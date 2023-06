SVENSK BISTAND: Den svenske dykkeren og miljøaktivisten Fredrik Johnsson (50) med en av elsparkesyklene fra opprydningen i Oslofjorden.

Miljøaktivist Fredrik (50): − Hentet opp 1,2 tonn batterier i Frognerkilen

Den svenske dykkeren Fredrik Johnsson (50) og andre frivillige hentet forrige uke opp tonnevis av giftig avfall fra Oslofjorden.

Kortversjonen Den svenske dykkeren og miljøaktivisten Fredrik Johnsson og andre frivillige har fjernet tonnevis av giftig avfall i Oslofjorden fra Frognerkilen, inkludert elsparkesykler og blybatterier.

Havnesjef ved Skarpsno bøyehavn Per Edvardsen bekrefter funnene, men fortviler over at avfallet ikke var fjernet av Oslo Havn KF.

Oslo Havn KS opplyser at søplet ble hentet mandag morgen og forteller at forsinkelsen skyldtes mange sykler på gangstien ved Frognerkilen.

Johnsson mener Sverige ligger foran Norge i bevissthet rundt dumping av avfall.

Organisasjonen Rena Mäleren fra Stockholm har 40 frivillige dykkere og totalt 300 frivillige som jobber med å fjerne miljøfarlig skrot fra sjøbunnen. Vis mer

Dykker og miljøaktivist Fredrik Johnsson (50) vier vanligvis all fritid til å redde drikkevannet i Stockholm.

36 tonn blybatterier. 95 tonn dekk. 37 tonn elsparkesykler.

Dette er avfallsmengdene organisasjonen hans Rena Mäleren hevder de har hentet opp fra Stockholms drikkevannskilde – innsjøen Mäleren – siden oppstarten for fem år siden.

11. til 14. juni tok leder Fredrik Johnsson (50) og andre frivillige svensker turen til Oslofjorden. Funnene der skremmer ham:

BÅTBATTERIER: Noen av båtbatteriene som ble hentet opp fra Oslofjorden. FORURENSER: Gamle båtbatterier og annet skrot som ble hentet opp av frivillige i Frognerkilen. BISTÅR: Frivillige fra Sverige tok turen til Norge for å rydde i Oslofjorden. FRA OPPRYDNINGEN: Mer avfall som ble hentet opp fra Frognerkilen. MILJØAKTIVISTER: Denne gjengen bruker fritiden på å dykke og trekke opp miljøfarlige ting folk har dumpet i vann og fjorder.

– Vi hentet opp 1,2 tonn batterier og 2,5 tonn med andre ting bare fra Frognerkilen. Blant annet to elsparkesykler, sier han på telefon fra Sverige til VG.

– Vi dykket kun i Frognerkilen. Det er bare en liten arm av Oslofjorden. Hadde vi dykket ved Aker Brygge og de andre sentrale delene av fjorden hadde vi sikkert plukket opp flere hundre elsparkesykler, mener miljøaktivisten.

Purret på Oslo Havn

Havnesjef Per Edvardsen ved Skarpsno bøyehavn bekrefter funnene. Søndag kveld fortvilte han over at Oslo Havn KF ikke har fjernet tonnene med avfall.

– Jeg kontaktet Havnevesenet to ganger torsdag. I tillegg purret jeg fredag og fikk beskjed om at søplet ville bli hentet i løpet av kort tid. Men det har ikke blitt hentet ennå, jeg kommer derfra nå, sier Edvarsen til VG søndag kveld.

OPPGITT: Havnesjef Per Edvardsen ved Skapsno bøyehavn er glad for oppryddingen, men ønsker skrotet fjernet av Oslo Havn KF.

– En gang mellom natt til lørdag og søndag morgen har alle batteriene blitt fjernet. Alt det andre ligger igjen, sukker havnesjefen oppgitt.

– Hvordan opplever du dette?

– Jeg ønsker å få søplet fjernet så fort som mulig. Det ser jo helt jævlig ut!

Kommunikasjonssjef Siv Ellen Omland i Oslo Havn KS opplyser mandag formiddag 19. juni at søplet nå har blitt hentet:

– Oslo Havn har hentet søplet i Frognerkilen klokken fem på morgenkvisten i dag. Grunnen til at vi ikke fikk hentet det fredag var at bilen måtte kjøre på gangstien på Frognerkilen. Der var det veldig mange sykler som gjorde at de ikke kunne kjøre inn, skriver Omland på SMS til VG.

Dildo og blybatterier

Organisasjonen Rena Mäleren har i dag 40 frivillige dykkere og rundt 300 frivillige.

De som ikke kan dykke, bidrar som tautrekkere når blyholdige båtbatterier, oljelekkende gummidekk og annet miljøfarlig skrot hentes opp fra sjøbunnen.

Johnsson opplever at Sverige ligger hakket foran Norge i bevisstheten rundt dumping av avfall:

– De fleste blybatteriene vi henter opp fra Mäleren er fra −50, −60- og-70-tallet. I Frognerkilen fant vi også ti år gamle batterier, forteller han.

Funn av den mer kuriøse sorten ble det også.

– Vi fant en dildo på 40 centimeter. Det tilhører sjeldenhetene, humrer Johnsson.

FANT DILDO: Dykkerleder Per Wallmo fra Rena Mäleren med det mest kuriøse funnet i Frognerkilen – en kjempedildo.

Diplomatisk bistand

Forslaget om å ta turen til Oslo kom etter at den norske ambassaden i Stockholm hadde bistått under en opprydding, forteller svensken.

– Her i Oslo hadde vi med oss en representant fra den svenske ambassaden. Det er kult når ambassadene rundt om engasjerer seg miljømessig, sier Johnsson.

AMBASSADEHJELP: Julia Syren fra Den svenske ambassaden, Rena Mäleren-leder Fredrik Johansson og frivillig Marc fra Främja dagsenter.

– Hvem tar regningen når dere bistår rundt om?

– Vi har fått litt midler gjennom stiftelser i Sverige. Båtklubber pleier også å gi oss en gave når vi hjelper dem å bli kvitt batterier. Båtforeningene har jo et press på seg for å bli kvitt gammelt søppel.

Romerrikets fall?

Med bakgrunn som militærdykker og en dagjobb som miljøarbeider er tobarnsfaren mer enn gjennomsnittlig opptatt av miljø. Særlig båtbatteriene er viktige å fjerne fra havbunnen:

– De er nevrologisk veldig giftige. En av teoriene om hvorfor Romerriket gikk til grunne var at de drakk av blybegre og ble dumme i hodet, kommenterer Johnsson før han tørt tilføyer:

– Med tanke på hvor mange skytehendelser vi har i Stockholm og Sverige, tror jeg vi må ha drukket mye bly!

MILJØAKTIVIST: Rena Mäleren-leder Fredrik Johnsson drømmer om å rydde havet utenfor Baltikum. Så langt har han hentet opp miljøfarlig avfall i Sverige, Danmark og Norge. – I Sverige er det ikke lenger lov til å male opp gummidekk og bruke som dekke på fotballbaner. Det lekker ut i grunnvannet og forurenser, sier han.

I Sverige verserer det også historier om kyr som har dødd på grunn av blyforurenset grunnvann, forteller han.

– Såpass giftig er det. Nå er kanskje 15 prosent av batteriene vi trekker opp sprukket, mens de resterende 85 prosent er intakte. Men før eller senere kommer alle til å sprekke opp. Det er en tikkende miljøbombe.

