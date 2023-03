TUNGE TIDER: – Nå må vi gå gjennom ting som er tunge. Det eneste ønsket vårt er fred og ro, sier Arne Bernt Paulsen til VG.

Faren til Lena Sløgedal Paulsen (10): − Hadde blitt ekstremt skuffet

Arne Bernt Paulsen er ikke i tvil om at Riksadvokatens avgjørelse er det eneste riktige. Nå håper han på ny Baneheia-rettssak mot Jan Helge Andersen.

Fredag kom nyheten om at Riksadvokaten vil gjenåpne straffesaken mot Jan Helge Andersen, slik at han kan tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia.

I et intervju med VG forteller Arne Bernt Paulsen, faren til Lena, at han hadde blitt ekstremt skuffet hvis saken hadde blitt henlagt.

Drapet på Lena Sløgedal Paulsen i mai 2000 ble stående uløst etter at Viggo Kristiansen ble frikjent i desember i fjor.

– Når Riksadvokaten sier at Viggo er uskyldig, så betyr jo at all sunn fornuft at det må være den andre, sier Paulsen til VG.

Dersom saken mot Jan Helge Andersen ikke hadde blitt gjenopptatt nå, hadde Lenas etterlatte sittet igjen med et drap uten domfelt gjerningsperson. Andersen var dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen.

– For oss å stå med et uoppklart drap hadde vært helt uholdbart. Foreløpig er dette en veldig riktig beslutning. Vi har tenkt i lang tid at det ikke kunne bli noe annet resultat, og jeg hadde blitt ekstremt skuffet hvis saken ikke ble begjært gjenåpnet, sier Paulsen.

Han beskriver at det har vært en ekstrem tung tid, med mange opp- og nedturer.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia 19. mai 2000.

– Nå må vi gå gjennom ting som er tunge. Det eneste ønsket vårt er fred og ro. Denne gangen får jeg bare bite meg i det. Dette kan tjene et høyere formål og vi kan få avklart hvem som har gjort det, sier Paulsen om en potensiell ny rettssak med full bevisførsel, hvor Viggo Kristiansen også etter alt å dømme vil vitne og alle bevisene blir lagt frem på nytt.

Selv om Riksadvokaten mener at det grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen og føre en ny drapssak i retten, er det ikke mulig så lenge saken ikke er formelt gjenåpnet.

Les også Jan Helge Andersen om mulig Baneheia-utfall i avhør: Ikke greit å bli sittende med ansvaret alene I det aller siste avhøret av Jan Helge Andersen reagerer han på at politiet ikke har gjort noen DNA-funn fra Viggo…

Derfor er det nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen å ta den endelige avgjørelsen. Neste gang kommisjonen møtes, er i mai.

– Gitt sakens utvikling var han ikke veldig overrasket, sier forsvarer Svein Holden om Andersens reaksjon til VG.

Andersen fastholder at han ikke er skyldig. Holden tror Andersen er både «samlet og innstilt» på å legge frem sin versjon av hendelsesforløpet.