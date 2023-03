HAST: Ine Eriksen Søreide (H) sier regjeringen raskt bør innse at de trenger en plan for å nå to-prosentmålet.

Høyre krever forsvarsplan: − Regjeringen er bakpå

Høyre-topp og eks-utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det haster for Norge å forplikte seg til å nå Natos to-prosentmål. Hun advarer om at støtte til Ukraina kan bli en stor sak i USA-valgkampen i år.

– Jeg opplever fortsatt at det er veldig sterk folkelig og politisk støtte til Ukraina i USA. Men jeg tror det også avhenger veldig av at vi i Europa fortsetter å ta vår del av ansvaret. Dette er en krig som pågår i Europa, og da må vi fortsette å gjøre vårt – både med økonomiske støttepakker, militær hjelp og politisk støtte, sier Eriksen Søreide til VG.

Til helgen samler Høyre seg til landsmøte på Gardermoen. Der skal de blant annet behandle en uttalelse om å kreve at Norge lager en plan for å nå Natos to-prosentmål. to-prosentmål. NATO-landene er enige om et mål om å øke forsvarsbudsjettenes andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) til to prosent innen 2024.

Den tidligere Høyre-utenriksministeren sier det er avgjørende at Norge raskt kommer med en plan for å nå dette målet, som vi i år ligger langt bak.

Hun forsvarer også den kontroversielle normaliseringserklæringen med Kina.

FFI: USA kan vende seg vekk

Den årlige forsvarsanalysen fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) slo tirsdag fast at Norge bør være forberedt på at USA i fremtiden vil kunne velge å involvere seg mindre i europeisk sikkerhet:

USA har vært en hovedstøttespiller for Ukraina. Samtidig er det bred enighet i USA om at Kina er en større strategisk utfordring enn Russland, skriver FFI.

I det siste har stadig flere republikanere motsatt seg å sende penger til Ukraina. Andelen av befolkningen i USA som mener landet gir for mye penger er også økende, særlig blant republikanske velgere.

Det er stor sannsynlighet for at Donald Trump eller Ron DeSantis vil bli republikanernes kandidat. Begge varsler en dramatisk kursendring i USAs forhold til Putins krig.

Eriksen Søreide sier dette var noe utenrikskomiteen diskuterte i mange av møtene da de nylig var på reise i USA.

– Vi fikk veldig klare forsikringer fra begge sider av det politiske spekteret om at støtten er sterk, og kommer til å vare. Men hvis det blir en stor valgkampsak, kan det bidra til å endre bildet.

MOT STØTTE: Republikanse Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene og Thomas Massie har vært blant de sterkest kritiske til Ukraina-støtte i USA.

Mener Norge er bakpå

Hun sier nettopp dette var en av grunnene til at Høyre var opptatte av at Stortinget skulle involveres da regjeringen la frem en støttepakke til Ukraina – i tillegg til at den går over fem år, som er over et stortingsvalg.

– Jeg håper at det kan sende et signal til andre land, både europeiske og andre, om at det å forplikte seg over lengre tid er viktig for Ukraina, sier hun.

Men det gjelder også målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar, som Norge har forpliktet seg til i Nato, understreker hun. Der mener hun Norge er bakpå.

– Jeg tror det kan bli en utfordring for regjeringen på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli hvis ikke de har en troverdig plan for å nå målet og kan forklare på en god måte hvordan de tenker å øke forsvarsbudsjettet

SIGNAL: Eriksen Søreide mener Norge må kunne forklare hvordan forsvarsbudsjettet skal økes.

32 milliarder unna

Solberg-regjeringen økte forsvarsbudsjettet år for år, men Høyre-lederen advarte samtidig hele veien mot at Norge skulle binde seg for hardt til et mål som var knyttet opp til BNP.

Mot Høyre-lederens råd, vedtok et enstemmig Høyre-landsmøte dette som partiets langsiktige mål i 2016. Under pandemien I 2020 kom Norges forsvarsutgifter for første og siste gang opp på to prosent av BNP.

I år bruker Norge 1,43 prosent av BNP på forsvar – og er omtrent 32 milliarder kroner unna målet om å bruke to prosent. Dette har sammenheng med de ekstraordinære olje- og gassinntektene under krigen.

