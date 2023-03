Det har snødd kraftig i Oslo gjennom natten. Her fra Karl Johans gate midt i hovedstaden.

Snøen tilbake på Østlandet – Ruter advarer

Kollektivselskapet Ruter ber reisende om å sette av god tid når de skal ut og ferdes i Oslo og Viken i dag.

– Både hel og delvis kansellering kan forekomme, skriver Ruter på sine nettsider.

De viser til at det er gult farevarsel for deler av Østlandet onsdag. Fra sent tirsdag kveld og fram til onsdag formiddag ventes 5 til 15 cm med snø, skriver meteorologene på sine nettsider.







Ruter påpeker at reisegarantien deres, som vanligvis refunderer andre reiser om de er mer enn 20 minutter forsinket, ikke gjelder under slike omstendigheter.

Ved 7-tiden ser det verste snøfallet ut til å være over og Vegtrafikksentralen meder at trafikken avvikles helt greit selv om den ikke går like fort som vanlig.

– Brøytemannskapene er så klart ute, så trafikken går litt saktere, men det er ikke noe å skrive om. Vi ser været fortsetter videre østover og det har mer eller mindre stoppet å snø i Oslo så per nå går det greit, sier trafikkoperatør Annie Serup til VG.

Fra sent tirsdag kveld og frem til onsdag formiddag ventes 5 til 15 cm med snø. Ved kysten vil noe av nedbøren komme som sludd og regn, ifølge Meteorologisk instiutt.

Serup forteller at det fortsatt er snø på E6 og E18 i påvente av at saltet skal virke og at veiene vil bli bedre når trafikken tar seg opp.

Småveiene vil det ta litt lenger tid før brøytemannskapene kommer til.

Tirsdag var det vestlandet som slet med snø:

Les også Snøkaos i Vestland: – Flere har forlatt kjøretøyene sine Vestlandet er preget av trafikkaos tirsdag som følge av tungt snøvær. Politiet oppfordrer folk til å la bilen stå.

Gjensidige har registrert til sammen 270 skademeldinger etter hendelser i trafikken hele tirsdag og onsdag morgen.

Det er flest skademeldinger i Viken, Vestland og Oslo.

Halvparten er veihjelp, resten er ulike typer kollisjonsskader og motortrøbbel.

– Vi oppfordrer bilistene til ekstra varsomhet. Det er ekstra viktig å tilpasse farten under slike forhold, og ikke minst holde god avstand til bilen foran, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.