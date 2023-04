FÅTT KONTAKT: Etter at islamisten Arfan Bhatti (45) ble siktet for terror i Norge og internasjonalt etterlyst, ble det stille fra ham. Bhatti skal ha blitt holdt i varetekt på ukjent sted, frem til midten av april i år. Nå har han direkte kontakt med advokatene sine i Norge igjen.

Arfan Bhatti (45) siktet i Pakistan: Ønsker å bli der

Islamisten Arfan Bhatti (45) er siktet for å ha planlagt terroren i Oslo 25. juni. Nå er han også siktet i Pakistan, og han ønsker å bli der.

Det er foreløpig uklart hva som ligger til grunn for den ferske siktelsen mot Bhatti i Pakistan, men han ble formelt siktet og varetektsfengslet der for to uker siden – 14. april.

Det opplyser Bhattis forsvarer, John Christian Elden.

Det er første gang forsvareren har fått kontakt med Bhatti siden september i fjor. Bhatti er siktet for grov terror etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i fjor.

– Hva er Bhatti siktet for i Pakistan?

– Det er han ikke orientert om ennå, og han er heller ikke gjort kjent med den norske siktelsen fra myndighetenes side, sier Elden.

– Hva vet dere om saken nå?

– Vi er i dialog med statsadvokaten i Pakistan og Bhatti selv, men har dessverre ikke fått mye hjelp gjennom norsk politi eller ambassade så langt, selv om vi ble lovet at de skulle formidle kontakt allerede i slutten av mars måned, sier Elden.

Les også Opplysninger til VG: Pakistanske myndigheter godkjenner Bhatti-retur I et brev til norske myndigheter skal Pakistan ha godkjent at terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge.

Da Bhatti ble terrorsiktet av norsk politi i fjor, så ble han samtidig etterlyst internasjonalt.

På denne tiden oppholdt Bhatti seg i Pakistan. Noen dager etter at siktelsen og etterlysningen var offentlig kjent, ble det helt stille fra ham – før han dukker opp igjen nå.

– Hva sier Bhatti selv?

– Jeg kan ikke referere fra advokatsamtaler, men han har det etter forholdene bra, men er overrasket over siktelsen i Norge, da han heller ikke er gjort kjent med grunnlaget for denne, og ikke kan skjønne bakgrunnen.

– Hvordan stiller han seg til Norge-retur?

– Utleveringsprosessen er ikke påbegynt, og han er ikke spurt hvordan han stiller seg til dette, men har gitt uttrykk for at han ønsker å bli i Pakistan, sier Elden.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden har representert Arfan Bhatti gjennom en årrekke. Det gjør han også i terrorsaken i Oslo, der politiet anklager Bhatti for å være bakmann.

Knyttes til hemmelige terror-samtaler

VG har gjennom flere artikler skrevet om en hemmelig etterretningsoperasjon hvor målet var å lure Arfan Bhatti, som er utpekt som bakmannen til terrorangrepet i Oslo.

I den hemmelige operasjonen chattet en agent fra Etterretningstjenesten med det politiet mener er Bhatti – etter angrepet i Oslo.

Agenten spilte en rolle som en høytstående leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

I denne chatten skal Bhatti blant annet ha pekt ut flere terrormål, utover angrepet i Oslo, ifølge VGs opplysninger. Han snakket blant annet om kidnapping av norske journalister som potensielt kunne komme til Pakistan for å intervjue ham om Oslo-angrepet.

VG vet ikke om pakistanske myndigheter er kjent med dialogen og innholdet som knyttes til Bhatti, eller hva som ligger til grunn for den ferske siktelsen i Pakistan.

Les også Den hemmelige terror-chatten: Fryktet returen til Norge Arfan Bhatti skal ha ment at det ikke fantes fellende bevis mot ham i terrorsaken.

I terror-samtalene med agenten skal det politiet mener er Bhatti, også ha skrevet at han jobbet for Taliban i Pakistan for drøyt ti år siden.

Elden sier Bhatti ikke er kjent med disse opplysningene:

– Han er ikke kjent med den da han ikke leser VG i Pakistan, og er heller ikke kjent med at det pågår etterforskning mot seg ut over at han i august ble underrettet om at han var etterlyst i Norge gjennom politiets pressekonferanse. Jeg kan ikke diskutere dette med han, da politiet i Norge har klausulert saksdokumentene knyttet til disse påstandene.