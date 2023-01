DREPT: Hans Arne Nystad (49) ble skutt av politiet hjemme i Lavangen i Troms.

Politiskuddene i Sør-Troms: Åpner for drapssiktelse, mener Elden

Bistandsadvokat John Christian Elden mener etterforskningen av politiskuddene i Sør-Troms så langt ser bra og grundig ut.

Elden bistår de tre barna til Hans Arne Nystad (49), som natt til 9. desember ble skutt og drept av politiet i Lavangen i Sør-Troms.

Politibetjenten som løsnet en rekke skudd mot gårdbrukeren, er mistenkt for grov kroppsskade med døden til følge.

– Men også andre straffebestemmelser kan være aktuelle, opplyser spesialenheten for politisaker i en pressemelding torsdag.

Elden skriver til VG at «dette ser bra og grundig ut».

– Vi ser frem til hva den videre etterforskningen vil bringe frem av faktum i denne saken, som åpenbart ikke fremstår som kurant eller løst.

– Hva mener du med «ikke kurant»?

– Det er bra de retter etterforskning mot dødsvold fra politiet og åpner for drap, men dette er vanskelige avveininger som ikke er kurante.

– Drap, fordi spesialenheten åpner for andre straffebestemmelser?

– Ja. Det er et svar på at jeg klaget til Riksadvokaten på at de kalte dette dødsvold og ikke drap, når avdøde var skutt med 19 skudd og omlading underveis, svarer advokat Elden.

Forsvarer: - Ikke enig

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen understreker at saken i dag er registrert som grov kroppsskade med dødsfølge.

– Når saken er endelig etterforsket, vil det bli en vurdering av om eventuelle andre straffebestemmelser skal anvendes. Saken vil også bli vurdert ut fra nødvergebestemmelsen, sier Hjelm-Hansen til VG.

Spesialenheten venter at etterforskningen vil pågå frem til mars-april.

– Jeg er ikke enig i at dette kan karakteriseres som et drap, sier den mistenkte politibetjentens forsvarer Gry Schrøder Berger til VG.

MANGE SKUDD: Den avdøde bonden satt i førersetet i hjullasteren.

Påkjørt av hjullaster

Politipatruljen kom i 01.40-tiden til bruket utenfor Tennevoll for å bistå i et helseoppdrag, etter at Nystad selv hadde ringt AMK.

Kort etter at patruljen svingte inn på tunet, kjørte 49-åringen på dem med en hjullaster og veltet politibilen over på siden.

Den ene politibetjenten ble sittende fast i førersetet. Den andre kastet seg ut og avfyrte en rekke skudd mot hjullasterens førerhus.

Døde på stedet

Hans Arne Nystad døde på stedet. Ambulanse kom til gårdstunet etter noen minutter. Politibetjentene kom ikke til skade.

Spesialenheten skriver i en pressemelding at det vil være særlig viktig å få belyst om politiets maktbruk med bruk av skytevåpen og et større antall avfyrte skudd var nødvendig og forsvarlig.

Det vil også bli gjort vurdering av om politiet befant seg i en strafferettslig nødvergesituasjon da skudd ble avfyrt.

VELTET: En politibil ligger veltet på siden på gården der politiskuddene falt i Lavangen.

Spesialenheten opplyser torsdag at de har avhørt de involverte og gjennomgått lydlogger fra politiets samband og AMK.

Satt opp med pistol

Det gjenstår å få ferdigstilt kriminaltekniske rapporter fra Kripos om åsted og våpen. Også kjøretøyene undersøkes.

Spesialenheten opplyser at politipatruljen var underlagt generell fast bevæpning.

– Patruljemannskapet var satt opp med pistol som tjenestevåpen, skriver spesialenheten i pressemeldingen.

Politiets standard tjenestepistol H&K P30L fra Heckler & Koch er et enhånds, halvautomatisk våpen med 13 eller 15 skudd i magasinet.

Av hensyn til etterforskningen skjermer spesialenheten fortsatt en del av detaljene i hendelsesforløpet.

Drapssiktelse henlagt

Politiet i Troms siktet den avdøde for drapsforsøk. Statsadvokatene i Troms og Finnmark henla siktelsen tidligere denne uken.

Spesialenheten har innhentet politiets straffesak følger opp med eventuelle ytterligere etterforskningsskritt.

Politibetjentenes bistandsadvokat i forbindelse med drapssiktelsen Mads Wallerheim har opplyst at de påberoper seg nødverge.

– Begge opplevde situasjonen som et livstruende og pågående angrep, har Wallerheim uttalt til VG.

Elden har tidligere uttalt at det for barna er uforståelig at det kunne oppstå en situasjon som medførte at faren ble drept.