KAOS: Petter Stordalen stod onsdag midt i byggekaoset i hotellet onsdag ettermiddag. - Jeg lover at vi er ferdig til torsdag, sier han selvsikker, usikker.

Nytt luksushotell: Brenner av 2,5 milliarder

Petter Stordalen forteller at han fredag har betalt tilbake en milliard kroner til DNB for kassakreditten han fikk da han løp til banken for å overleve gjennom pandemien. Torsdag smeller han til med storsatsing i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da åpner han luksushotellet Sommerro hotell på Solli Plass, sørvest for Slottet i Oslo.

Det er det gamle bygget hvor Oslo lysverker holdt til, bygget i 1931.

– Vi har beholdt alle rommene i det gamle Lysverket, men brukt altfor mange penger på å renovere det. Men jeg tenkte når vi gikk i gang med dette prosjektet, at penger ikke er alt.

1 / 3 SISTE INNSPURT: Dagen før åpningen var hundrevis av håndverkere i gang med innspurten, her ved inngangen til hotellet. GAMMELT OG NYTT: Hotellet er det gamle bygget til Oslo Lysverker, men det er bygd på bak, med et moderne og nytt bygg. NYTT BAK FASADEN: Slik ser hotellet ut bakfra: Nybygg. forrige neste fullskjerm SISTE INNSPURT: Dagen før åpningen var hundrevis av håndverkere i gang med innspurten, her ved inngangen til hotellet.

Han sier det viktigste er å bygge et praktbygg i hovedstaden.

– Jeg hadde lyst til å lage noe i Oslo som kunne sette et fotavtrykk i byen hvor barna mine har vokst opp. Jeg har fortalt dem at det kjørte trailere foran Oslo rådhus da jeg vokste opp. Nå har byen forandret seg fantastisk og er et sted folk vil til fra hele verden.

– Hvor mye koster det?

– 2,5 milliarder kroner, eller nei, det blir nord for 2,5. Vi har aldri bygd et så dyrt hotell før.

Han sier at hvis man fordeler hotellets samlede utbyggingskonstader pr. rom ser regnestykket slik ut:

– Mens et rom på våre vanlige hoteller i snitt koster to millioner pr. rom, er prisen pr. rom her vel ti millioner.

Stordalen sier at Clarion The Hub ved Jernbanetorget kostet mer samlet.

– Men det er fordi det er så mye større og har veldig mange flere rom.

1 / 4 KAOS-KONTROLL: Familien Stordalen sjekker de siste detaljene før åpningen torsdag. GRAVID GLEDE: Petter Stordalen har hentet den svenske tv-stjerne-kokken Frida Ronge til deres satsning på taket. - Hun er gravid, etter å ha truffet av mine ansatte, flirer han. Her viser et pressebilder lokalene til det nye hotellet. Her viser et pressebilder lokalene til det nye hotellet. forrige neste fullskjerm KAOS-KONTROLL: Familien Stordalen sjekker de siste detaljene før åpningen torsdag.

Stordalen ba barna bli med på visningen med VG, fordi han benevner hotellet som et familieprosjekt:

– Jeg er redd for at vi ikke rekker å tjene inn alle pengene vi har brukt på dette hotellet i min levealder, så den milepælen kan det hende det er barna som får oppleve. Det er ikke sikkert det blir lønnsomt, sier han.

Men det kan hende han tar grundig feil: De har fått forhåndsbestillinger for 100 millioner kroner.

– Det knuser alle målsettingene vi har satt oss, så det er lovende, sier sønnen Henrik.

Faren har tatt med alle barna inn i driften i ulike familieselskaper, i full offentlighet, med VG til stede, overførte sin formue til barna 20. januar i 2018.

MILLIARD-SIGNATURGLEDE: Her signerte Jakob A. Stordalen avtalen som overfører 8,36 milliarder kroner fra sin far, til seg selv. Og samme sum til sine søsken Emilie og Henrik. I 2018.

Familien viser vei rundt i hotellet.

Resepsjonen ligger til høyre ved inngangen. Rett frem åpner det seg en gigantisk rom – hotellets største restaurant med en stor bar i midten – det gamle ekspedisjonshallen, hvor folk kom for å betale strømregningene sine.

Ett ikonisk og gigantisk Per Krogh-maleri dekker en hel vegg – som er bevart fra Lysverket.

– Jeg tror Krogh hadde vært fornøyd hvis han hadde visst at maleriet hans i 2022, skal kunne studeres av alle, ikke bare av lysverkansatte.

