HARDT: Møtet med et annet skolesystem ble hardere enn forventet for student og influencer Aleksandra Marie Høye (23).

Aleksandra strøk i alle fag på utveksling

Over 7000 norske studenter reiser hvert år på utveksling. Hvordan de gjør det i utlandet finnes det ingen oversikt over.

– Vi hadde jo hørt at utveksling var rene friåret, sier Aleksandra Marie Høye (23).

Det skulle vise seg å ikke stemme. Høye reiste på utveksling i Cape Town, i Sør-Afrika, høsten 2022.

Hun oppdaget raskt at studiene der krevde mer enn forventet.

– Det var et helt annet skolesystem enn i Norge. I tillegg var jo all undervisningen på engelsk, og rent faglig skilte det seg fra hva vi var vant med fra tidligere, forteller Høye.

Andre programvarer og systemer var blant tingene utvekslingsstudentene måtte sette seg inn i.

Til vanlig studerer Høye bygg- og miljøteknikk ved NTNU, og har gjort seg kjent i sosiale medier som en flittig student. Nær 300.000 følger Aleksandras hverdag på TikTok.

UNIVERSITETET: Slik ser biblioteket på Universitetet i Cape Town ut.

Ønske om utveksling

Fra øverste hold er det ønske om at norske studenter tar studier i utlandet.

Men hvordan norske studenter egentlig gjør det i utlandet er ikke lett å finne ut. VG har forsøkt å finne tall på hvor mange studenter som stryker når de er på utveksling.

Lånekassen eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitter ikke på slike tall.

MINISTEREN: «Studentministeren» Borten Moe ønsker at studenter skal reise utenlands.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) sier det er opp til institusjonene å føre statistikk på området. VG har vært i kontakt med universitetene UIO UIOUniversitetet i Oslo, OsloMet OsloMetOslomet – storbyuniversitetet het tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det er er et norsk statlig universitet med studiesteder i Oslo kommune (studiested Pilestredet) og Lillestrøm kommune (studiested Kjeller)., NTNU NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og på Gjøvik. og UIB UIBUniversitetet i Bergen.

Ingen av de har samlede tall på hvor mange studenter som består utvekslingsoppholdet.

Ifølge UIB er det hvert enkelt fagmiljø selv som behandler godkjenning av utvekslingsoppholdet, og dermed har oversikt over enkeltstudenters resultater på utveksling.

Før coronapandemien reiste rundt 7000 studenter på utenlands hvert år. Etter en dupp i 2020 og 2021 var tallet igjen over 7000 i 2022.

– Fikk helt sjokk

Studenter i Sør-Afrika jobber ekstremt mye med skole, ifølge Høye.

I 2022 reiste 54 norske studenter til landet, viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

– Hvis vi skulle finne på noe gøy en helg, ble folk sånn «Hæ?! Skal dere ikke øve til den prøven vi har om to uker?».

Selv opplevde Aleksandra at også hun brukte ekstra mye tid på studier i Sør-Afrika.

– Jeg følte jeg la ned veldig mye arbeid.

Derfor var skuffelsen stor da eksamensresultatene kom. Aleksandra strøk i alle emnene hun tok ved universitetet i Cape Town.

– Først fikk jeg helt sjokk. Jeg følte at eksamenene hadde gått bra. Det er fremdeles fag jeg ikke skjønner at det er mulig at jeg ikke besto i.

Men også karaktersystemet er annerledes i Sør-Afrika. For å bestå et fag må man få til over 50 prosent av oppgavene, og få det som tilsvarer en C på den norske karakterskalaen.

FLITTIG: Aleksandra opplever at hun brukte mye tid på å studere i Sør-Afrika. Her fra en økt på biblioteket.

Delte med følgerne

Aleksandra forteller at hun var noen få prosent unna bestått i alle fagene.

– I det ene faget fikk jeg for eksempel 49 prosent.

