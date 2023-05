TERROR: Rosenkrantz' gate i Oslo, kort tid etter masseskytingen 25. juni i fjor.

Opplysninger til VG: Fortalte ikke PST om hemmelig operasjon

Etterretningstjenesten har sagt de delte «all relevant informasjon» med PST før terrorangrepet i fjor. Nå kan VG fortelle hva de ikke delte.

Kortversjonen Etterretningstjenesten delte ikke all informasjon med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) før terrorangrepet i Norge i 2021, men de delte en oppsummering av samtalen mellom deres hemmelige agent og en norsk islamist.

PST fikk ikke se chattemeldingene mellom agenten og islamisten før angrepet.

Etterretningstjenesten delte ikke informasjon fra en ny samtale mellom agenten og islamisten tre dager før angrepet og fortalte ikke om deres hemmelige operasjon før etter angrepet.

Fredag ettermiddag 24. juni i fjor satte ansatte i PST og Etterretningstjenestens avdelinger for kontraterror seg ned i et møte. De skulle oppdatere hverandre i jakten på et mulig terrorkomplott.

Myndighetene hadde skjønt at noen planla et terrorangrep. En etterlyst norsk islamist snakket om «en bror» som planla en «operasjon». Broren var sannsynligvis ekstremisten Arfan Bhatti, mente de hemmelige tjenestene.

Grunnen til at myndighetene visste dette, var at Etterretningstjenesten fikk informasjon fra en hemmelig agent som chattet med islamisten.

I uken før angrepet 25. juni delte Etterretningstjenesten EtterretningstjenestenEtterretningstjenesten er underlagt Forsvaret og er Norges etterretningstjeneste i utlandet. De samarbeider med PST, som har ansvaret i Norge. informasjon videre med PST, som har oppgaven med å avverge terrorangrep i Norge. Men noe holdt også Etterretningstjenesten for seg selv.

VG har fått tilgang til informasjon som ligger hos utvalget som gransker terrorangrepet. Den viser blant annet hvilken informasjon PST hadde før angrepet. Der går det, ifølge VGs opplysninger, frem at:

Etterretningstjenesten delte en oppsummering av innholdet i den første samtalen deres agent hadde med islamisten, hvor islamisten snakket om en «operasjon». Men de fortalte ikke hvor informasjonen kom fra.

PST fikk ikke selve samtalen – og så ingen av chattemeldingene mellom agenten og islamisten i forkant av angrepet.

Etterretningstjenesten delte ingen informasjon fra en ny samtale islamisten og agenten hadde tre dager før angrepet.

Først mandagen etter angrepet fortalte Etterretningstjenesten at informasjonen om et mulig angrep kom fra deres hemmelige operasjon.

De hemmelige tjenestene lette i nettverket til terrorsiktede Arfan Bhatti, hvor skytteren, Zaniar Matapour, inngikk. Men de klarte ikke i tide å identifisere Matapour – eller tid og sted for angrepet.

At hemmelige tjenester har hemmeligheter også for hverandre, er ikke uvanlig, påpeker den svenske forskeren Magnus Ranstorp, som er spesialist på terror og etterretning.

– Det handler om å beskytte operasjoner og kilder. Holde det på et «need to know»-prinsipp

Etter at den hemmelige operasjonen først ble kjent i VG i januar, har et av spørsmålene vært hvor mye Etterretningstjenesten delte med PST – og om de burde delt mer.

Gradvis er det blitt klart at det har vært ulike oppfatninger om det spørsmålet i de hemmelige tjenestene.

Etterretningstjenesten har gjentatte ganger sagt at de delte «all relevant informasjon» og at informasjonen ble delt med PST «fortløpende og uten forsinkelse».

I april sa så avtroppende PST-nestsjef Hedvig Moe at PST ikke fikk all informasjon om samtalene mellom agenten og islamisten i forkant av angrepet. Og fortsatte:

– All informasjon er relevant og viktig for oss, både stort og smått.

Moe ville ikke svare på detaljerte spørsmål om hva PST fikk og ikke fikk vite, men sa at PST-sjef Beate Gangås ville komme med utfyllende svar. Få dager senere trakk Gangås seg fra en intervjuavtale hun hadde gjort med VG.

Der har saken stått siden, mens både politikere, overlevende, Oslo Pride og aviskommentatorer har bedt om klarhet i hva de ulike hemmelige tjenestene visste og ikke visste.

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni, for snart ett år siden, gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og ytterligere ni ble skuddskadet.

Den kjente ekstremisten Arfan Bhatti, samt to andre personer, er siktet for å ha medvirket til angrepet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent, på oppdrag for Etterretningstjenesten, fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Et utvalg skal 8. juni legge frem en evaluering av politiet og PSTs innsats før og under terrorangrepet. Vis mer

VG har over flere måneder jobbet med å samle informasjon om hva som skjedde mellom de to hemmelige tjenestene før angrepet.

Et utvalg har siden i fjor jobbet med en rapport som skal evaluere politiet og PSTs innsats.

Utvalget har også fått en redegjørelse Etterretningstjenesten skrev til Forsvarsdepartementet. Men Etterretningstjenesten skal ikke evalueres av utvalget, en avgjørelse som har fått kritikk.

Rapporten er ventet 8. juni. VG er ikke kjent med hvordan den endelige rapporten vil se ut, men har fått tilgang til informasjon som ligger hos utvalget, som underlag for rapporten.