– Jeg tror alle skjønner at Norges BNP går opp og ned. Det jeg derimot tror våre allierte har vanskelig for å se, er hvorfor vi ikke har en plan for hvordan vi skal nå målet. Jeg synes regjeringen er bakpå med det. Nå er vi i selskap med bare Luxembourg og Canada som ikke har en plan, sier Eriksen Søreide.

Hun mener en god anledning for regjeringen vil være budsjettet for 2024 som legges frem i høst.

– De bør innse nokså raskt at sånn som situasjonen er i Europa nå, og med det vi kan forvente fremover, så må de lage en plan. Den må være troverdig, må kunne innfases klokt i forsvaret, og brukes på riktige ting.

Kina kan være avgjørende

Kina forsøker å påta seg en ny rolle som fredsmegler i krigen mellom Russland og Ukraina. Denne uken møttes Kinas president Xi Jinping og Vladimir Putin til uformelle samtaler i Moskva, og Xi har fulgt opp med å invitere Putin til Beijing.

Eriksen Søreide mener besøket er et uttrykk for tydelig politisk støtte fra Kina, og at Kina er bekymret for at Russland taper på de fleste fronter.

PARTNERE: Xi Jinping og Vladimir Putin signerte flere avtaler om å styrke samarbeidet i Moskva, og omtalte hverandre som kjære venner.

Kina har en interesse av at Russland ikke blir for svakt, slik at Russland kan fokusere vestover, og de kan konsentrere seg om å utvide sin innflytelse østover, sier hun.

Hun viser til at Kina har vært klare overfor Russland på at bruk av atomvåpen er en rød linje i krigen. På den andre siden har det kommet ubekreftede meldinger om at Kina skal ha sendt våpen til Russland i Ukraina.

– Hvordan Kina velger å bruke innflytelsen de har på Russland er trolig avgjørende for hvordan krigen kommer til å utvikle seg fremover.

SIGNERTE: Børge Brende (H) i kina for å signere seks avtaler med kina, blant annet en frihandelsavtale, etter normaliseringserklæringen.

Forsvarer kontroversiell avtale

Forholdet mellom Norge og Kina var svært anstrengt mellom 2010 og 2016, etter tildelingen av Nobels Fredspris til dissidenten Liu Xiaobo. Kinesiske myndigheter nektet etter dette å ha noe med norske myndigheter å gjøre.

Etter lange forhandlinger signerte daværende utenriksminister Børge Brende (H) i 2016 den såkalte normaliseringsavtalen med Kina. Den er omstridt fordi den blant annet slår fast at Norge ikke skal gjøre noe som kan skade forholdet til Kina, og at Norge «respekterer Kinas utvikling og sosiale system» - et system som blant annet undertrykker egen befolkning, ifølge Amnesty.

– Ville du forsvart normaliseringsavtalen med Kina i dagens situasjon?

– Det er jo ikke en avtale, det er en felleserklæring. Den ble laget blant annet for at man skulle ha en politisk dialog med Kina om brudd på menneskerettigheter, som man ikke kunne ha i de seks årene hvor forholdet var fryst. Norge har ikke et endimensjonalt forhold til noe land, sier hun, og legger til:

– I tillegg er Kina et stort land som er viktig når det gjelder å håndtere klimaspørsmål. Det var også en faktor som lå til grunn for vurderingen som ble gjort den gang.

– Så den er bare mer aktuell nå?

– Nei, det sier jeg ikke. Men den må ses i lys av premissene som lå der da Stoltenberg-regjeringen begynte arbeidet med felleserklæringen, og da den ble avgitt i 2016. Det å blant annet ha en plattform for å diskutere en del vanskelige og krevende saker, som menneskerettigheter, med Kina var og er viktig, og det gjorde vi systematisk.

Regjeringen: - Er tydelig

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier regjeringen støtter to-prosentmålet, og at rettferdig byrdefordeling er et viktig tema som blant annet vil komme opp på på toppmøtet i juli.

Han kontrer med at Høyre aldri forpliktet seg til et slikt mål, og viser til at Erna Solberg i 2014 uttalte at prosentmål er «tull».

– Denne regjeringen er tydelig på at vi må bruke mer penger på forsvar i årene som kommer, noe vi også har gjort siden vi kom i regjering. Vi må forvente at en større del av fellesskapets ressurser må brukes på forsvar, sikkerhet og beredskap. Regjeringen skal legge frem en ny plan for Forsvaret i 2024. Den planen vi har nå, er det den forrige regjeringen som har laget, og vi har økt budsjettene utover den planen.