Kraftig brann på gårdsbruk i Follo

Et bolighus, et uthus og tre biler brenner natt til tirsdag på et gårdstun i Nordre Frogn. Brannvesenet har ikke kontroll på situasjonen.

Brannvesenet er på stedet og jobber med slukking, og de har foreløpig ikke kontroll på situasjonen.







– Vi har akkurat kommet frem, og det er flere biler på vei. Det brenner kraftig, sier vaktleder ved Øst 110-sentral Frode Johannessen til VG.

Han forteller at brannen startet i noen personbiler, og at den har spredt seg til både et uthus og et boligbygg på stedet.

– Det er mye varme og mye røyk. Vi har ikke fått kontroll på situasjonen enda, og det er fortsatt muligheter for spredning, sier vaktlederen.

Det er gjort rede for alle personene som er registrert på adressen, og alle er i sikkerhet, forteller han.

