Rødt-lederen angriper regjeringen: Løser ikke forskjellskrisen

STAVANGER (VG) Rødts leder Bjørnar Moxnes frir til minstepensjonister, uføre og barnefamilier i sin landsmøtetale fredag ettermiddag. Kravet fra Rødt til regjeringen er penger på bordet allerede nå i mai.

– Regjeringen løser ikke forskjellskrisen, slo Moxnes fast i starten av sin landsmøtetale i Stavanger.

Og til statsminister Jonas Gahr Støre hadde han dette budskapet:

– Dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med, sa han.

– Norge er ikke det lykkelandet som noen tror, la han til.

Les også Moxnes krever strøm-opprør mot EU Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at regjeringen raskt bruker vetoretten mot neste fase i EUs energimarked.

Utrygge tider

Rødt har i stadig større grad definert seg som et parti for de som lever på støtte fra det offentlige. Partiet sier selv at oppslutningen vokser spesielt blant de som ikke kan jobbe, og de uten akademisk utdanning.

Det partiet kaller forskjellskrisen - sammen med strømkrise og energipolitikk - er varslet som hovedsaker for Rødt-landsmøtet i Stavanger denne helgen.

– Ute går det mot vår. Men det vi er inne i, det er mørke, utrygge tider. For første gang i manns minne, så opplever ikke flertallet økonomisk trygghet. Flere må nå droppe et av dagens måltider for å få råd til strømregninga, sa Moxnes i åpningstalen.

Ikke overraskende støttet partilederen varmt opp om streiken i LO-NHO området som ble avsluttet med en løsning torsdag.

Men Moxnes er utålmodig, og mener at noe må skje allerede når regjeringen legger fram sitt reviderte 2013-budsjett i mai:

RIR PÅ FORSKJELLER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes dundret til mot regjeringen i åpningstalen på partiets landsmøte i Stavanger.

Fallende kjøpekraft

– Toppene har hatt lønnsfest, mens kjøpekrafta faller for folk flest. For første gang i et mellomoppgjør siden andre verdenskrig har fagbevegelsen gått til streik, i klassekamp for at alle som skaper verdiene skal få sin rettmessige del. Streiken har hatt vår fulle støtte, sa Moxnes.

– Og når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett så må vi ta vår del av ansvaret. Vi må få ned strømprisene, dempe inflasjonen og unngå flere rentehevinger. Vi må levere løsninger på forskjellskrisen denne våren, sa han.

Moxnes uttrykte også tydelig at han ikke liker begrepet «arbeidslinja»:

Det skal ikke ruinere oss om vi blir sjuke eller mister jobben. Da skal velferdsstaten være der. Et sikkerhetsnett som tar imot oss når vi trenger det som aller mest. Men den såkalte arbeidslinja betyr at enten må du stå i tungt arbeid, selv om kroppen egentlig ikke klarer, eller bli fattig fordi trygda er for lav, sa han.