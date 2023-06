LANGE FENGSELSSTRAFFER: Minst 12 menn ble dømt i den såkalte flydroppsaken. Gunnar Evertsen (øverst) og Hilmar Bertheussen var to av dem.

Strid om hemmelige lydopptak: − Må være de potensielt feildømtes talerør

Det pågår et drama i Høyesterett om hemmelighetsstemplede opptak som påstås å kunne være frifinnende i flydroppsaken fra 1993. Nå er en avgjørelse trolig nær.

Kortversjonen Høyesterett skal avgjøre om hemmelighetsstemplede opptak i flydroppsaken fra 1993 blir frigitt til Gjenopptakelseskommisjonen; avgjørelsen er ventet om kort tid.

12 menn ble dømt i 1993 for innføring av 13 kg amfetamin til Norge; flere hevder ulovlig politiprovokasjon og ber om gjenopptakelse av saken.

De dømte hevder Gjermund Cappelen skaffet dem narkotikaen og at det var en felle laget av politiet.

Advokater for de dømte mener avgjørende bevis kan være i disse opptakene, og kommisjonen bør få tilgang til dem. Vis mer

Høyesterett opplyser til VG at det ennå ikke er klart når avgjørelsen kommer, men at målet er i løpet av denne uken eller den neste.

Bakgrunnen er at minst 12 menn ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha innført 13 kilo amfetamin med småfly til Norge i 1993.

Flere av dem hevder seg uriktig dømt fordi de mener seg utsatt for ulovlig politiprovokasjon ulovlig politiprovokasjonEnkelt forklart betyr ulovlig politiprovokasjon følgende: Politiet kan ikke bidra til at en kriminell handling - som ellers ikke ville skjedd - likevel begås. – og har begjært gjenåpning av saken.

Mennene hevder det var Gjermund Cappelen som skaffet dem narkotikapartiet i Nederland, at han jobbet for politiet og at det ble konstruert en felle for dem.

HVA BLE SAGT? I den lukkede delen av rettssaken mot Gjermund Cappelen (bildet) og eks-politimannen Eirik Jensen skal det ha kommet frem noe som kan være frifinnende i flydroppsaken.

I rettssaken mot Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble deler av forklaringene holdt bak lukkede dører, som betyr at offentligheten ikke fikk vite hva som kom frem. Aktørene som var til stede i rettssalen ble også pålagt livsvarig taushetsplikt.

Senere har advokat John Christian Elden, som var til stede, sagt at det han hørte i retten vil kunne være frifinnende i flydroppsaken.

– Ansvar for å belyse

Gjenopptakelseskommisjonen har bedt om innsyn i disse lydopptakene, men har så langt fått avslag fordi retten mener de kan sette til side et rettslig pålegg om hemmelighold. Flere aktører har også ment at Cappelens liv og helse kan settes i fare om innholdet blir kjent.

Nå er det altså opp til Høyesterett å vurdere om taushetsplikten skal trumfe opplysningsplikten i saker som kan være frifinnende.

Mannen som har sonet lengst er den tidligere lederen av den såkalt Nordlandsmafiaen, Gunnar Evertsen. Hans advokat Stian Mæland er én av tre advokater som anket lagmannsrettens avgjørelse om å nekte kommisjonen innsyn.

ADVOKAT: Stian Mæland representerer domfelte Gunnar Evertsen.

Han mener det er helt avgjørende at kommisjonen får tilgang til opptakene.

– Jeg mener at ansvarlige myndigheter har et ansvar for å belyse en sånn sak når det er sterke indikasjoner på at det foreligger et mulig justismord. Da må alle gjøre hva de kan for å eventuelt avdekke det justismordet, sier Mæland.

Han stusser over at kommisjonen ikke valgte å anke over lagmannsrettens nekt.

– Det kan nesten fremstå, fra mitt ståsted, som at kommisjonen ikke forstår implikasjonene her og ikke skjønner konsekvensene av det. Jeg mener at kommisjonen har et særlig ansvar for å prøve å avdekke eventuelle justisfeil.

Kommisjonens leder Kamilla Silseth svarer følgende på hvorfor de ikke anket:

– Beslutningen om ikke å anke ble tatt etter drøftelse i kommisjonen og jeg kan ikke gå nærmere inn på begrunnelsen for det på dette tidspunktet.

– Hvor viktig er det å få lydopptakene?

