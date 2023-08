Politiet etter Jonas-drapet: Har avhørt over 75 vitner

Nå får politiet i Hønefoss bistand fra hele politidistriktet og Kripos.

17. august ble Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet skutt og drept i bilen sin ved en hytte i Nes i Ådal.

Så langt er ingen pågrepet i saken, og hvorfor Henriksen var på hytta, er foreløpig et ubesvart spørsmål.

75 vitneavhør

– Vi mener det er helt nødvendig i denne saken at det etterforskes bredt, sa politiadvokat Tine Henriksen under en pressekonferanse i dag.

Hun understreker at politiet utforsker flere hypoteser og at etterforskningen kommer til å ta tid. Politiet i Hønefoss får nå bistand fra hele Sør-Øst politidistrikt, samt bistand fra Kripos.

– Vi er nå oppe i over 75 vitneavhør, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Politiet gjennomgår også flere beslag.

– Et av hovedspørsmålene

Før Jonas Aarseth Henriksen ble drept, fortalte han selv om en rekke tilfeller av hærverk, vold og vandalisering.

– Et av hovedspørsmålene er om det er en sammenheng mellom en eller flere av disse sakene og drapet. Det er for tidlig å si noe om det nå. Det må vi komme tilbake til, fortsetter politiadvokaten.

Sendte kartutsnitt

Noen timer før Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal, så skal han ha sendt et kartutsnitt som viste nøyaktig hvor han befant seg før drapet.

VG har tidligere skrevet at den 30 år gamle lastebilsjåføren varslet en kollega om hvor han befant seg før han skal ha blitt skutt og drept. Varselet til kollegaen var en melding som inneholdt et skjermbilde med et kartutsnitt.

– Jeg ønsker verken å bekrefte eller avkrefte disse opplysningene, siden vi mener det vil kunne være til skade for etterforskningen, sa politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til VG fredag.