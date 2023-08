I BILEN: Ekstremværet «Hans» truet kjøreturen til dyresykehuset, men denne uken ble Nikoline endelig operert.

Har samlet inn nesten 300.000 til alpakkaen Nikoline: − Er overveldet

Da alpakkaen Nikoline fikk et brudd i foten, måtte eierne krysse landet for å få henne operert. Men så kom ekstremværet «Hans».

Kortversjonen Alpakkaen Nikoline, en attraksjon på Hakallegarden i Vanylven kommune på Sunnmøre, brakk foten. Den ett år gamle alpakkaen skadet seg når hun var på beite.

Operasjonen for å reparere skaden koster ca. 200.000 kroner. Gårdseierne startet derfor en innsamlingsaksjon og har til nå samlet inn over 290.000 kroner.

Paret dro deretter på en 12 timers reise til et hestesykehus i Ås, hvor Nikoline ble operert. Nikoline vil være i isolasjon på sykehuset i om en uke for videre oppfølging.

Nikoline har sin egen Instagram-konto hvor interessepersoner har fulgt hennes reise og operasjon. Vis mer

– Vi er overveldet og rørt over at det er så mye kjærlighet og hjertevarme i folk, sier Aina.

Sammen med mannen Olav driver hun besøksgården Hakallegarden i Vanylven kommune på Sunnmøre.

Søndag fikk ett av dyrene på gården, alpakkaen Nikoline, et stygt brudd i foten. Nikoline, som kun er litt over et år, skadet seg da hun var på beite.

Gode kontakter ordnet operasjon på Veterinærhøgskolen i Ås på Østlandet. Men prislappen var stiv.

– Operasjonen var anslått å koste rundt 200.000 kroner, sier Krakset.

TAKKNEMLIG: Aina Krakset, eieren av Nikoline.

Nikoline har vært et trekkplaster på besøksgården på Sunnmøre.

Gode medhjelpere opprettet en spleis-innsamlingsaksjon. I skrivende stund er det samlet inn rundt 290.000 kroner.

På grunn av ekstremværet Hans som har herjet særlig i Midt-Norge, var det lenge usikkert om Krakset og mannen fikk reise. Men torsdag satte de av gårde mot den 12 timer lange kjøreturen til Ås – med Nikoline i baksetet.

– Folk har tipset om kjøreruter, gitt oss mat på veien og tilbudt overnatting og transport. Det er ikke bare penger de gir, de tilbyr oss mat på veien, overnatting, transport. Vi er helt rørt.

Hun og mannen har drevet besøksgården i 15 år. På et drøyt leveår har alpakkaen rukket å bli et stort trekkplaster for besøkende. På instagram har hun en egen konto hvor nysgjerrige kan følge reisen og operasjonen.

– I sommer er det mange voksne fra hele Norge som har besøkt henne. Flere forteller at de har vært i vanskelige livssituasjoner og at Nikolines oppdateringer har vært et lysglimt i hverdagen.

Fredag ble Nikoline operert:

Foreløpig befinner paret seg på veterinærhøgskolen på Ås. Ettersom Nikoline er alpakka på et hestesykehus, må hun i isolasjon etter operasjonen.

Foreløpig må hun være på sykehuset i en ukes tid for oppfølging.

– Flokken hennes er oss, så det er viktig at en av oss er tilstede med henne, sier Krakset.

Mannen er farmasøyt og kunne ikke stenge apoteket han jobber på, men fikk i siste liten hjelp fra en ferierende farmasøyt som tilbudte seg å ta over apoteket i mellomtiden.

Krakset ønsker å takke alle som har bidratt til at Nikoline fikk operasjon.

– Vi vet ingenting om status etter operasjonen ennå. Kirurgen lovet å ringe i kveld, sier Krakset.

NIKOLINE: «Nå er hun alvorlig skadet, og det eneste som kan redde livet hennes er en lang biltur til Oslo og veterinærhøyskolen på Ås», står det på nettsiden for innsamlingsaksjonen.