– Uten visshet om hva som fremkommer av lydopptakene, er det vanskelig å vurdere i hvilken grad disse vil opplyse sakene som kommisjonen har til behandling. På grunnlag av hva som etter det opplyste skal ha fremkommet bak lukkede dører i ankebehandlingen av Cappelen/Jensen-saken, vurderer kommisjonen likevel at det er ønskelig å få innsyn i lydopptakene, svarer Silseth

Mæland påpeker at det i flydroppsaken har vært mye hemmelighold og tilsløring.

– Da har kommisjonen et særlig ansvar for å være en annen stemme enn det påtaleapparatet har, og det ansvar domstolen føler et ansvar for å gjøre. Her må kommisjonen være de potensielt feildømtes talerør.

Ny forespørsel

Mandag denne mottok partene et brev fra Høyesteretts ankeutvalg med forespørsel om det er andre muligheter til å fremskaffe de opplysningene som finnes i lydopptaket.

Svaret på det mener advokat Morten Kjensli er ja.

– Dette er ting jeg i et halvt år har mast om at kommisjonen skal innhente, dels fra Spesialenheten og dels fra John Christian Elden uten at de har gjort noe som helst med de anmodningene.

ADVOKAT: Morten Kjensli representerer «flygeren» i saken.

Kjensli er advokaten til mannen som fløy småflyet fra Nederland til Norge, og viser til at Spesialenheten sitter på dokumentene i Jensen/Cappelen-saken og at John Christian Elden har sagt seg villig til å kaste kappen for en av de andre dømte i flydroppsaken, Hilmar Bertheussen, for å vitne.

Inntil videre kan ikke Elden det, siden han er bundet av taushetsplikten.

- Jeg skulle tro kommisjonen allerede har nok til gjenåpning, så får det bli opp til påtalemyndigheten om de vil prøve saken på nytt og legge frem alle de skjulte bevisene, eller bare akseptere at de har begått nok et justismord, sier Elden.

Info Slik stiller partene seg til utlevering av lydopptaket Partenes synspunkt ble oppsummert i lagmannsrettens kjennelse: Gjenopptakelseskommisjonen mener at opplysningsplikten i saker hvor noen kan være uriktig dømt går foran taushetsplikten, og at opptaket må frigis.

Gjermund Cappelen mener kommisjonen ikke bør få innsyn. Han viser til avgjørelsen om lukkede dører og taushetsplikt for alltid, samt til hensynet til liv og helse for ham og familien.

Eirik Jensen mener at kommisjonen bør få innsyn.

Spesialenheten mener at kommisjonen bør få innsyn i relevante lydopptak fra retten mot pålegg om taushetsplikt.

Oslo Statsadvokatembete mener at hemmelighold og taushetsplikt ikke kan fravikes, og i kjennelsen heter det at de mener at «pålegget om hemmelighold vil da miste all legitimitet». De mener at det ikke er noe som tilsier at faren for liv og helse er svekket siden 2020.

Fristen for å komme med tilbakemeldinger til ankeutvalget gikk ut onsdag denne uken.

VG har vært i kontakt med Spesialenheten med spørsmål om det er aktuelt å utlevere politidokumentene til kommisjonen, men de ønsker ikke å kommentere så lenge det pågår en rettsprosess.

PÅGRIPELSEN: Politiet ventet på flydroppet med 13 kilo amfetamin i buskene – og pågrep flere av de involverte.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, er forelagt uttalelsene fra Kjensli. Hun sier at det er gjort utredningsskitt og at det vil bli gjort ytterligere skritt, men hun vil ikke gå inn i detaljer på hva dette er.

– Tøvete

Argumentet om at liv og helse for Cappelen og hans familie er truet, mener Kjensli ikke holder mål.

– Det er et skinnargument. Alle vet jo, ut ifra det Cappelen selv har sagt åpent, at han har vært informant fra tidlig 90-tall. Det skal ikke medføre at det er noe tiltredende eller økende fare. Det blir egentlig tøvete.

Advokat Stian Mæland mener at politiet har en verktøykasse for å ivareta personers sikkerhet.

– Det har vi virkemidler for å kunne rette opp i, men vi har ingen andre virkemidler for å rette opp i potensielle justisfeil enn å få opplysninger frem for avdekke dem, sier han.

Cappelens advokat Benedict De Vibe har sagt at verken han eller hans klient vil eller kan kommentere spørsmål om flydroppsaken.