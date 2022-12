Nytt studieopptak: Frykter større karakterjag

Partiene er stort sett enige om at noe må gjøres med studieopptaket - men SV advarer mot økt karakterjag.

Torsdag la opptaksutvalget frem sine forslag til endringer i opptak til høyere utdanning. Blant forslagene deres er å fjerne alle tilleggspoeng, og muligheten for å ta opp fag etter videregående.

Til VG sa utvalgsleder Marianne Aasen torsdag at det er nødvendig å ta noen grep for å forbedre opptakssystemet.

– Karakterer er et godt utgangspunkt, men vi måtte ta grep for å få ned de kunstige høye karakterene, sier Aasen.

Nå skal forslagene ut på høring.

Info Dette er forslagene Det er fortsatt karakterene som skal brukes for å rangere kandidatene, men utvalget foreslår følgende endringer: Fjerne alle alders- og tilleggspoeng

Forbedring av karakterer skal ikke telle i opptaket

Søkere kan i stedet ta en opptaksprøve.

Det skal fortsatt være mulig å ta nye fag etter fullført videregående

Fjerne kjønnspoeng og erstatte med kjønnskvote

Fjerne særskilte karakterkrav, for eksempel på lærerutdanningen Vis mer

VG har spurt skolepolitikerne i partiene hva de mener om forslagene i rapporten, og om de støtter dem.

Høyre: Tre innvendinger

Det var Høyre i regjering som i fjor satte ned utvalget som nå har kommet med sine innspill. Skolepolitisk talsperson i partiet Jan Tore Sanner (H) mener at rapporten er et godt utgangspunkt for diskusjon.

– Jeg er positiv til flere av forslagene, noen er jeg litt mer septiske til, så jeg gleder meg til å sette meg mer inn i rapporten.

Det er særlig tre av forslagene Sanner er skeptisk til. Det første er at muligheten til å ta opp fag igjen fjernes helt.

– Alle fortjener å få en ny sjanse, sier Sanner.

Det andre er at det ikke gis poeng for å ta førstegangstjeneste i militæret.

– Det har vært viktig å kutte ned på antall tilleggspoeng, samtidig er det er også viktig at ungdom som er villig til å gi ett år av livet sitt for å tjene landet får noe igjen for dette.

Det siste Sanner er skeptisk til er forslaget om å fjerne muligheten til å stille egne karakterkrav til blant annet lærerstudiet.

– Kravene for å komme inn på lærerstudiet er viktige for å sikre et høyt faglig nivå og ikke minst at lærerstudentene er godt forberedt til å gjennomføre studiet.

Arbeiderpartiet: Klare for å gjøre endringer

– For Arbeiderpartiet er det viktig at unge kan komme raskt i gang med utdanningen som de og samfunnet trenger, sier utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Elise Waagen til VG.

Hun viser til at dagens ordning forsinker oppstarten, og at mange må ta privatisteksamen for å forbedre karakterer og sanke poeng.

– Det er rettet velbegrunnet kritikk mot et system der unge må bruke mye tid og penger etter videregående for å kunne starte på utdanningen.

Nå vil partiet gå gjennom forslagene sammen med statsråden.

– Vi er klare for å gjøre de endringene som er nødvendige for at ikke unge skal bli satt på et venterom mellom videregående og videre studier.

Frp: Vil ha større debatt

Utdanningspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Himanshu Gulati er enig i at tiden er inne for å se på opptakssystemet og gjøre forbedringer.

– Vi er ikke enige i alt som er lagt frem av utvalget, men er åpen for en større debatt og gjennomgang og hvilke endringer som kan og bør gjøres, og vil bruke tiden fremover for å komme med våre egne forslag etter innspill fra både studenter, næringslivet og andre aktører, sier han til VG.

SV: Frykter større karakterjag

– Jeg er bekymret for at flere av disse forslagene kan bidra til mer karakterjag og prestasjonspress i videregående skole, og at rekrutteringen til høyere utdanning blir enda mer preget av folk fra øvre middelklassehjem, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget for Sosialistisk venstreparti.

Han mener at å kun regne inn snittet fra videregående og en standardisert prøve snevrer inn veien til høyere utdanning.

– Det favoriserer de som passer inn i den malen, mens alle fordeler til praktisk erfaring og kompetanse en har fått i livet fjernes.

SV mener at karakterene som er mest relevant for utdanningen, bør telle mest.

– Det er for eksempel mye viktigere å ha gode karakterer i engelsk enn i matte hvis du skal bli engelsklærer. Det er jeg skuffet over at de ikke foreslår her.

Venstre: Positive til større frihet

Abid Raja, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, forteller at partiet er åpne for forslagene, men vil bruke litt tid på å sette seg inn i og vurdere dem.

– Målet må være å skape en rettferdig opptaksmodell som gjør at flere motiverte ungdommer får muligheten til tidlig studiestart, sier Raja.

Partiet er positive til å gi universitetene og høyskolene større frihet i opptaket.

– Utredningen gir et godt grunnlag for videre arbeid og diskusjon. Nå skal vi lytte til kunnskap og innspillene som kommer før vi konkluderer endelig.

MDG: Må ha ordning for de som har det vanskelig

Arild Hermstad i MDG mener dagens opptakssystem er overmodent for endringer, og at utvalget har kommet med mange gode forslag til en bedre modell.

– Dagens inntaksordningene har gitt ekstreme utslag med høyt karakterpress og lite smart tidsbruk for samfunnet og for den enkelte.

MDG har ikke tatt endelig stilling til de ulike forslagene, men Hermstad sier at de trolig vil støtte flere av elementene som foreslås.

– Flere ulike måter å ta et opptak på kan også være en god løsning, Det er verdt å vurdere nøyere alt fra rent karakteropptak til opptaksprøver, intervjuer eller andre ordninger for å gi flere mulighet til å komme inn på studiet de ønsker, sier han, og legger til:

– Det er samtidig viktig å sikre en ordning som gjør at de som kan ha det vanskelig på videregående eller av ulike årsaker gjør det dårlig karaktermessig, skal ha muligheter til å komme inn på studiet de ønsker senere.

Senterpartiet: Hinsides konkurranse med dagens system

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand mener forslagene tar innover seg mange av utfordringene med dagens system.

– For mange bruker for mye tid og ressurser på å ta opp igjen fag. Det er en hinsides konkurranse på enkelte studium, som i seg selv ikke er en garanti for at man får de mest egnede og motiverte studentene.

Hun sier at det må bli politisk enighet om forslagene, men at det er realistisk å innføre mange av forslagene i løpet av noen år.

– På den ene siden er det bra med helhetlig endring, men det må ikke skje for brått eller gi utrygge rammer for de som kjenner at utdanning, yrkesvei og karriere står på spill gjennom opptaket til høyere utdanning. Derfor vil vi nå ha en høringsrunde og be om innspill, før vi konkluderer med hva Senterpartiet og regjeringen vil gå for.

Rødt: Glad for kutt av særskilte krav

Hege Bae Nyholt i Rødt er enig i at dagens system ikke fungerer godt nok.

– Dagens system har noen veldig usosiale konsekvenser, der de som har mulighet nærmest går videregående om igjen i privat regi for å nå et dermed unaturlig høyt karaktersnitt for å komme inn på prestisjestudier. Det er dyrt og det er dumt.

Hun er for forslagene om å fjerne særskilte karakterkrav på noen utdanninger, som mattekravet på lærerutdanningen, og forslaget om å innføre en kjønnskvote på noen utdanninger – men tror ikke det er lurt å skrote muligheten til å ta opp fag helt.

KrF har ikke svart på VGs henvendelse.