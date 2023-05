DREPT: Politiet mener at Nina Bråthen ble drept, men ingen er dømt for drapet. Kripos’ Cold Case-gruppe gjennomgår nå saken på nytt.

Nina Bråthens dødsfall oppført som uoppklart drap

Nina Bråthen (46) ble funnet død med et brudd i halsen sommeren 2019. Nå er dødsfallet oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drap.

I starten av oktober i fjor publiserte VG en større artikkel om Nina Bråthen, som 23. juli 2019 ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen.

Hun hadde et brudd i halsen som tydet på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.

Ninas ekskjæreste ble siktet for drapet, men Riksadvokaten henla saken mot ham på bevisets stilling.

Ekskjæresten nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Les også På innsiden av Cold Case-gruppen Siden 2015 har politiets Cold Case-gruppe tatt inn totalt 19 uløste saker. For første gang kan VG gi et innblikk i gåtene de forsøker å løse nå.

Ninas dødsfall ble etter henleggelsen ikke etterforsket videre, og dødsfallet var ikke oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drapssaker i 2021.

Etter VGs artikler om saken, valgte Sør-Øst politidistrikt å be Kripos’ Cold Case-gruppe om å gjennomgå saken på nytt.

Tidlig i januar i år ble Kripos’ nasjonale drapsoversikt oppdatert.

Her fremgår for første gang Nina Bråthen som et uoppklart drap.

Les også Cold Case-gruppen skal gjennomgå Nina Bråthens dødsfall 46 år gamle Nina Bråthen ble funnet død med et dobbeltsidig brudd i halsen.

35 drapssaker i perioden 1990–2022 har hverken noen siktet, tiltalt eller domfelt etter lengre tids etterforskning, og regnes derfor som uoppklart, står det i oversikten

Det var Sør-Øst politidistrikt som etterforsket drapssaken fra Drammen.

Les også Var siktet for å ha drept Nina: Håper Cold Case finner svar Ekskjæresten ble veldig glad da han fikk høre at Cold case-gruppen skal gjennomgå Nina-saken.

Politidistriktet har tidligere uttalt at de ønsker at Cold Case-gruppen gir dem tilbakemelding på tre spørsmål:

Hva kan de gjøre for å finne årsaken til at Nina døde?

Bør Nina-saken stå på Kripos’ liste over uoppklarte drap?

Og hva kan de lære av denne saken?

Nå er det andre spørsmålet blitt besvart bekreftende.

– Vi kom frem til at dette var riktig inntil Kripos’ Cold Case-gruppe har sett på saken, skriver påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt i en e-post til VG.