VG har ikke den fulle oversikten over all kommunikasjon mellom Etterretningstjenesten og PST i forkant av terrorangrepet.

Men informasjon som ligger hos utvalget, sammenstilt med informasjon VG allerede har publisert, og andre kilder, tegner følgende tidslinje av de seks dagene før terrorangrepet:

Søndag 19. juni:

Islamisten og den hemmelige agenten sender minst 48 meldinger seg imellom. Agenten befinner seg i utlandet og bruker to telefoner; en til å sende meldinger og en annen til å ta bilder av dem. Ikke alle meldingene blir dokumentert, ifølge VGs opplysninger.

I løpet av natten skrives det en rapport som sendes hjem til Etterretningstjenesten hovedkvarter i Oslo.

Mandag 20. juni:

Etterretningstjenesten avdelinger i Norge vurderer materialet og gjør lignende konklusjoner som agenten: Trusselen vurderes som reell, Norge er sannsynligvis målet, den kjente ekstremisten Arfan Bhatti er sannsynligvis involvert.

Vurderingen til Etterretningstjenesten er også at angrepet kan være nært forestående, uten at man kan slå fast nøyaktig når.

Etterretningstjenesten varsler PST og de avholder to møter mandag. Det sendes også en skriftlig henvendelse fra Etterretningstjenesten til PST. Her deler Etterretningstjenesten både sin vurdering og sentral informasjon som kommer fra samtalen. Skrivet PST får, er på flere sider.

Bildene agenten tar av chatteloggene, sendes først til Norge etter angrepet, og deles dermed ikke med PST. En ordrett gjengivelse av meldingene deles heller ikke, får VG opplyst.

Etterretningstjenesten skriver at det vil komme mer informasjon i et eget skriv senere. Dette skjer ikke.

PST begynner å lage en egen etterretningsrapport.

Tirsdag 21. juni:

PST har etterretningsrapporten klar: Bhatti er sannsynligvis «broren» det refereres til, konkluderer også PST. Men de nevner også andre, mindre sannsynlige, kandidater, ifølge VGs opplysninger.

Flere avdelinger i PST blir koblet inn i arbeidet med saken.

PST iverksetter ikke avvergende etterforskning. avvergende etterforskning.Avvergende etterforskning kan kun benyttes mot terror eller spesielt alvorlige lovbrudd. Avvergende etterforskning stiller kun krav til at det er rimelig grunn til å mistenke noen, altså rundt 15-20 prosent sannsynlighet. Det er lavere enn hva domstolen krever i de fleste andre situasjoner. Det ville innebære at de ber om å få bruke verktøyene som krever godkjennelse fra domstolen, som avlytting og hemmelige ransakinger. PSTs vurdering er at de ikke har tilstrekkelig informasjon.

Onsdag 22. juni:

Islamisten og den hemmelige agenten utveksler minst 77 nye meldinger. PST får ikke vite dette. Terrorforsker Magnus Ranstorp sier en mulighet er at Etterretningstjenestens konklusjon var at det ikke fremkom noe ny relevant informasjon i samtalen.

Agenten tar i denne samtalen flere ganger opp at de involverte må avgi et troskapsløfte til IS før operasjonen kan gjennomføres. Å få angriperne til å sende et slikt løfte, kan potensielt avsløre hvem som står bak og forsinke prosessen.

Torsdag 23. juni:

I dagene før fredagen er det uenighet mellom PST og Etterretningstjenesten om hvorfor det ikke ble et oppfølgende møte mellom dem tidligere, ifølge VGs opplysninger. PST har oversendt utvalget informasjon som viser at de ba om et møte onsdag.

Fredag 24. juni:

Da PST og Etterretningstjenesten til slutt møttes om ettermiddagen for å diskutere saken, fortalte ikke E-tjenesten om den hemmelige operasjonen de hadde gående.

Heller ikke at det to dager tidligere hadde vært en utvikling i saken, da islamisten og agenten chattet gjennom store deler av onsdagen.

I denne meldingsutvekslingen kom islamisten blant annet med nye detaljer om hvem «broren» er, ved å si at vedkommende har «vært i krig med myndighetene i over ti år». Islamisten skrev også igjen om et mellomledd som var involvert i dialogen.

Agenten skrev til islamisten at operasjonen «has to be done very well and should make a big damage and deep impact».

Ingenting av dette fikk PST vite.

Timene før angrepet

Noe delte Etterretningstjenesten i møtet: et Facebook-innlegg og bilde fra Bhatti med et budskap om at homofile burde drepes – og et bilde av et brennende Pride-flag.

PST hadde ikke oppdaget innlegget. Det hadde ligget åpent tilgjengelig på en av Bhattis Facebook-sider siden 14. juni.

Funnet av Facebook-innlegget gjorde ikke at Pride ble utpekt som det sannsynlige målet.

PST og Etterretningstjenestens avtalte å møtes igjen neste uke. Store deler av teamet som jobbet med saken i PST, tok helg.

Timer senere, natt til lørdag, begynte Zaniar Matapour å skyte i Oslo sentrum. To mennesker ble drept og ytterligere ni ble skadet av skuddene.

Hverken Etterretningstjenesten eller PST har ønsket å besvare noen av VGs spørsmål i forbindelse med denne saken.