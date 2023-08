FLOMMER OVER: Glomma brøt forrige uke gjennom demningen ved kraftverket på Braskereidfoss under ekstremværet «Hans.»

Sørlendingene betaler 2,5 ganger mer for strømmen

Mens resten av landet onsdag kan kose seg med en spotpris på 18–19 øre, må sørlendingene betale tett oppunder en krone – før mva., nettleie og avgifter er regnet inn.

Baker man inn alt dette, koster strømmen onsdag 64 øre for kundene i mesteparten av Sør-Norge, mens kundene i strømregion Sørvest må ut med 158 øre – omtrent 2,5 ganger så mye, ifølge VGs beregninger.

– Men når forbruket kommer i gang igjen på senhøsten og det tappes fra magasinene, vil prisene bli mye likere igjen, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

Ekstremværet «Hans», som førte til at det bøttet ned på Østlandet, har gitt velfylte magasiner og lave priser.

Se oversikt over strømregionene her:

Sprengfulle magasiner på Østlandet

På Østlandet har magasinfyllingen gått fra bunnrekord til topprekord på under et år. Det viser ferske tall fra NVE. De siste 25 årene har det aldri vært så mye vann i kraftmagasinene i Sørøst-Norge som nå.

– Det kom 11 terawattimer nedbørsenergi under «Hans». Det tilsvarer 8,5 prosent av årsforbruket på 130 terawattimer, sier Lilleholt i Volue Insight.

Så rant det da også over mange steder, og ifølge NVE var strømprisene under null mange steder i begynnelsen av forrige uke.

– Alle prisområdene i Norden fikk snittpriser under 10 øre/kWh for uken, bortsett fra Sørvest-Norge som fekk en snittpris på om lag 40 øre/kWh, skriver NVE.

Grafikken viser at strømprisen i Sørvest-Norge onsdag er 259 prosent høyere enn i samme i uke i perioden 2013–2019 mens Sørøst-Norge ligger 28 prosent lavere. Dette er ren kraftpris uten avgifter og nettleie.

Fyllingsgraden for magasinene i gikk opp 3,8 prosentpoeng til 77,6 prosent forrige uke. I Øst-Norge (NO1) var økningen 12,5 prosentpoeng, som er rekordhøyt til å være utenfor snøsmeltesesongen.

– Vannstanden i flere magasin lå over høyeste regulerte vasstand, noe som førte til stort flomtap. Magasinfylling på 102 prosent er historisk høyt i dette området, skriver NVE. Det si at vannet er over høyeste regulerte vannstand, som settes av hensyn til naturen rundt.

Lilleholt forteller at i flomstore Glomma går bare 30 prosent av vannet til magasiner hvor man kan spare det, mens resten må produseres med en gang. Det gir lave priser.

Men de som bor i strømregion Sørvest (NO2) har i flere måneder hatt dyrere strøm, også før «Hans». Ifølge analysesjefen lå strømprisen på Østlandet i midten av juli rundt 50 øre, mens den kostet 60–70 øre i NO2.

Utenlandskabler

– Det startet med snøsmeltingen før sommeren da det var mer snø i høyfjellet på Østlandet. Prognosene var at magasinene kunne gå ganske fulle, derfor produserte de i store mengder, forklarer Lilleholt i Volue Insight.

Men det er ikke bare snø og regn som forklarer prisforskjellen.

– De (region Sørvest, red.anm.) har kabler til Nederland, UK, Tyskland og Danmark. Derfor har ikke de i tilsvarende grad fått fylt opp magasinene, sier Lilleholt.

I tillegg har Sørvest-Norge større kraftmagasiner som kan ta unna mer og de har ikke like mye elvekraft som ikke kan spares. Dessuten har det vært mindre nedbør.

– Det er lenge siden vi har hatt så store prisforskjeller som vi har nå. I en normal situasjon er det ganske like priser, sier Lilleholt.

Han opplyser at anslaget for vintermånedene – desember, januar og februar – nå er på en krone per kilowattime i Sør-Norge og 50 øre i Nord-Norge.

I konsesjonssøknaden på mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia fra 2013 skriver Statnett at deres simuleringer viste at gjennomsnittsprisen i Norge ville øke med fire øre/kWh i 2020 og i overkant av 3 øre/kWh i 2030 når begge kablene var i drift.

– Det er imidlertid usikkert hvor stor prisvirkningen faktisk blir, skrev de og viste til at den kunne bli både mindre og større.