Brannvesenet drev med etterslukking av brannen på Festningen restaurant søndag, og arbeidet var i sluttfasen mandag formiddag. Skadene etter brannen som startet lørdag kveld, er så store at bygningen regnes som totalskadet.

Brann på Festningen restaurant – uviss fremtid for bygget

Det er for tidlig å si noe om fremtiden til Festningen restaurant, ifølge regionsjef Ove Håukåssveen i Forsvarsbygg.

NTB

Brannen oppsto lørdag kveld, men var slukket søndag morgen. Mandag formiddag holdt brannvesenet fortsatt på med etterslukningsarbeid.

Regionsjef i Forsvarsbygg avdeling Østlandet, Ove Haukåssveen, syns det var et trist syn å se bygget ble tatt av flammene lørdag kveld.

– Status på bygget er at det fortsatt pågår noe etterslukningsarbeid, men dette er i sluttfasen nå. Neste fase vil bli å jobbe med restverdierstatning, det vil bli en viktig del av prosessen videre, sier Haukåssveen til NTB.

Les også Brannen på Festningen: – Hele området er fullt av viktige nasjonalskatter Brannen på Festningen restaurant ved Akershus festning er slukket. Det er fortsatt for tidlig å si hvor store verdier…

Han sier det er for tidlig å si noe om fremtiden til bygget slik situasjonen er nå, men at Forsvarsbygg jobber tett opp mot riksantikvaren for å avklare fremtiden til Festningen restaurant.

– Det er for tidlig å si noe om fremtiden til bygget akkurat nå. Vi må skaffe oversikt videre, og det har vi holdt på med kontinuerlig siden lørdag kveld.

– Et forferdelig syn

Bygningen ble bygget i 1836 og fredet i 2014. Det fredede bygget manglet sprinkleranlegg.

– Dette er fryktelig trist. Først og fremst er vi glade for at det ser ut til å ha gått bra med ansatte og gjester. Dernest er vi triste for det som ser ut som betydelige skader på et viktig kulturminne, sa direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg i en pressemelding søndag.

Mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat jobbet intenst med å slukke brannen på Festningen restaurant i Oslo sentrum lørdag kveld.

Brannen ble også et stort sjokk for restauranteier Gjøran Sæther.

– Det var et forferdelig syn som møtte oss i går. Det er det absolutt verste som kan skje en restauranteier, å se de bildene fra i går, sa Sæther til Nettavisen søndag.

Totalt 13 ansatte som var på jobb, ble evakuert da brannen brøt ut, samt gjestene på den fullbookede restauranten.

Hjemmefrontmuseet ikke berørt

Byggene Kruttlageret og Hjemmefrontmuseet inne på Akershus festning er nærliggende bygninger til Festningen restaurant. Forsvarsbyggs befaringer og oppfølging viser at disse er ikke er berørt hverken av brannen eller røyk.

Festningen er åpen for publikum som vanlig, men området rundt Hjemmefrontmuseet og Akershus slott er stengt av sikkerhetsgrunner.