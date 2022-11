NESTEN HJEMME: Birgitte Tengs ble overfalt på den aller siste bakketoppen av grusveien Gamle Sundveg, like ved barndomshjemmet.

Observerte bil i full fart – hverken sjåfør eller passasjer meldte seg

HAUGESUND TINGHUS (VG) Samme natt som Birgitte Tengs ble drept, kjørte en bil i full fart i retning åstedet. Hvem som satt i bilen, er fremdeles ukjent.

Politiet mente allerede i 1995 at bilen kunne knyttes til en annen bil som ble observert i Kopervik sentrum litt tidligere samme kveld, som Birgitte Tengs kanskje hadde fått haik med.

Over 27 år etter drapet på Tengs er politiet like langt unna å besvare et av etterforskningens mest sentrale spørsmål: Hvordan kom Birgitte Tengs seg til åstedet?

Torsdag fikk tingretten høre en vitneobservasjon som skulle bli et sentralt spor i politiets bilprosjekt i etterforskningen på 1990-tallet.

Rundt midnatt fredag 5. mai 1995 gikk vitnet tur sammen med en jente langs Øygardsvegen, en vei som skiller Kopervik sentrum fra stedet hvor Birgitte Tengs samme natt ble drept og seksuelt misbrukt.

FORSVANT HERFRA: Birgitte Tengs ble sist observert i Kopervik sentrum. Hvor, når og hvordan hun forlot gågaten, er det ingen som vet.

Plutselig ble de forbikjørt av en bil i stor hastighet.

Vitnet som var i retten torsdag har flere ganger fortalt om det han så til politiet. «Føreren var en langhåret mann, mens passasjeren «mulig var en kvinne med langt hår»,» står det i oversiktsrapporten til etterforskningsleder Ståle Finsal.

Politiet fant aldri ut hvem som satt i bilen. Hverken føreren eller passasjeren meldte seg.

– Den observasjonen som er gjort i Øygardsvegen er interessant for oss, særlig fordi politiet har gjort mange undersøkelser for å prøve å identifisere den bilen, og det har vi aldri klart, sa aktor Thale Thomset etter rettsdagen torsdag.

Kunne være en Opel

En sentral polititeori på 1990-tallet, var at Birgitte Tengs fikk haik ut av sentrum. Ingen har sett henne gå langs noen av de tre mulige rutene som skiller Kopervik fra åstedet – til tross for at flere som kjente henne beveget seg i området på det aktuelle tidspunktet.

I den nye rettssaken mot Johny Vassbakk (52) – som er tiltalt for det gamle drapet, men nekter straffskyld – saumfarer tingretten alle opplysninger i saken på nytt.

I RETTEN: Johny Vassbakk møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. Her er han avbildet sammen med sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen.

Vassbakk kjørte en grønn Opel Ascona på denne tiden og var kjent for å gi jenter haik.

Vitnet mente bilen kan ha vært av merket Opel, muligens BMW. Han husket imidlertid lite av hendelsen i dag og forholdt seg til opplysningene han hadde avgitt i avhør.

– Det er vanskelig både å vite akkurat hva jeg skrev og hva jeg tenkte på da jeg skrev det, sa vitnet i retten.

Ingen av de over 2300 avhørte vitnene har sett hverken Vassbakk eller bilen hans i Kopervik denne kvelden, og selv fastholder han at han tilbrakte kvelden i Haugesund.

PÅ ÅSTEDET: Johny Vassbakk ble onsdag denne uken med på åstedsbefaring, en rekonstruksjon av Birgitte Tengs’ aller siste kveld. Her er han sammen med dommerne, aktoratet, forsvarere, bistandsadvokater og politi, på Gamle Sundsveg, der drapet skjedde.

Påtalemyndigheten mener observasjonen av bilen i Øygardsvegen er interessant blant annet fordi den kan sees i sammenheng med en annen observasjon av en jente som haiket ved Skoringen i Kopervik omtrent klokken 00.10 samme natt.

Mannen som gjorde observasjonen vitnet også i tingretten torsdag. I 1995 fortalte han politiet om en haiker med langt, lyst, krøllete hår. Men i dag var han skråsikker på at jenta ikke var kledd som Birgitte Tengs.

Politiet mener en tidligere klassekamerat gjorde den siste sikre observasjonen av Birgitte Tengs, uten for en pub i gågaten i sentrum like etter midnatt fredag 5. mai 1995.

Hun ble funnet i buskene på nedsiden av grusveien Gamle Sundvegen, bare 400 meter hjemmefra, neste morgen.