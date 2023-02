TILSYN: Det er i første omgang Statsforvalteren som behandler tilsynssaker. Sakene kan også videresendes til Helsetilsynet. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Statsforvalteren: Nytt varsel mot psykiater

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder at de starter nye undersøkelser av psykiateren som fra før har fire tilsynssaker mot seg.

Saken gjelder inntakssamtale med en pasient, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– På bakgrunn av en henvendelse vi har mottatt, har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av en psykiater. Dette er den samme psykiateren vi fant grunn til videre tilsynsmessig oppfølging med i januar og som vi også har funnet grunnlag for å undersøke rekvireringspraksisen til, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Ifølge Statsforvalteren har de også mottatt fem henvendelser som de av ulike årsaker ikke har funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging på nåværende tidspunkt.

Statsforvalteren melder at de har sendt et brev til psykiateren der de ber om ytterligere opplysninger med frist 7. mars.

– I hvilken grad vi vil se denne saken i sammenheng med de andre henvendelsene vi har funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av, vil også bero på en konkret vurdering, melder Statsforvalteren i pressemeldingen.

De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Til sammen fire personer har levert varsler mot den samme psykiateren. I tillegg undersøker Statsforvalteren psykiaterens utskriving av vanedannende medisiner.

Dette er varslerne:

Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) mener psykiateren utnyttet legerollen for å få sex.

Victoria Nordberg ( 38), som var psykiaterens pasient i 20 år, har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler.

Miriam (35) har varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet høsten 2001.

En tidligere pasient varslet om psykiaterens behandlingsmetoder i 2020.

Statsforvalteren i Oslo og Viken bekreftet tidlig i januar at det er åpnet tilsyn i alle fire sakene. To av sakene er tidligere behandlet, men undersøkes nå på nytt.

I forrige uke anmeldte to av kvinnene psykiateren til politiet.

– Det er et fellestrekk i disse sakene at psykiateren fullt ut har gitt forsvarlig helsehjelp i samtlige saker. Når det gjelder Hilde Rød-Larsen, så var hun aldri psykiaterens pasient, har psykiaterens advokat, Halvard Helle, uttalt til VG.

VG har også omtalt en sak som ikke er varslet til Statsforvalteren:

En kvinne, som ikke gikk i behandling hos psykiateren, forteller at psykiateren skrev ut medisiner til henne og inviterte henne inn på terapikontoret etter arbeidstid - der de hadde sex.

Les hele intervjuet med den anonyme kvinnen her.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, uttalte til VG at det ikke var aktuelt for hans klient å medvirke til omtale av det han beskriver som «den personlige relasjonen mellom ham og kvinnen for nærmere 25 år siden».