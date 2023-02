BOMSKUDD: To like personlig bilskilt – det ene svensk, det andre norsk. Jan Helge Birkelund (54) måtte gå noen runder før han skjønte hva som hadde skjedd.

Fikk bomregning fra Trysil i posten: − Har aldri vært der

Jan Helge Birkelund (54) ble fakturert for en bompassering fra en bil med samme skilt. Statens vegvesen oppfordrer til å bruke ordinære bilskilt når en krysser landets grenser.

Fotograf Jan Helge Birkelund stusset da han fikk en uventet faktura i postkassen sin på Averøya i Møre og Romsdal 21. januar.

Regningen var på 120 kroner for to passeringer i en bomstasjon i Trysil.

– Jeg skjønte med en gang at det var feil. Der har jeg aldri vært i mitt liv, sier Birkelund til VG.

Hobbyfotografen tok kontakt med OnePark, som hadde sendt ut fakturaen, for å fortelle dem om feilen.

Selskapet sendte et bilde i retur.

Det viste et kjøretøy med det personlige bilskiltet «FO2GRAF» avbildet i bomstasjonen.

Først mistenkte Birkelund at noen kjørte rundt med falskt skilt for å omgå avgifter i bomstasjonen.

Men etter å ha mottatt innspill fra venner på Facebook, oppdaget han en annen mulighet: Skiltet kan være registrert i Sverige.

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.

Henlagt under tvil

Etter å ha sjekket det svenske registeret kom han frem til en Audi med samme personlige bilskilt i Sverige. Han tok kontakt med den kvinnelige eieren.

– Jeg spurte rett ut om hun hadde vært i Trysil.

Det hadde hun, i forbindelse med en hyttetur, oppgir Birkelund.

– Hun la seg flat og ba meg sende fakturaen til henne, sier han.

Men Averøy-mannen slapp ikke saken der.

Han tok kontakt med OnePark igjen og fortalte at han hadde snakket med en svensk kvinne som erkjente at det var hennes bil som hadde passert bomstasjonen i Trysil.

OnePark gjorde egne undersøkelser og ga ham rett i at det var et kjøretøy i Sverige med samme registreringsnummer som hans eget.

Men selskapet var fortsatt i tvil. Det fremgår av meldingen til Birkelund, som VG har sett:

«Vi kan ikke med sikkerhet si at passeringen er det norske eller det svenske reg. nr. Siden det er tvil i dette tilfellet vil vi kreditere beløpet».

Saken ble altså henlagt under tvil.

Ikke opplevd tidligere

Ordningen med personlige bilskilt ble innført i Norge i 2017. I dag er det i overkant av 11.500 kjøretøy som har personlige bilskilt i Norge, ifølge Vegvesenet sine nettsider.

Vegvesenet anbefaler at man bytter fra personlige bilskilt til ordinære bilskilt når man kjører utenfor landets grenser. Denne anbefalingen gjelder også Sverige.

Aleksander Bergli Eriksen ved avdelingen Trafikant og Kjøretøy hos Statens vegvesen, forteller til Tidens Krav at Vegvesenet ikke har diskutert hva som skjer når det samme personlige bilskiltet kan registreres både i Norge og i Sverige:

– Hvordan man skal forholde seg til like personlige kjennemerker har ikke blitt diskutert, så vidt jeg vet, sier Bergli Eriksen til avisen.

Han tilføyer at det uansett skal være mulig å skille skiltene til tross for like personlige bilskilt fra to ulike land.

– Norske og svenske personlige kjennemerker vil uansett ikke være helt identiske, da norske personlige kjennemerker inneholder nasjonalitetsmerke «N» sammen med det norske flagget. Det svenske personlige kjennemerket har en «S» sammen med EU-flagget, sier Bergli Eriksen.

– Vi er ikke kjent med at det tidligere har vært forvekslet like norske og svenske personlige kjennemerker, sier Bergli Eriksen til Tidens Krav.