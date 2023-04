RUSS: Thea Helene Samuelsen fra Bergen var denne helgen på Fredriksten festning i Halden for å feire russetiden.

Opplevde mareritt på russetreff: − Lå og ristet

For Thea Helen Samuelsen (19) og Ole Gerhard Dale Andersen (18) ble russefesten alt annet enn det de så for seg.

– Jeg tror ikke at det har gått opp for meg at det har skjedd, sier Thea Helen Samuelsen til VG.

Flere tusen russ var denne helgen samlet på Fredriksten festning i Halden for å feste og kose seg. For Thea og Ole tok feiringen en brå vending.

– Da jeg sto ute på konsertplassen ble jeg mer og mer dårlig. Mens jeg var der, har det bare svartnet fullstendig, forteller Samuelsen.

Dette er saken:

Flere deltagere på russetreffet i Halden ble i helgen innlagt med symptomer som pusteproblemer og store smerter

Thea og Ole opplevde begge å få i seg noe annet enn bare alkohol. Ole endte opp på sykehus.

Symptomene de innlagte opplevde er uvanlige, og kan være syntetisk dop, ifølge en overlege.

Politiet etterforsker saken som en mulig forgiftning.

– Kjeven min hakket

Før konserten la hun flasken med drikke i teltet sitt, var borte noen minutter, før hun kom tilbake og drakk litt av den før konserten.

Etter at det svartnet fikk hun hjelp av Røde Kors og ble båret inn i et av teltene deres.

– Da jeg kom inn der var jeg veldig varm, svettet, og lå og ristet. Kjeven min hakket og ristet, og jeg hadde store pupiller. Da de prøvde å snakke til meg, fikk de ikke kontakt, forteller Samuelsen.

Russen fra Åsane i Bergen forteller at hun ikke tok noen narkotiske midler under treffet.

Ambulansepersonellet på stedet vurderte henne som «frisk nok» til å ikke bli sendt videre til sykehus. Etter en natt med skjelvinger, og hvor musklene ikke helt fungerte, ble formen bedre.

Når VG snakker med henne mandag, skal Samuelsen inn og ta blodprøver, etter oppfordring fra politiet.

– Jeg var dum

I alt seks personer ble innlagt på Kalnes sykehus etter helgens russetreff i Halden. Ole Gerhard Dale Andersen var én av dem.

– Jeg var dum nok til å ta imot en spritflaske fra noen andre enn de jeg stolte på og kjente, forteller Dale Andersen til VG.

18-åringen forteller at han var godt beruset, at dømmekraften var svekket, men at personen som tilbød ham drikke virket hyggelig. Da han kikket og luktet på den, merket han ingenting galt, så han takket ja.

Etter en liten stund følte han at noe ikke helt stemte, han følte at han hadde drukket for mye.

– Jeg spurte en kompis om han kunne hjelpe meg ned til toalettene. Jeg tenkte at å gå litt kunne hjelpe på formen. Da vi kom til dokøen falt jeg om og besvimte, forteller Dale Andersen.

ENDTE PÅ SYKEHUS: Ole Gerhard Dale Andersen på sykehus etter russefeiringen på Fredriksten festning.

18-åringen ble tatt vare på av Røde Kors, og etter hvert klarert av helsepersonellet. Så, etter en liten stund, gikk han i bakken igjen.

Etter at han besvimte for andre gang ble han fraktet til Kalnes. Mandag er han skrevet ut, men fortsatt preget av hendelsen.

– Jeg merker at kroppen er sliten, og at enkelte muskler, spesielt i bena, er slitne. At jeg har mindre balanse, det er litt vanskeligere å gå og gjøre vanlige hverdagsting, men forhåpentligvis går det ganske fort over, forteller Dale Andersen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post