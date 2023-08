KONTROLLSJEF: Venstres Grunde Almeland er saksordfører for habilitetsgranskingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Kontrollkomiteen stiller 17 spørsmål til Støre

Etter dagens møte har kontrollkomiteen bestemt seg for å stille en rekke spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Venstres Grunde Almeland er leder arbeider med saken.

– Spørsmålene handler i hovedsak om sakens overskrift: rutinene, sier han til VG.

Komiteen stiller både generelle spørsmål om hvilke rutiner regjeringen har hatt for habilitetsreglene og ber om omfattende oversikter fra Statsministerens kontor (SMK) over habilitetsvurderinger som er gjort.

– Man kan få inntrykk av at rutinene har variert fra departement til departement, men regelverket i bunn er det samme for alle.

En samlet komité, inkludert regjeringspartiene Ap og Sp, står bak spørsmålene.

– Vi har ambisjoner om å ferdigstille arbeidet i komiteen før jul. Men vi vet aldri hva som dukker opp underveis, sier Almeland.

PASSER PÅ: Kontroll- og konstitusjonskomiteen kontrollerer at ting går for på riktig måte i regjeringen. Her på en annet møte tidligere i sommer.

Tre saker

Komiteen skal granske regjeringens håndtering av habilitet. Bakgrunnen er tre habilitetssaker på én sommer:

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sa komitéleder Peter Frølich (H) etter at komiteen åpnet kontrollsak i slutten av juli.

Blir høringer

Komiteen stiller også spørsmål om disse enkeltsakene og enkeltstatsrådene.

– I den ferskeste saken, om Ola Borten Moe, har vi mer detaljerte spørsmål slik som i tidligere runder om de to andre, sier Almeland.

Komiteen har også bestemt at det vil bli høringer i kontrollsaken, men ikke landet når dette vil skje – eller hvem som skal møte.

De har heller ikke vedtatt om det vil bli åpne eller lukkede høringer.

– Men for Venstres del er det naturlig med åpne høringer. Jeg ser ingen grunn til at dette skal være lukket. Saken handler om at offentligheten skal ha tillit til at ting gjøres på en ordentlig måte, sier han.