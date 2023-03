BARNEGLEDE: Høyre-leder Erna Solberg på besøk hos nestleder Tina Bru i Stavanger, hvor hun for første gang fikk vesle Kitty i fanget.

Solberg: − Vi hadde styrt dette landet bedre

STAVANGER (VG) Erna Solberg sier at statsminister Støre har bidratt til flyttestrøm ut av landet og sier at møllene på Fosen ikke må rives. Og så er hun sikker på at hun kunne styrt landet bedre enn Støre.

VG møter partiledelsen i Høyre hjemme hos nestleder Tina Bru i Stavanger, hvor de har lagt de siste planene før helgens landsmøte på Gardermoen, som innledes fredag.

Meningsmålingene for Høyre er som været i Stavanger denne dagen: Skyfri og solfylt.

Bru har disket opp med tidlig lunsj. Og bidrar med uten det sammenligning hyggeligste rundt bordet: Deres baby, Kitty, som ble vugget og pludret med, så det holdt.

Vi utfordrer dem på hvordan de skal vinne de to neste valgene; kommunevalget til høsten og stortingsvalget i 2025.

– Vi skal sitte helt stille i båten!

Sier Bru.

Hun klarer å holde masken i vel et sekund, før hun bryter ut i stor latter:

Hun møter påstandene om at Høyres vekst til langt over 30-tallet på målingene, i stor grad skyldes at regjeringen går fra krise til krise og mister oppslutning – og at Høyre ikke gjør særlig annet enn å sitte i ro og ta imot sinte Ap-velgere.

SITTE STILLE??: Tina Bru ler godt over egen spøk og sier det bare er tull at de bevisst sitter stille i båten.

– Det der er bare tull. Vi har utviklet så mye politikk og vært masse ute for å høre hva velgerne tenker og vil, som gjør at vi har tatt og vil ta nye initiativ for å presentere gjennomarbeidet politikk for fremtiden, sier Bru.

Hun legger vekt på det siste ordet. «Fremtiden»:

– Vi kommer ikke til å gå til valg på en masse reverseringer.

Høyre ser fremover, ikke bakover, sier hun med henvisning til at det er det de i stor grad mener dagens regjering har gjort, sier Bru.

– Så dere skal ikke reversere hvis Troms og Finnmark og Viken oppløses?

– Det er fortsatt stort behov for å reformere kommunesektoren, men Høyre vil ikke bruke tid og krefter på dyre og unødvendige omkamper. Vi vil ha ro for å utvikle politikk for fremtiden – ikke fortiden.

– Så dere skal heller ikke kutte i politidistrikter som Støre-regjeringen oppretter eller i nye lokale domstolsenheter?

KJØKKENGLEDE: Bru og mannen har flyttet inn i ny bolig i Stavanger, hvor et stort kjøkken preger hovedetasjen. – Det er her på kjøkkenet vi bor, sier hun.

– Det virker som om den sittende regjeringen tviler når det gjelder omfanget av de reverseringene, så vi vil avvente hva som kommer fra den kanten.

Solberg nikker anerkjennende.

– Det viktigste vi gjør er at vi skal svare på de utfordringene folk opplever i hverdagen. Det gjør at vi skal vinne de to neste valgene – til høsten og i 2025.

– Høstens valg er mange valg

Hun erkjenner at nasjonale saker og nasjonal valgkamp sterkt påvirker kommunevalg, men sier at det er viktig at lokale saker står sentralt i den enkelte kommune.

– Høstens valg er mange valg. Det er et valg i alle kommuner og fylker. I mange kommuner kommer vi til å gjøre det veldig bra, i andre har Ap og Sp sterk stilling og sterke kandidater.

– Hva skal dere bidra med sentralt?

– Vi skal vise frem vår politikk og være dem som setter foten ned for alle økningene i avgiftene som skjer for tiden. Mye er gøy å gjøre, men vi kan ikke øke skatter og avgifter på lokalt plan når folk har så presset økonomi som nå.

– Hva sier du til dine i kommunene når det gjelder eiendomsskatt, som stadig blir mer brukt?

