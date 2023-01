HOVEDKONTORET: Sparebank1 SMN i Trondheim. Bildet er fra 2020.

Bank-underslaget: Samboeren til fengslet bankvikar siktet for medvirkning

Samboeren til mannen som er siktet for å ha underslått flere titalls millioner fra Sparebank 1 Midt Norge, er siktet for medvirkning. Det bekrefter politiet overfor VG.

Advokat Kolbjørn Lium forsvarer den andre siktede i saken.

– Jeg kan bekrefte at jeg representerer en person som ble siktet i saken, og løslatt etter avhør. Min klient nekter straffskyld, sier Lium.







Han sier han ikke har fått beskjed om at siktelsen mot kvinnen er frafalt.

– Etter mitt skjønn er det grunn til å tro at det vil skje innen rimelig tid, sier han.

VG var søndag ettermiddag i kontakt med Trøndelag politidistrikt. Politiet bekrefter at samboeren til mannen som er varetektsfengslet og siktet for grovt underslag og hvitvasking, fortsatt er siktet i saken.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret skriver i en tekstmelding til VG at samboeren er siktet for medvirkning.

– Hun ble pågrepet, men løslatt etter kort tid etter at politiet fikk ytterligere informasjon i saken. Siktelsen er formelt opprettholdt frem til saken er rettskraftig henlagt. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt.

SJEF: Rolf Jarle Brøske er konserndirektør i Sparebank 1 SMN.

Lium bekrefter at hans klient har vært i politiavhør, og at han bistod kvinnen i dette avhøret.

– Hun var i politiets varetekt i noen timer, før hun ble løslatt. Basert på forklaringen hun har gitt, er det liten grunn til å tro at siktelsen vil bli opprettholdt.

Han vil ikke si hva kvinnen er siktet for, eller hvordan hun reagerte på pågripelsen.

– Jeg ønsker ikke å gå noe nærmere inn på saken eller siktelsen.

Det var sist torsdag politiet i Trøndelag pågrep og siktet en bankansatt for grovt underslag og hvitvasking av flere titalls millioner kroner.

Den siktede mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Det var politiet som først meldte om pågripelsen.

– Politiet i Trøndelag pågrep torsdag 19. januar en person som er siktet for grovt underslag og for hvitvasking av penger, skrev de i en pressemelding lørdag formiddag.

Trondheims-politiet ønsker ikke å være spesifikke, utover å si at det dreier seg om «flere titalls» millioner kroner.

Lørdag kveld sa konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN til VG at en mindre andel av de underslåtte midlene har «kommet til rette», og at banken har god tro på å få disse pengene tilbake.

– Dette gjelder et tosifret millionbeløp. En større andel tror vi mest sannsynlig vil være tapt, sa Brøske.

Den siktede bankansattes forsvarer Christian Wiik sier til NRK at mannen fikk en henvendelse fra internkontrollen i banken, sannsynligvis i mellomjula.

– De spurte om enkelte ting som ikke var helt greit. Han sier at han kanskje burde blitt stoppet av banken da, sier Wiik.

Den siktede bankansatte skal ifølge forsvareren ha ønsket å forhandle med arbeidsgiveren for å unngå politianmeldelse og pågripelse.

– Han skjønte vel at det begynte å brenne under føttene hans. Dermed hastet det for han å komme i kontakt med banken via meg, sier Wiik til NRK.