask Larsen, IKKE VURDERT», skriver han på Facebook.

BØNN TIL BRENNA: Dette postet faren til Ask torsdag morgen, hvor han ber kunnskapsminister Tonje Brenna se på saken.

Han oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna til å se på ordlyden.

– Det går kanskje at å skrive «til stede», eller «gjennomført». Han har hatt engelsk i hele oppveksten, så han kan lese engelsk. Han kan matte på sitt nivå, så kanskje er det mulig å skrive at han har gjennomført. Det synes jeg han fortjener, for han har ikke et eneste fravær, sier faren.

Larsen er lærer på Follo folkehøgskole og kona, Asks mor, er lærer på videregående. Det var slik de oppdaget hva som vil komme på Asks vitnemål når han om to år går ut fra videregående skole.

– Vi så på vitnemålet til endel elever med downs, som kona mi hadde hatt. «ikke vurdert», stod det på alle. Hva i alle dager er dette, lurte vi på.

VIRKER NEDLATENDE: - Det er ikke skolen det er noe galt med. Det er systemet som virker nedlatende overfor mennesker som Ask, sier Ronnie Mag Larsen til VG.

Ask går på salg og service på Lier videregående, og elsker skolen.

– Hver dag skriver læreren hva han har gjort for dagen, og Ask er veldig opptatt av at vi skal lese hva som er skjedd, hva som er gått bra og hva som ikke. For to dager siden var de på skogstur, da spiste de grillmat. Slike ting. Skolen er fantastisk. Det er ikke den som er problemet. Det er systemet, sier Larsen til VG.

Ganske raskt etter Facebook-innlegget ble Larsen kontaktet av kunnskapsminister Brennas rådgiver. Larsen forteller at de ønsker å se på saken, og at de skal snakkes nærmere. Brennas rådgiver bekrefter dette overfor VG.

– Dette handler ikke bare om Ask, men om alle de som har gått på skole i tretten år og ender med å få et vitnemål hvor det bare står «ikke vurdert», sier Ronnie Mag Larsen.