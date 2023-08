Rammet av flommen for andre gang: − Jeg har gitt opp

HOKKSUND (VG) Til stor glede for bonussønnen Oliver (7), har Mette Egge Østheim (28) sett seg nødt til å finne frem gummibåten.

Mette og faren Stein Østheim (76) har ikke bodd i huset i Hokksund i Øvre Eiker etter at ekstremværet «Hans» rammet dem for tre uker siden.

Søndag morgen sto kjelleren og garasjen nok enn gang under vann.

– Jeg var her i 21.30-tiden lørdag kveld, og da kunne jeg gå med tørre sko bort til garasjen. Det var naboen som sendte melding om hvordan det så ut søndag morgen, forteller Mette Egge Østheim.

Flere områder på Østlandet har det siste døgnet vært hardt rammet av uværet. Søndag kveld er det oransje farevarsel for flom i Hokksund, mens for deler av Drammensvassdraget er det oppjustert til rødt.

Den rekordhøye vannstanden for tre uker siden førte til at flere innbyggere i Hokksund måtte evakuere. De neste dagene er vannstanden i Drammenselva ventet å stige på nytt, skriver kommunen på sine nettsider.

NYSGJERRIG: Bonussønnen Oliver (7) kom bort for å få kjøre båt i oppkjørselen.

Da VG dukket opp søndag kveld var Østheim i gang med å redde en henger.

– Det er bare søppel på hengeren, men det veldig kjipt om den blir ødelagt. Det som ligger oppi var ødelagt fra «Hans».

– Har dere vært inne og reddet ut ting?

– Ja, det gjorde vi under «Hans», men det har vi ikke satt tilbake enda. Hell i uhell. Vi får ikke gjort noe særlig med dette forbanna vannet uansett.

Familien opplevde også flom i 2007, men det var ikke like omfattende som denne gangen. Østberg forteller at motivasjonen forsvant da hun våknet opp til bilder av at de var rammet på ny.

RAMMET IGJEN: Mette Egge Østheim (28) og faren Stein Østheim (76) er for andre gang i år rammet av flom.

– For min del kan det bare ta hele huset. Det kan bare komme vann inne på stuegulvet, så er vi ferdig med det. Jeg har gitt opp alt, sier hun og fortsetter:

– Nå kan det bare gå dit pepperen gror med hele huset synes jeg. Da slipper vi hvert fall og vente på at vannet i kjelleren skal bli borte for å gjøre noe. Alt ble satt på vent da vannet kom tilbake igjen.

I Risøraveien i Hokksund må flere familier redde ut eiendelene sine for andre gang.

– Tilbake til start

Hun forteller at de ikke vet omfanget av skadene fordi kjelleren har vært full av vann siden «Hans».

– Kjelleren følger vannstanden i elven, for vi har bare sandkjeller. Nå som grunnen er så metta renner det bare inn.

De har heldigvis ikke opplevd å få vann inn på stuegulvet enda. 28-åringen forteller at hun er lei.

– Det er veldig unødvendig akkurat nå. Du føler at alt går bare tilbake til start, veldig demotiverende.

ETTER REGNET: Ekstreme nedbørsmengder gjør at Drammenselva stiger opp til skumle høyder for andre ganger på kort tid.

Foreløpig er ikke vannstanden så høy i Drammensvassdraget at det er aktuelt med evakuering av husstander i Øvre Eiker dersom dammen skulle bli skadet, skriver kommunen.

De skriver samtidig at de følger situasjonen tett, og fraråder alle mot å ferdes på og langs elven, og respektere sperringer.

E134 mellom Steinbergveien bru til Loe bru er stengt som følge av den økte vannstanden.

Kan bli verre enn «Hans»

Drammen kommune, hvor Drammensvassdraget renner ut i Drammensfjorden, frykter at situasjonen kan bli verre enn under ekstremværet «Hans». Det skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen har søndag satt krisestab.

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder, skriver Drammen kommune.