– Jeg sier at vårt mål alltid er å redusere skatter, men det er slik at hver enkelt kommune må gjøre sine vurderinger. Men målet er å redusere summen av skatter og avgifter.

KJEDELIGE: Erna Solberg sier at kjedelige svar ofte kan være riktige svar.

– Skremming

Nestleder Henrik Asheim sier de har statistikk som viser at Høyre-kommuner har lavere eiendomsskatt.

– Kommuner Høyre styrer har lavere eiendomsskatt enn de Sp og Ap styrer. Det betyr ikke at det ikke er eiendomsskatt i Høyre-kommuner, men man forsøker i større grad å holde den så lav som mulig.

I en tid hvor regjeringen kritiseres for behandlingen av en rekke saker, som grunnrenteskatt for havbruk og vannkraft, Fosen-saken og Flytogets fremtid, er det ikke uten grunn at Solberg forsøker å fremstå som den rake motsetningen:

– Vi skal sikre forutsigbarhet for næringslivet og gjenreise tilliten til Norge

som et land å investere i, sier hun.

– Sier du at Støre-regjeringen har skremt investorer ut av landet?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det skremming. Jeg vil kalle det substansielle endringer, som har medført at folk har flyttet ut av landet. Det dreier seg om eiere som tar ansvar også for sine bedrifter, som er opptatt av at de ikke skal tømmes for kapital, sier hun og utdyper:

NEGATIVT MESTERSTYKKE: Erna Solberg sier Støre og hans regjering har vist et mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives.

– Det er et mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives. Regjeringen bidrar med en politikk som gjør at norske investorer forlater landet og samtidig skremmer utenlandske eiere til ikke å investere i Norge, fordi de politiske rammevilkårene forandres og er så ustabile.

– Høyre har også frem til innstillingen fra resolusjonskomiteen i går holdt det åpent om at Høyre kan gå inn for grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft?

– Det er måten de har gjort det på som skaper uforutsigbarhet. Vi er enig i at laksenæringen kan betale mer skatt, men når du lager en slik skatt må du lage den sammen med næringslivet.

– Vi hadde styrt dette landet bedre

Solberg er veldig klar på at de hadde klart bedre.

– Vi hadde styrt dette landet bedre, med større forutsigbarhet for landets bedrifter og landets arbeidstagere. Vi ville ikke funnet på å hasteinnføre grunnrenteskatten på laks og vind. Og vil ville hatt en annen type dialog med næringen.

– Distriktspolitikk er mer enn offentlige arbeidsplasser, det dreier seg stadig mer om næringspolitikk. Opprøret langs kysten er ett opprør på vegne av privat næringsliv, som får helt nye vilkår. Det kan ikke plutselig poppe opp på Blaafargeverket i september, sier nestleder Asheim.

– Det skjer i en tid hvor oppdrettsselskap etter oppdrettsselskap tjener bedre enn noensinne?

– Ja, de har bedre skatteevne enn noensinne, men endring må skje gjennom dialog og åpenhet. Næringen sier selv at de kan betale mer skatt. Næringene som rammes mest, er leverandørindustrien til oppdrettsnæringen, sier han.

– Hvem skal få mindre skatt?

– Vi mener vi må få mindre skatt på privat eierskap, fordi summen av skattene tvinger eierne til å ta ut utbytte av bedriftene. Og vi mener at dem med lav inntekt må få lavere skatt. De største summene vil gå til å løfte dem med lavest inntekt, sier Solberg.

HØR HER: Erna Solberg tegner og forteller om veien hun mener partiet bør ta.

– Ap og andre partier kan vise til en lang rekke tiltak som skal hjelpe de svakeste?

– Vi prioriterer bevisst de med laveste inntekter, fordi det er riktig. Det blir en viktig sak på vårt landsmøte.

– Men det du sier betyr også at de rike vil få lavere skatt fordi dere vil redusere formuesskatten igjen?

– Vi mener det er feil å tvinge ut så mye utbytte fra norske bedrifter fordi eierne må betale så mye i formuesskatt, etter at Støre-regjeringen økte formuesskatten. Dette er noe vi skal se på fremover.

