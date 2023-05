ØNSKER TILTAK: Siri Sjøgren Selmer og Ane Dahl Torp ønsker at regjeringen skal komme på banen med en tydeligere politikk for skjermbruk i skolen. Mandag besøkte de kunnskapsminister Tonje Brenna for å snakke om bekymringene de har over langtidsvirkningene av digitale læremidler.

Foreldre krever skjermbruk-svar fra Brenna: − Vi ønsker handling

Ane Dahl Torp og Siri Sjøgren Selmer møtte opp på Tonje Brennas kontor med tydelige krav om skjermbruk i skolen.

Kortversjonen Over 6.000 norske foreldre har skrevet under på et opprop der de ber om klare retningslinjer for skjermbruk i skolen.

Initiativtager Siri Sjøgren Selmer og skuespiller Ane Dahl Torp møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mandag.

Oppropet ønsker blant annet redusert skjermtid, papirbasert undervisning, en tydelig metodikk for digital undervisning og senere introduksjon av digitale verktøy.

Sjøgren Selmer og Torp ber Arbeiderpartiet avklare sine standpunkter rundt "digital kompetanse".

Kunnskapsminister Brenna sier digitaliseringen har vært "bevisstløs" og mener vi må behandle digitalisering med samme alvor som andre beslutninger rundt barna våre. Vis mer

Med seg hadde de 6000 underskrifter fra norske foreldre som er bekymret for skjermbrukeni småskolen.

Siri Sjøgren Selmer er initiativtageren bak Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen»., som på få måneder har fått 18.000 medlemmer.

På møtet var også skuespiller Ane Dahl Torp.

– Vi prøver å drepe læringsbrettene som pedagogisk verktøy, sier en spøkefull Torp til VG.

Stemningen er munter, men det ligger et lag av alvor i luften. Brenna forsikrer om at hun setter pris på engasjementet fra foreldrene.

– Digitaliseringen som har skjedd rundt ungene våre, den har jo vært ... i mangel på et bedre uttrykk, litt bevisstløs de siste årene, sier kunnskapsministeren.

– Jeg tror vi har hatt en overdreven tro på at ting blir bra dersom de blir digitale. Men, vi trenger å gjøre de samme pedagogiske og barnefaglige vurderingene, og behandle digitalisering med det samme alvoret som med andre beslutninger som tas rundt ungene våre. Både i skolen og ellers, legger Brenna til.

Krav til Ap

I dag har ni av ti elever i grunnskolen tilgang til en egen digital enhet, viser Utdanningsdirektoratets oversikt. Nettbrett er den mest utbredte.

Gruppen bak oppropet er bekymret for langtidsvirkningene, og krever at skjermbruken må ned – og den papirbaserte undervisningen opp. De ber også om tydeligere føringer fra regjeringen og en senere introduksjon av digitale redskaper i skolen.

Info Oppropet har flere mål: Å få skjermbruken ned, og den papirbaserte undervisningen opp.

At regjeringen legger føringer for norske barneskoler, og sikrer forskningsbasert og likest mulig undervisning i digital kompetanse for alle.

En tydelig og begrunnet metode for digital undervisning.

Gruppen tar til orde for en senere introduksjon av digitale redskaper i skolen.

De ønsker å diskutere det de kaller 1:1-problematikken. At hvert barn får tilgang på sin egen digitale enhet. Vis mer

– Vi vil at Ap og kunnskapsministeren skal ta et tydelig standpunkt i partiprogrammet sitt, og at Ap skal komme på banen og definere hva ferdigheten «digital kompetanse» skal inneholde i skolen, sier Sjøgren Selmer.

Bakgrunn: Profilerte nordmenn tar til orde for mindre skjermbruk i skolen

INITIATIVTAGER: Statsviter, forfatter og seksbarnsmor Siri Sjøgren Selmer startet Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen» i januar. Nå har den 18.000 medlemmer.

– Utydelig

I april varslet Støre-regjeringen at de skal nedsette et utvalg som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk.

Samtidig la kunnskapsministeren frem en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole.

Høyre stemte nylig ned et forslag om mobilfri skole etter heftig debatt under landsmøtet i mars.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) uttalte til NRK i begynnelsen av mai at de vil at elever på 1.–4. trinn skal ha skjermfri skole, og avgrense skjermbruken på eldre klassetrinn.

– Er MDGs politikk noe Ap kunne stilt seg bak?

– Gjennom strategien med KS har vi vært veldig tydelige på at det må ligge en pedagogisk vurdering bak bruken av digitale læremidler. Jeg forstår at man ikke synes det er sterkt nok, men det er likevel et helt nytt signal fra nasjonale myndigheter, svarer Brenna.

– Du mener det er en tydeliggjøring? Jeg leser det som veldig utydelig, sier skuespiller Ane Dahl Torp.

– Sammenlignet med den forrige regjeringen, som jeg mener var i overkant teknologioptimistiske, så mener jeg det er en tydeliggjøring, svarer Brenna og legger til:

– Det er en stor diskusjon, og mange dilemmaer knyttet til barns eksponering for skjerm og sosiale medier. Så jeg håper utvalget kan komme med noen tydelige råd fremover.

DIGITALT DILEMMA: Norge har vært for optimistiske til innføringen av teknologi i skolen, erkjenner Tonje Brenna. – Det er et tema som er proppfullt av dilemmaer, særlig overfor de yngste barna, sier hun.

Lei av strategier og utvalg

Sjøgren Selmer og Torp er ikke uenige.

– Men vi ønsker handling, og ikke så mange flere strategier og utvalg, sier Sjøgren Selmer.

Torp og Sjøgren Selmer mener regjeringen kan legge tydeligere føringer for skjermbruk enn det de gjør i dag.

– Vi skjønner at skolene og lærerne har autonomi, men politikerne kan sette rammer. Man kunne for eksempel innført et tak på antall timer elevene skal sitte foran en skjerm i uken, mener Sjøgren Selmer.

SUNN DEBATT: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener debatten som utspiller seg om skjermbruk hos barn i Skandinavia er et sunnhetstegn. – Den er også et uttrykk for at vi ikke har styrt godt nok, sier hun til VG.

Vil ikke svare om mobilforbud

Under en appell på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo i forrige uke, tok Ane Dahl Torp til orde for mobilfri skole.

– Hvor står Ap i spørsmålet om mobilfri skole?

– Jeg mener debatten om forbud mot mobil i skolen er litt konstruert. I praksis er det fullt mulig for norske skoler å ha mobilforbud, og jeg vil støtte enhver rektor som bestemmer seg for det. Også tror jeg det er best at slike regler er forankret der de skal overholdes, svarer Brenna.

– Noen må bestemme. Og det må være de voksne, og det er til syvende og sist dere, sier Torp til kunnskapsministeren.

Brenna sier hun forstår foreldrenes utålmodighet.

– Jeg håper dere også forstår kompleksiteten i å regulere dette, sier hun.

LESESTOFF: – Her er det veldig mange som har fortalt sine meninger, så det skal jeg lese. Så har jeg hørt alt vi har snakket om i dag. I tillegg håper jeg vi får noen klare anbefalinger fra skjermbrukutvalget etter hvert, sier Tonje Brenna om underskriftene hun mottok mandag.