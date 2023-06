To branner i Kristiansand - mann pågrepet

En mann er pågrepet, mistenkt for å stå bak to branner, en av dem ved et omsorgssenter.

Det har brent både i en garasje ved Nodeland, og i en søppelbod i tilknytning til et omsorgssenter.

– To branner så tett i tid og i nærheten av hverandre gjorde at vi kjapt fattet mistanke. Det var påfallende, sier operasjonsleder Knut Odde til VG.

– Ved hjelp av åstedsundersrøkelse, taktisk og teknisk etterforskning på stedet ble en mann pågrepet.

Han sier politiet var raskt ved omsorgssenteret, men dette kunne blitt alvorlig.

– Det var heldigvis en brannvegg mellom søppelrom og omsorgssenteret, men potensialet var stort.

Totalt fem personer fikk i seg røyk, men trengte ikke videre helseoppfølging.