FORARBEID: Elever ved klasse 6B på Stenbråten skole i Oslo pynter småkaker sammen med lærer Hanan Abdelrahman torsdag. F. v: Amalie Øyen Nilsen, Rooman Rehman Butt, Hanan Abdelrahman og Sinem Boyar Cetinkaya.

Markerer «festen etter fasten»: − Noe av det største vi feirer som muslimer

MORTENSRUD (VG) Sjetteklassingene fra Stenbråten skole legger større vekt på familiesamvær enn gaver under id-feiringen. For lærer Abdelrahman er det også en dag for ettertanke.

– Jeg tror det handler om at man stopper fasten, svarer Amalie Øyen Nilsen (11) prøvende. Spørsmålet er hvorfor muslimer feirer id.

– Ja, «basically», bekrefter Rooman Rehman Butt (11).

Sammen med Sinem Boyar Cetinkaya (11) er de tre venninnene på hjemmebesøk hos mattelærer Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman (42).

STELLER I STAND: Senim Boyar Cetinkaya henter ballonger til den store festen.

De har kledd seg opp i tradisjonelle drakter og sommerkjoler.

Torsdag ettermiddag er de i full sving med å pynte småkaker som de skal dele med klasse 6B på Stenbråten skole i Oslo på mandag.

HILSEKAKE: Hanans petit four-kaker dekorereres. Under id hilser muslimer hverandre med «eid mubarak» eller «id mubarak», som betyr at du ønsker vedkommende en velsignet feiring.

Fredag markerer de høytiden id al-fitr, som betyr «festen etter fasten».

Feiringen kroner avslutningen av den hellige måneden ramadan – en 30 dagers faste.

– Gjennom ramadan skal du kle deg enkelt, ikke sminke deg for mye og leve enkelt. Så kommer id og da feirer man med hele seg – med fine klær i sterke farger. Det er noe av det største vi feirer som muslimer, sier Abdelrahman, som er utdannet høyskolelektor.

Hun er fra Egypt, men har på seg en marokkansk kaftankjole.

Det ligger et element av selvutvikling i ukene opp mot id også, mener Abdelrahman.

– Under ramadan prøver vi å være bedre versjoner av oss selv. Du lærer deg å være tålmodig, ikke banne, hjelpe andre og å være snill mot foreldrene dine. Man kan også fordype seg i religion ved å lese Koranen.

GÅR I SEG SELV: Ramadan gir rom for å studere seg selv og religionen, ifølge Hanan Abdelrahman.

– Hva er det man ønsker å oppnå?

– Man håper å oppnå å komme nærmere Gud, samtidig som du får en sjanse til å reflektere over livet ditt og om du er snill nok med de rundt deg.

11-åringene rundt bordet har spisset ørene. Sinem forteller at hun har brukt den siste måneden til å reflektere over egen språkbruk.

Sinem Boyar Cetinkaya
Rooman Rehman Butt
Amalie Øyen Nilsen

– Vi er jo i den alderen hvor vi har begynt å bruke sånne ord. Jeg føler at jeg har blitt bedre enn det jeg var for noen måneder siden, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gå tilbake til slik jeg var. Det håper jeg forhåpentligvis ikke.

Rooman har tatt i et ekstra tak hjemme.

– Jeg har laget en middag, hjulpet mamma, ryddet i huset og gitt penger til fattige.

Amalie har ikke markert ramadan, men har likevel latt seg inspirere av venninnene sine.

– Jeg har ikke gjort så mye, men jeg føler at jeg har blitt litt bedre på å ikke banne.

Barnas dag

Høytiden markeres av opp mot 2 milliarder muslimer verden over.

Id al-fitr kalles også for «lille id», og er en av de to store årlige festene i islam. Den andre heter id al-adha, som markerer avslutningen av pilegrimsferden til Mekka.

Selv om id al-adha rituelt sett er en større markering, har den i Norge tradisjon for å være en mindre fest enn id al-fitr.

– Det er veldig likt som jul. Man er samlet med familie og spiser god mat, forklarer Amalie.

– Hva annet er det som skjer da, spør Abdelrahman.

– Julenissen kommer, svarer Amalie.

Hos Sinem er det snarere tanter og onkler som har med seg gavene.

– Barna får jo gaver, men for meg er ikke det viktigst. For meg er det viktigste å samles med familie og venner.

Den tyrkiske familien hennes pleier å ha med rikelig med søtsaker til feiringen, forteller hun.

SAMLING: Jentene legger vekt på å være sammen med sine nærmeste under høytiden.

Rooman gir tilslutning til venninnens oppfatning. Hun pleier blant annet å ringe familie i Pakistan.

– Så ingen av dere bryr dere om gavene?

– Jo, ler Rooman.

– I min familie pleier man å gi penger til barna. De eldste får 1000 kroner, de mellomste får 500 og de minste får 100 kroner.

Opplever økt anerkjennelse

På mandag blir det id-lunsj i klassen på Stensbråten. Da tar Abdelrahman med seg petit four-kakene hun har laget sammen med de tre elevene sine.

Elevene tar med seg hver sin rett som er typisk for sin kultur. Amalie har bestemt seg for å gjenta fjorårets suksess.

– Alle elsker kyllingsalaten som moren min lager, sier hun.

Tidligere har de hatt julelunsj, påskelunsj og besøkt synagogen, opplyser Abdelrahman.

De siste årene har islamske høytider fått mer offentlig oppmerksomhet i Norge. Statsministerens hilsen har blitt en tradisjon. NRK inviterer til id-feiring med sendingen «Festen etter fasten», som i år ledes av Bahare Viken og Cengiz Al.

SER LYST PÅ DET: Hanan Abdelrahman mener det er lettere å få a. I bakgrunnen f v.: Senim Boyar Cetinkaya, Amalie Øyen Nilsen og Rooman Rehman Butt.

I sum opplever Hanan Abdelrahman at islam har fått større anerkjennelse i Norge de siste årene.

– Jeg tenker på talen til kong Harald der han sa «Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er». Når jeg blir behandlet sånn i Norge får jeg lyst til å yte, gå på jobb og være en god samfunnsborger. At jeg føler meg akseptert gir meg vilje til å gi tilbake til Norge, sier hun.

Sinem stemmer i. Hun setter pris på kulturmangfoldet rundt seg.

– Vi lærer av hverandre – om kristendommen, jødedommen og islam. Vi lærer ting om kristendommen som vi ikke visste. Det er gøy å lære om de ulike religionene som andre tror på, sier hun.

Læreren smiler, sprekkeferdig av stolthet.

– Jeg er så stolt av dere. Dere er mye bedre enn mange voksne, det skal jeg love dere.

Info Slik lager du Hanans «petit four» To egg

Revet sitronskall

200 gram smør

1 ts vaniljesukker/vaniljeekstrakt

4 dl mel

2 dl melis

1 ts bakepulver Visp egg med sitronskall, vaniljesukker og smeltet smør. Bland bakepulver med mel. Sikt mel over væskeblandingen. La den myke deigen hvile litt i kjøleskapet. Form deigen med sprøytepose. Sett kakene midt i ovnen på 200 grader til de blir lysebrune. La kakene avkjøles før du pynter dem med smeltet sjokolade, aprikossyltetøy, ulike typer strøssel osv. PS: Nytes best sammen med en kopp te. Vis mer