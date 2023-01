SIKTET FOR TERROR: Islamisten Arfan Bhatti (45) er siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo i fjor sommer og internasjonalt etterlyst.

Opplysninger til VG om Arfan Bhatti: Snakket om å ta norske journalister som gisler

Islamisten Arfan Bhatti (45) skal ha snakket om muligheten for å ta norske journalister som gisler dersom de dro til Pakistan for å spore ham opp etter terrorangrepet i Oslo.

Det kommer frem i en hittil ukjent samtale mellom Arfan Bhatti og en agent som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten, får VG opplyst.

VG skrev torsdag om hvordan den aktuelle agenten utga seg for å være leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), ifølge VGs opplysninger. Først hadde agenten dialog med en islamist som oppga i meldingene at en «bror» planla å utføre et angrep i Skandinavia, får VG opplyst.

Dialogen foregikk på en kryptert kommunikasjonsplattform, og islamisten skal aldri ha nevnt det fulle navnet på den eller de som planla angrepet.

Etterforskningen gjorde at ekstremisten Arfan Bhatti – og hans utvidede nettverk – raskt havnet i søkelyset hos PST. Kort tid etter angrepet i Oslo, skal agenten også ha hatt dialog med Arfan Bhatti.

I én av disse samtalene snakket om Bhatti å ta norske journalister som gisler dersom de forsøkte å oppsøke ham i Pakistan, ifølge VGs opplysninger.

Det fremgår ikke av VGs opplysninger at det ble diskutert konkrete steg i hvordan en kidnapping eventuelt skulle vært gjennomført.

Det er heller ikke klart av dialogen om det var luftet som en idé eller en konkret plan.

– Sakens dokumenter er klausulert, og jeg er derfor avskåret fra å kommentere VGs påstander, sier Bhattis forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Bhatti dro til Pakistan med familien et par uker før angrepet i fjor sommer.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Noen uker etter angrepet i Oslo, var Arfan Bhatti i avhør med Det føderale politiet og Sikkerhetspolitiet (ISI) i Pakistan. Her skal han blant annet ha fått spørsmål om Matapour, en mann han har kjent siden 2015.

23. september ble Bhatti siktet og etterlyst internasjonalt for medvirkning til terror. Kort tid senere var det ikke lenger mulig å få kontakt med ham. Da skal Bhatti ha blitt pågrepet av en anti-terrorenhet i Pakistan.

Ifølge VGs opplysninger sitter Bhatti fortsatt i pakistansk varetekt, men dette er ikke bekreftet offentlig.

Norge har ikke utleveringsavtale med Pakistan, men det pågår nå flere prosesser i kulissene for å få den ettersøkte islamisten tilbake til Norge.

Dette er status på etterforskningen

Oslo politidistrikt, som har hovedansvar for etterforskningen av terrorangrepet, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om at Bhatti skal ha snakket om å ta norske journalister til gissel:

– Politiet ønsker ikke å kommentere enkeltopplysninger av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

Myrvold sier deler av etterforskningen nå er nær ferdig, som gjennomgang av videoovervåkning, tekniske undersøkelser og avhør av vitner og fornærmede.

– Andre sider av saken etterforskes fremdeles med styrke, og det er arbeid som gjenstår før saken kan anses ferdig etterforsket, sier politiadvokat Ingvild Myrold

Politiadvokat Ingvild Myrold.

Den rettspsykiatriske rapporten som skal avgjøre hvorvidt Matapour var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, er heller ikke klar. Politiet ønsker ikke å svare på hva det er som gjør at det har tatt tid å få den ferdigstilt.

– Er man avhengig av å få Bhatti til Norge før saken kan føres for retten?

– Det er for tidlig å ta stilling til, da etterforskningen fremdeles pågår, sier politiadvokat Ingvild Myrold.