1 / 3 RESTAURANTEN: Petter Stordalen i kjent stil, i hovedrestauranten. Han forteller om en milliardkreditt som nå er tilbakebetalt og ler godt. SPERRET: Området foran inngangspartiet var avsperret onsdag, slik at håndverkerne kunne få jobbe i fred. GAMMEL KUNST: Per Kroghs veggmaleri preger en hel vegg i hovedrestauranten. forrige neste fullskjerm RESTAURANTEN: Petter Stordalen i kjent stil, i hovedrestauranten. Han forteller om en milliardkreditt som nå er tilbakebetalt og ler godt.

– Det er ikke alle som har råd til å bo her?

– Det er mulig det, men hele poenget er at dette skal være et åpent hotell, hvor turister og Oslo-folk kan ta en tur innom for å ta en kaffe eller spise. Vi har seks restauranter og toppbarer i to etasjer – med basseng.

Han sier at Vestkantbadet ved siden også er en del av hotellet. Det åpnes i november.

Med pandemien og hotellkrise veldig nært i bakspeilet, er det om mulig en enda mer hoppende glad enn vanlig, Petter Stordalen vi møter.

LITT MER IGJEN FØR ÅPNING: Stordalen og datteren Emilie ser at natten kan gå med: Her er inngangspartiet.

Han forteller om den lange veien, fra fortvilelse til Sommerro-glede.

–Bare måneder før pandemien hadde vi levert historisk gode resultater. Heldigvis oppdaget gode rådgivere pandemien før den kom til Norge. Jeg gikk til banken og sa at vi står foran den verste krisen noensinne.

Han sier at de lyttet og bladde opp.

– Jeg er langvarig kunde i DNB. To ganger i året har jeg møte med toppledere, anført av Rune Bjerke før og de senere årene, Kjersti Braathen. Jeg ba henne om få utvidet kreditten med en milliard kroner opp til over tre milliarder.

Det fikk han.

– Banken har stilt opp hele tiden. Det har vært skrevet at vi var i ferd med å gå tom for cash under pandemien. Det er feil.

FAMILIE-SAMLING: Petter Stordalen samlet barna, Emilie, Henrik og Jakob dagen før åpningen, for å fortelle en familiehistorie ved baren i hovedrestauranten.

Han sier at dette også dreier seg om noe annet enn bare penger.

– Det bygger på et langvarig kundeforhold og noe som jeg kaller Norges og Nordens gull. Det er ikke olje, det er tillit.

Med over tre milliarder tilgjengelig, valgte de ikke å stenge helt ned da næringsforbudet ble innført.

– Midlene gjorde at vi kunne holde mange av hotellene åpne, selv om det knapt var gjester. Det var viktig, ikke minst de ansatte. Tillit og mennesker bygger selskapet, ikke penger.

Han sier at nå er det full fres igjen og viser oss en liste over nye hoteller de skal åpne de neste årene.

– Vi har solid økonomi og satser. Det er ganske morsomt med den milliarden jeg nevnte, som vi fikk ekstra. Fredag møter jeg i DNB og leverer den tilbake. Da er den tilbakebetalt.

– Hvor stor gjeld har dere nå?

– Noe under ti milliarder. Det er helt ok. Finansielt er vi sterkere nå enn før pandemien.

I resepsjonen og alle rom møter vi ansatte som arbeider med finpussen.

HEIS-INNSPURT: Det hersket kaos på Sommero da VG var der onsdag. Kjetil Haga lover at heisen skal fungere til åpningen torsdag.

Han, roper han euforisk: Er dere klare?!

– Jeg kjøpte det ikke for å tjene penger. Dette er lidenskap og hjerte. Etter 100 møter med byantikvaren visste vi at dette kom til å bli dyrt, ler han.

Tilbake til familieprosjektet.

Datteren Emilie sier hun håper farens frykt for at det først er i deres tid at investeringen kan tjenes inn, ikke slår til.

– Det er et privilegium å han en familiebedrift, som ikke bare er drevet av penger, men som også kan satse på å skape noe spesielt. En investering med hjerte, hvor vi ikke kikker for mye på bunnlinjen.

KUNST: En lampe går gjennom alle etasjene oppover, midt i inngangspartiet.

Familieprosjektet er mye bredere enn dette hotellet.

Faren har tatt med alle inn i driften:

Henrik er business-analytiker ved Sommerro, søsteren Emilie er markedssjef i hotellselskapet deres, Nordic Choice Hotels, og Jakob er investor og forvalter i familieselskapene Strawberry Capital og Strawberry Equities.

– Det varmer at alle tre engasjerer seg og synes det er gøy å jobbe i våre selskaper.

Han sier at det ikke er han som har presset dem.

– Det gjorde ikke faren min heller. Jeg gikk mine egne veier og det gjør også mine barn.