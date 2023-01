Henlegger Skoghøy-saken: Ikke bevis for forgiftning

Skoghøy-saken er henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling.

Saken oppdateres!

Straffesaken om mulig forgiftning av høyesterettsdommeren Skoghøy er henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

– Det er ikke bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, skriver politiet.

Avviste anklagene

Det var i desember at høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy gikk offentlig ut og fortalte til flere medier at kona hans hadde forgiftet ham med et bedøvende middel.

Han hevdet videre at da han konfronterte henne med anklagene, så stakk hun av.

Ifølge dommeren var han sykehusinnlagt i en uke i oktober, angivelig som følge av forgiftningen.

I et intervju med VG avviste Nataliia Andreassen Skoghøy anklagene.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte ektemannen min, det er noe han finner på, sa hun.