SV presser regjeringen: Krever ny strøm­støtte for hus­holdningene

Regjeringen har jobbet på spreng med å lande en strømstøtte for bedriftene. Men de må ikke glemme husholdningene, krever budsjettpartner SV.

– Regjeringen er forpliktet til å forhandle med oss om dette. Det haster nå å få på plass en mer rettferdig strømstøtteordning. Strømprisene er skyhøye, og vi ser at det er de med lavest inntekt som sliter aller mest, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Mandag samles stortinget til ekstraordinært strømmøte. Da skal energiminister Terje Aasland (Ap) redegjøre for Stortinget. Fredag presenterte regjeringen den nye strømstøttepakken de har kommet frem til sammen med partene for bedriftene.

Når det gjelder støtten til husholdningene har regjeringspartiene til nå forsvart dagens modell, og det har ikke kommet signaler om at denne vil bli endret.

Men det forventer SV at de kommer med et forslag om i uken som kommer.

Mest penger til de med mest

Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med sin evaluering av strømstøtteordningen til norske husholdninger.

Tallknuserne i byrået slår fast at det er de med høyest inntekt som har fått mest i støtte, målt i kroner og øre. Ifølge SSB-tallene har støtten hatt størst betydning for de som tjener minst, fordi den utgjør en større andel av deres totale utgifter. Men den har ikke virket omfordelende.

– SSB-rapporten er et sterkt argument for vår strømstøttemodell. Den slår fast at strømstøtten til regjeringen ikke har virket særlig omfordelende. Her har vi en modell klar som det går an å innføre raskt, sier Haltbrekken.

Vil forhandle

Han understreker at SV har en avtale med regjeringen om å forhandle om en forbedret strømstøtte for høsten.

– Vi er klare til å starte forhandlingene nå. Derfor forventer vi at regjeringen kommer med sitt forslag aller helst på mandag – i alle fall i løpet av neste uke, sånn at vi kan vedta en bedre og mer rettferdig strømstøtte til husholdningene i løpet av september, sier han, og legger til.

– Vi ser at prisene stiger og holder seg skyhøye. Da må vi sette i verk tiltak nå. Det holder ikke å vente på statsbudsjettet.

SV kommer til å foreslå sin strømstøtte-modell mandag den 19. september. Den er delt i trinn som skiller på hvor mye støtte man skal få, basert på hva man bruker. De vil at staten skal:

Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Dekke 80 prosent av strømprisen for de neste 2000 kilowattimene som brukes per måned

Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet svarer at regjeringen har vært tydelige på at den vil fortsette å hjelpe folk med de høye strømregningene så lenge strømkrisen varer.

– Fra første september ble ordningen styrket ytterligere, ved at staten dekker 90 prosent av regningen når strømprisen er over 70 øre kwh. Samtidig jobbes det nå med å se på løsninger for å hjelpe næringslivet. Vi vil legge frem regjeringens samlede forslag til strømstøtte for Stortinget når den er klar, svarer han.