FIKK NY SJANSE: Høyesterett ville først ikke se på drapsdommen til Lars. Men etter at flere eksperter kritiserte drapsdommen og Høyesterett i en VG-artikkel, snudde landets øverste domstol.

Høyesterett snudde om drapsdømte Lars: − Sannheten vil seire

Lars satt på cellen da han fikk vite at Høyesterett hadde snudd og ville se på om drapsdommen hans er riktig. Nå håper han på en ny mulighet til å bevise sin uskyld.

– Jeg håper jo virkelig skyldspørsmålet blir tatt opp igjen. Det som er sannheten er at det var uaktsomt, sier Lars til VG.

26. september 2018 ladet han en gammel hagle med to patroner. Da han klappet sammen hagla, gikk våpenet automatisk av, uten at Lars hadde trykket på avtrekkeren.







Ekskjæresten, som han hadde kranglet med i forkant, ble truffet og døde.

I tingretten ble Lars dømt til tre år og syv måneders fengsel for uaktsomt drap. I lagmannsretten ble han dømt for å ha begått et drap med viten og vilje, til en fengselsstraff på 10 år og seks måneder.

Lars fikk sjokk, og anket saken til Høyesterett, som først nektet å behandle saken. I en lengre artikkel i november skrev VG om at flere eksperter kritiserte dommen fra lagmannsretten, og at den kunne bygge på feil juridisk forståelse.

Ekspertene kritiserte også at Høyesterett ikke ville se grundig på saken.

Etter VGs artikkel snudde landets øverste domstol, som nå vil se på om lagmannsretten brukte jusen riktig da de dømte Lars for et såkalt hensiktsdrap.

Har startet soningen

Lars ble helt lamslått da han fikk beskjeden om at han hadde fått en sjanse til. Dersom Høyesterett kommer til at lagmannsretten ikke brukte jusen riktig, kan han få en ny sjanse til å bevise sin uskyld i lagmannsretten.

– Dette har tent et nytt håp i meg. Jeg har fortalt sannheten fra dag én, jeg mente aldri å drepe henne, det var et uhell, sier Lars på telefon fra et fengsel på Østlandet.

Drapet skjedde 26. september 2018 – så det har snart gått hele fire år og tre måneder. Ventetiden har vært tøff, sier han, og de første dagene i fengsel har faktisk gått bedre enn forventet.

– Det høres kanskje rart ut, men det er faktisk bedre å være i fengsel enn å gå der ute og vente. Jeg har begynt å lese bøker igjen, og hvis man behandler folk med respekt, får man respekt tilbake.

Ikke lett å forstå

Lars sier han tror at «sannheten vil seire etter hvert».

– Det holder meg oppe. Hadde jeg ønske å drepe noen, så hadde jeg ikke kjempet for å bli frifunnet på denne måten.

– Hva betyr det at Høyesterett likevel skal behandle saken?

– Det betyr veldig mye for meg, det VG har fått frem. Som sagt, så har jeg en god magefølelse. Men det er opp til juristene å ta seg av jusen, lovene og paragrafene.

Juridiske prosesser er ofte vanskelige å forstå. Det er ikke alltid lett å henge med i lange dommer og juridiske argumentasjonsrekker. Det har Lars fått føle på de siste årene.

– Det er et eget stammespråk, for meg er alt dette helt fremmed, sier han.