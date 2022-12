Foreslår å endre studieopptaket

Et utvalg foreslår å ta bort muligheten for å forbedre karakterer fra videregående skole ved søknad om opptak til høyere utdanning. – Modellen vil påvirke studier med de som har flest søkere, sier utvalgsleder.

Siden april i fjor har et regjeringsoppnevnt utvalg jobbet med forslag om hvordan dagens studieopptak kan endres, og torsdag formiddag ble disse levert til utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det er fortsatt karakterene som skal brukes for å rangere kandidatene, men utvalget foreslår følgende endringer:

Fjerne alle tilleggspoeng

Forbedring av karakterer skal ikke telle i opptaket

Søkere kan i stedet ta en opptaksprøve.

Det skal fortsatt være mulig å ta nye fag etter fullført videregående

Fjerne kjønnspoeng og erstatte med kjønnskvote

Fjerne særskilte karakterkrav, for eksempel på lærerutdanningen

Utvalget foreslår å erstatte førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått. Denne kvoten skal gjelde 80 prosent av plassene.

De siste 20 prosentene av plassene settes av til en opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve. Også søkere som er kvalifiserte, men ikke har karakterer fra videregående, kan også ta prøven.

Det er Marianne Aasen (bildet over) som har ledet utvalget. Hun sier dagens modell er kompleks og problematisk på flere måter, og bruker uttrykket «kill your darlings».

– Opptaksmodellen har for mange «darlings», sier Aasen.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye. Det gir oss ikke bedre kandidater eller arbeidstakere og det har store samfunnsøkonomiske kostnader, fortsetter hun.

Aasen sier at modellen vil påvirke studiene med flest søkere mest.

– Et nytt system må til for å få til et bedre opptak.

– Det gir ikke mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang Det er dyrt for den enkelte og det er dyrt for samfunnet. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt. Om alle studentene kommer i gang bare én måned tidligere, og går ut i jobb én måned før, anslår utvalget at det kan gi en økt verdiskapning på mer enn 2 milliarder kroner i året, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Han vil foreslå for regjeringen å sende rapporten på høring.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har tidligere uttalt at det har ønsket at opptaket skal handle mindre om karakterer.

Etter årets studieopptak gikk NSO-leder Maika Marie Godal Dam ut mot karakterjaget.

– Med dagens opptakssystem kan det være desimaler som skiller søkerne fra hverandre, og avgjør unge menneskers fremtid, sa hun til VG den gangen.

I sommer skrev VG om en 20-åring som fikk 21 seksere - men likevel ikke var god nok for medisinstudiet.