JULA VARER HELT TIL PÅSKE: Og påsken starter nå, ifølge Tine. I år har du i det minste god tid på deg til å løse påskekrimmen.

Rekordtidlig i butikk: − En glipp

Klør det i fingrene etter å løse årets påskekrim på melkekartongene? Da passer det kanskje bra at Tine gikk tom for emballasje allerede i februar.

Nå er nemlig melkekartonger i påskedrakt på plass i butikker flere steder i landet – intet mindre enn to måneder før påske.

Det var ikke helt etter planen, innrømmer Tine.

– Det var selvfølgelig en glipp, men vi har rett og slett gått tom for vinteremballasje ved enkelte meierier, sier kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen.

– Derfor måtte vi bruke det vi hadde for hånden, og det var påskekartong med kylling og krim og full pakke.

Wilberg Arnesen forteller at de fredag ettermiddag har fått en forbrukerstorm av henvendelser.

– Det er bare å erkjenne at Tines påskekylling med fordel kunne vært tro mot fjellvettregel nummer 9 og spart litt på kreftene for å sikre at hun har med seg hele turfølget. Nordmenn flest er nok ikke like klare for påsketur, påskekos og påskekrim riktig enda, sier hun.

På Østlandet, i Trøndelag og på Vestlandet er det påskestemning i flere butikker allerede. I år er påskeaften 8. april.