Selskapsskatten har falt fra 28 til 22 prosent, mens utbytteskatten har økt fra 28 til 37,8 prosent de åtte siste årene.

– Til og med regjeringen begynner å ta inn over seg at det finnes en grensen et sted, sier Bru og viser til vedtak på Sps-landsmøte nylig.

– Prioritering av de med lavest inntekt og mindre skatt på privat eierskap, betyr at det er middelklassen, som tjener fra 600 000–700 000 til 1,5-to millioner blir taperne i Høyres skatteopplegg?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Du må la oss få lov til å gjennomføre programarbeidet frem mot valget i 2025. I år ga vi skattelettelse til alle, sier Solberg.

Gir regjeringen litt ro

Med kaffe i koppen, brødskive med skinke, tomat og agurk på tallerkenen, går vi videre til Fosen-saken.

Det ristes på hodet over regjeringens håndtering, men de trår varsomt:

Solberg sier Støre-regjeringen burde komme opp med løsninger lenge før, men søker løsninger, mer enn å kritisere regjeringen i denne saken.

Det har gått over 500 dager siden Høyesterett enstemmig slo fast at vindkraftverkene som står der reinen har vinterbeite, er reist i strid med samenes urfolksrettigheter.

– Regjeringen skal få litt ro til å komme opp med løsninger, men de må ha større fokus og løsningsvilje enn de første 500 dagene, sier Solberg.

– Hva er veien videre?

– Vi må finne løsninger som gjør at vi kan fortsette med vindkraftutbygginger der hvor det er reindrift. Dommen sier at man må finne en løsning som gjør at man kan ivareta behovene for å drive reindrift i disse områdene,

– Hvordan?

– Etter hva jeg forstår kan det gå lang tid mellom hver gang disse områdene i fjellet trengs til beite, så det er det ingen grunn til at disse møllene skal rives. Det må være fullt mulig å finne løsninger som selskapene og reineierne kan leve med, for eksempel tidvis å stoppe kraftproduksjonen, sier Solberg.

Gir kommunene retten til å velge

– Vi trenger kraften for å ha utvikling. Ikke bare det; vi må ha mye mer kraft i fremtiden. Det gjelder ikke bare å finne løsninger med samene, det gjelder naturinteresser og andre konfliktsaker, sier Bru.

Erna Solberg sier at vi nok har kommet dit at det ikke blir vindkraft på land i kommuner som ikke vil ha det. Men hun advarer om at det er en bakside.

– Jeg tror det er vanskelig å se for seg at det skal bygges vindkraft på land hvis kommunene, via plan- og bygningsloven, ikke vil ha det. Samtidig må de kommunene se at grunnlaget for investeringer i industri i sin kommune, blir mindre, på grunn av manglende kraft.

HJEMME TIL LUNSJ: Kaffe, juice og brødskive med salami ble nydt mens spørsmålene ble stilt.

I nord har kampen om elektrifisering av Equinors anlegg på Melkøya hardnet til. Elektrifisering betyr at strømmen til produksjonen på Melkøya skal hentes fra land, noe som vil utgjøre rundt 1/3 av kraftproduksjonen i Finnmark.

– Det må mer kraft til i nord for å elektrifisere Melkøya. Skal du få til elektrifisering må du trolig bygge ut mer nett og vindkraft. Det er ikke noe sted i Norge hvor det er bedre forhold for vindkraft enn i Nord-Norge. Men da må regjeringen sørge for at det innledes dialog og det finnes løsninger, slik at det kan bli vindkraftutbygging i nord, uten at de havner i konflikt, som på Fosen, sier Solberg.

– Innestemme

De prater offensivt med mat i munnen, men gjentar et mantra denne trioen har bestemt seg for å – forsøke å – følge:

– Vi skal snakke og debattere med innestemme. Vi skal si hva vi skal

gjøre, og gjøre det vi sier. Ikke love gull og grønne skoger. Det

siste skaper politikerforakt, sier Asheim.

– Kjedelige svar kan ofte være riktige svar. Særlig i usikre tider, legger Solberg til.

Statsministerens kontor opplyser at Støre vil komme tilbake med kommentarer til kritikken i saken.