USA: Denne høsten skulle Kaia Bjørnå reise til USA for å følge drømmen, men nå er alt satt på vent.

Kaia kan miste plassen på prestisjestudiet

Hvis ikke Kaia Bjørnå (21) får visumet til USA i tide, risikerer hun å måtte sette hele drømmen på vent.

Publisert: Nå nettopp

Etter en lang søknadsprosess klarte 21-åringen fra Oslo å kapre seg en plass på prestisjestudiet American Academy of Dramatic Arts i New York.

Film, TV og skuespill har vært en lidenskap fra tidlig alder, sier hun.

Kjente stjerner som Grace Kelly, Anne Hathaway, Sarah Paulson og Paul Rudd har tidligere gått på skolen.

Bjørnå har fått et stipend på 160.000 kroner for å gå der i to år. Dette basert på egen prestasjon.

Hun frykter at hun ikke rekker å få visumet i tide til å møte opp på skolen i New York på fredag. Da mister hun studieplassen.

SKUESPILLER: Kaia Bjørnå har i mange år vært med i flere teaterstykker og vært statist.

Forsinket prosess

– Jeg kunne ikke søke visum før jeg hadde fått bevis fra Lånekassen på at jeg kunne finansiere studiene.

Prosessen startet derfor ikke før 8. august, men 21-åringen forteller at hun aldri fikk en bekreftelse på innbetalingen hun hadde sendt.

I én måned satt hun derfor i flere telefoner med ambassaden for å finne ut av hva som hadde skjedd.

– Jeg ringte de flere ganger hvor de sa at de ikke kunne finne innbetalingen.

Grunnet denne forsinkelsen står Bjørnå fortsatt uten visum, og drømmestudiet er midlertidig satt på vent.

– Jeg synes det er utrolig kjipt. Det er jo noe jeg har gledet meg veldig til. Det er en stolthet å komme inn – og kunne få dra til New York å gjøre noe man elsker.

Utsatt frist

Den amerikanske ambassaden i Norge sier til VG at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

– For å beskytte personvernet til visumsøkere kan vi ikke diskutere enkeltsaker. Gebyrer for konsulære tjenester betales online og registreres automatisk i våre systemer, skriver ambassaden i en e-post.

VG spurte også om hvor lang behandlingstid de har for studentvisum, noe de ikke valgte å svare på.

Bjørnå måtte egentlig møte opp på skolen forrige uke for å kunne beholde plassen, men fikk i siste liten utsatt fristen en uke.

Det eneste hun vet i dag er at visumet er på vei, men ikke når det kommer.

– Det som frustrerer meg mest er at jeg er veldig maktesløs, jeg kan ikke gjøre noe som helst.

Satset alt på studiet

21-åringen forteller at hun ikke er garantert noe som helst til neste år, om hun nå mister plassen sin.

– Det er veldig surt at det er en «once-in-a lifetime opportunity».

Hun har heller ikke lagt en reserveplan for fremtiden.

– Jeg har ingen planer. Jeg har satset alt på denne muligheten og alle andre skoler har startet. Det blir vel å spise litt iskrem og finne ut hvor veien går videre.