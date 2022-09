ENIGE TIL SLUTT: Regjeringen presenterte strømstøttepakken for næringslivet sammen med LO, NHO og Virke fredag.

Strømhjelp til bedriftene: Kan få millionstøtte for et kvarters skjemajobb

Regjeringen har lagt fram en støtteordning der bedrifter kan få opptil 3,5 millioner hvis de sparer energi. Men det holder å fylle ut et skjema, noe som kan gjøres på et kvarter, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ingen får utbetalt en krone uten at de gjør noe på Enøk, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han la frem regjeringens nye strømstøttepakke for bedriftene.

Men du trenger ikke å faktisk gjennomføre noen energisparingstiltak for å ha rett på pengene.

Fyller du ut et energisparingsskjema og sender det inn, holder det for å få støtte. Ender bedriften opp med å ikke gjennomføre et eneste energisparingstiltak, må de heller ikke betale noe tilbake.

Fredag la regjeringen frem sin nye strømstøttepakke for næringslivet. I tillegg til en lånegarantiordning, er det en støtte med to trinn. Totalt kan en bedrift få opptalt opp til 3,5 millioner gjennom ordningen, uavhengig av hvilket trinn de er på.

Hvis du gjør en energisparings-kartlegging i bedriften, kan du få dekket 25 prosent av strømregningen over 70 øre.

Gjennomfører du faktisk energisparingstiltakene, kan du få dekket 45 prosent.

NHO: Måtte sette ned foten

Regjeringen ville i utgangspunktet ha en lånebasert ordning, og støtte til Enøk-tiltak.

Det som til slutt har gjort at regjeringen fikk NHO med på å støtte den nye pakken, er nettopp at man kan få støtte bare ved å fylle ut et skjema.

– Vi måtte sette ned foten. Det var det ingen tvil om. Vi ville ikke være med på en ordning som bare var basert på lån, eller en ren Enøk-ordning. Vi måtte ha et direkte tilskuddselement, og nå har vi fått det. Du må fylle ut dette skjemaet, men det kan gjøres på et kvarter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

– Jeg tror det har stor betydning at NHO er med, og da må vi ha en direkte tilskuddsordning. Det har vi vært veldig tydelige på, det har vi fått aksept for, og nå står vi alle fire her.

Info Dette er alle tiltakene i strømpakken Strømstøtte: Regjeringen vil gi strømstøtte til fra oktober og ut desember. Bedrifter der strøm utgjør minst 3 prosent av utgiftene kan søke Enova om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre hvis de gjennomfører en energikartlegging. De kan få inntil 45 prosent hvis de velger å investere i Enøk-tiltak. Makstaket for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner. Enøk-finansiering: Regjeringen vil også bidra med 50 prosent av det koster å investere i Enøk-tiltak, som etterisolering og solcellepaneler. Lånegaranti: Regjeringen vil komme med en lånegarantiordning der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som sliter på grunn av økte strømutgifter. Dette skal vare utover våren. Utbytteforbud: Bedrifter som får strømstøtte kan ikke ta utbytte i 2023. Fastprisavtaler: Fra nyttår planlegger regjeringen å ha et nytt system på plass som skal gjøre det enklere for bedrifter å få fastprisavtaler, så strømregningene blir mer forutsigbare. Vis mer

Almlid sier det er en stor forskjell på å forplikte seg til å faktisk gjøre Enøk-investeringer senere, og å gjennomføre en energikartlegging der du kan få mer støtte hvis du velger å gjøre det.

– Det er en veldig forskjell, absolutt. Vi synes det er bra at man må fylle ut skjemaet, men hvis du fyller ut det skjemaet og ikke gjør noe får du likevel 25 prosent av regningen dekket.

– Vil ikke folk kunne reagere på det hvis man sender inn papirer og ikke iverksetter tiltak? Det kan fremstå som veldig underlig?

– Nei, overhodet ikke. Du får 25 prosent til å dekke regningen din, og hvis du finner ut at du vil ha Enøk-tiltak får du 20 prosent til. Her har man betalt 35 milliarder ekstra i strømregning fra bedriftene hittil i år. At du bruker 3 milliarder på å betale tilbake noe på slutten av året, det synes vi er rett og rimelig.

FORNØYD: NHO ville ikke være med på en strømstøtteordning uten et direkte tilskuddselement.

LO: Ville ha strengere krav

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at forhandlingene om strømpakken ble en prosess hvor partene måtte ta og gi, og at dette er et av forholdene de hadde håpet å regulere sterkere.

– Det er riktig at de pengene ikke vil bli krevd tilbake, hvis bedriften ikke følger opp sine enøk-planer, med konkrete investeringer. Samtidig vil de stå på listen til Enova over selskaper som har fått støtte. Vi vil følge nøye med på at de ikke utnytter fellesskapets midler, men faktisk realiserer sine planer.

– Dette er den viktigste delen av avtalen for NHO?

– Det ble en gi og ta-prosess med kompromisser, som vi til slutt var med på. Vi skulle gjerne sett at det ble lagt flere begrensninger. Vi fikk til at dette skulle være en søkbar ordning og det ligger utbyttebegrensninger der, sier Følsvik.

STRENGERE: LO og Virke har vært opptatte av at det må stilles krav til bedriftene som får tilskudd.

Virke har også tidligere gått inn for en lånebasert ordning der lån kan gjøres om til støtte hvis man investerer i Enøk. Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning, mener ikke det er stor forskjell på dette og ordningen det endte med.

– Man har jo delt dette i to. Det tenker jeg er er en fornuftig grense: At man faktisk belønner de som gjør mer enn de som stopper på første trinn.

Vestre: Kartlegging er Enøk

Næringsminister Jan Christian Vestre sier til VG at det kommer til å være kontrollmekanismer for de bedriftene som sier at de skal gjennomføre Enøk-tiltak, og at de må sende inn dokumentasjon på at tiltakene gjennomføres.

Men hvis man bare gjør kartleggingen og ikke krysser av for at man skal gjennomføre tiltak, er det altså ikke noe krav om at man må gjøre det – heller ikke på et senere tidspunkt.

– Nei, det er det ikke. Poenget med energikartlegging er at bedriftene selv skal få mer kunnskap om hvordan de bruker energien sin, hvor de kan redusere, og hvor de kan gjøre effektive tiltak som lønner seg. Det i seg selv er veldig viktig for Enøk, at man gjør den øvelsen. Da har de allerede gjort et Enøk-tiltak, fordi de har blitt mer bevisst på strømforbruket, sier Vestre til VG.

– Det vil være relativt lett for alle å gjøre det da?

– Ja, det er det. Men alternativet er jo covid-ordningene der vi ga store subsidier til næringslivet uten at vi stilte krav om noe som helst.

IKKE BARE BARE: Vestre sier det er et ordentlig arbeid å fylle ut et energikartleggingsskjema, men at det er noe bedriftene skal kunne klare å gjøre selv.

Energikartleggingen må også sendes inn til Enova, og lages innenfor en mal. Vestre sier det kommer godt veiledningsmateriell til bedriftene om hvordan.

– Det holder ikke å bare si «vi har vinduer som kan etterisoleres», og så kan du få strømstøtte?

– Det kan godt hende du har det. For mange vi det være et effektivt tiltak. Da må du i et energikartleggingsskjema skrive at tiltaket er å bytte ut vinduer, hvor mange kilowattimer i året du tror du vil spare på det, eventuelt effektreduksjon – at du vil trenge mindre oppvarming. Så det er jo et ordentlig arbeid, men poenget er at du trenger ikke konsulenter for å gjøre det