Etter å ha delt mye fra livet som utvekslingsstudent, valgte Aleksandra å også dele om strykkarakterene til sine følgere på TikTok.

– Jeg tenkte egentlig at det nesten var litt flaut, men jeg følte jeg måtte dele. Det ville vært feil å ikke gjøre det, reflekterer hun.

Aleksandra opplever at det er lite åpenhet om å stryke på utveksling.

I en to minutter lang video forteller hun om hvordan hun ikke besto.

– Etter jeg publiserte tenkte jeg at «nå skal jeg ikke inn på TikTok på noen dager». Det var litt skummelt, sier Høye.

Men responsen var utelukkende positiv.

– Jeg fikk mye støtte, mange takket meg for at jeg delte, og skrev at de hadde lignende opplevelser. Jeg begynte nesten å gråte av å lese kommentarfeltet.

Viktig med informasjon

Anna Handal Hellesnes, president i ANSA mener utveksling er positivt for både den enkelte student, og for samfunnet.

– Tilgang på god informasjon, og at det er tilrettelagt for studenten å forberede seg, er noe av det viktigste i forkant av utvekslingsoppholdet, sier hun.

ANSA kan ikke si noe om hvor mange studenter som består eller ikke består på utveksling.

KJEMPEPOSITIVT: President i ANSA Anna Handal Hellesnes synes utveksling bidrar til mye bra både for enkeltstudenten og for samfunnet.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) er ikke bekymret.

– Det er ingenting som tyder på at det er et generelt problem at norske studenter har dårlig utbytte og resultater fra studieopphold i utlandet, snarere tvert imot, skriver han til VG.

Ny plan

I vinter måtte Aleksandra Marie Høye legge en ny plan for å få bachelorgraden i havn.

– Først tenkte jeg at jeg skulle reise til Sør-Afrika og ta opp eksamenene, men det var vanskelig og dyrt å få til.

Aleksandra kunne dermed velge mellom å ta fire emner ekstra dette semesteret, samtidig som hun skriver bacheloroppgave, eller utsette dem ett semester.

– Jeg tenkte først på å prøve å ta dem nå, men da vet jeg at jeg hadde fått dårlige resultater.

Derfor tar hun heller ett ekstra semester for å fullføre graden.

– Først var det veldig kjipt, men nå synes jeg det er deilig. Jeg får ett semester til i Trondheim, og jeg liker godt å være student. Jeg trenger jo ikke rushe for å bli ferdig.

Opplevelsen har ikke skremt henne. Nå vurderer hun å ta master i utlandet.

– Og hvis ikke jeg gjør det, er jeg kjempeåpen for å dra på utveksling igjen.

ÅPEN FOR MER: Tross opplevelsen med å ikke bestå i utlandet, vil Aleksandra gjerne på utveksling igjen.

Vi spurte Aleksandra om hun har noen tips til dem som vurderer å reise på utveksling. Her finner du dem:

Info Aleksandras tips til kommende utvekslingsstudenter Forhør deg med tidligere studenter ved studiestedet du skal til. Det er veldig sannsynlig at andre nordmenn har vært der før. Da kan man høre mer om nivået og fagene. Sjekk opp karakterskalaen de bruker, så har du en pekepinn på hva du vurderes etter. Sjekk hvilke vurderinger du skal gjennom i løpet av semesteret, og når disse skal leveres. Få deg lokale venner på studiet. I klassen min hadde de for eksempel en Google Drive med masse relevant informasjon, koder og systemer. Den var fin å ha tilgang til før eksamen. Det er ikke dumt å bruke litt tid i sommerferien på å sette deg litt inn i fagene du skal ta. Enten gjennom norsk pensum, pensum fra studiestedet eller f.eks. YouTube. Vis mer

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Aleksandra Marie Høye reiste på utveksling til Cape Town høsten 2023. Det riktige er at hun reiste på utveksling høsten 2022. Feilen ble rettet klokken 11:25, torsdag 6. april.