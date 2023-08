FÅR KRITIKK: Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe var i flere debatter på Arendalsuka denne uken.

Ap i strupen på Oslo-topp: − Et Høyre som sier nesten hva som helst

ARENDAL (VG) Ordførerkandidat Anne Lindboe (H) har foreslått teater mot ungdomsvold og prins- og prinsessedag på Rådhuset for hivpositive barn. Til å le av – men alvorlig, mener Aps ordførerkandidat.

Lindboe har sagt at et teaterstykke som berører kan være et tiltak mot ungdomsvold.

Hun har også foreslått at hivpositive barn kan få en dag på Rådhuset der de får være prinser og prinsesser.

Og Lindboe har sagt at penger kan flyttes fra skolehelsetjenesten til kulturaktører som Vega scene, for å lære barn og unge om grensesetting.

Lindboe mener Ap tar uttalelsene hennes ut av kontekst – og sammenligner det amerikansk valgkamp. Vis mer

Nå slår det tidligere barneombudet tilbake med at Ap driver med uthenging, og at hun misliker at hennes engasjement for barn og unge blir brukt mot henne.

Lindboe kan bli Oslos nye ordfører denne høsten. Den mangeårige barnelegen, rettsmedisineren og barneombudet er fersk i politikken.

– Jeg synes først og fremst det er trist å se hvilket nivå Arbeiderpartiet har sunket ned på i denne valgkampen. Jeg trodde det å ta sitater ut av sin sammenheng for å henge ut politiske motstandere var noe de drev med i USA, men det er åpenbart nye tider i Oslopolitikken, skriver Lindboe i en e–post til VG.

Se hele hennes svar lenger nede.

– Sier nesten hva som helst

Flere uttalelser fra Lindboe har vakt sterke reaksjoner hos Arbeiderpartiet i hovedstaden.

– I denne valgkampen møter jeg et Høyre som sier nesten hva som helst, sier Rina Mariann Hansen, Aps ordførerkandidat og byråd for eierskap og næring i Oslo.

– Anne Lindboe og Oslo Høyre forstår ikke Oslo. De viser en helt manglende bakkekontakt med folk flest i byen, sier Oslo AUF-leder Emre Gjul-Jensrud til VG.

ORDFØRER-RIVAL: Rina Mariann Hanssen er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo.

Prinser og prinsesser

VG har sett videoklipp fra en ordførerduell på Oslo Pride og en debatt under arrangementet Kulturytring i Drammen i juni. Både Lindboe og Hansen deltok i begge debattene.

I duellen snakket Lindboe om hivpositive barn.

– De får ikke ta del i det vanlige samfunnet. De gjemmes bort. Det er historier om barn og deres mødre som må sitte og spise på et eget rom. På vegne av kommunen må vi ha kjempeambisjoner om å rett og slett være der for dem, sa Lindboe.

Hun foreslo et mulig tiltak:

– Man kan tenke seg fine arrangementer på Rådhuset for eksempel, der disse barna får lov til å være prinser og prinsesser for en dag. Det helt motsatte av å skulle gjemmes bort, sa hun.

HØYRE-PROFIL: Anne Lindboe fikk forrige uke besøk av Høyre-leder Erna Solberg for å gi drahjelp i den svært jevne Oslo-valgkampen.

På kulturdebatten i Drammen ble Lindboe spurt om hun ville styrke og øke kulturbudsjettet i Oslo.

Hun svarte at kommunene kunne få større budsjetter ved å benytte kunst- og kulturlivet i større grad – og bruke penger på kultur som brukes på annet i dag.

– Eksempelvis, la oss si skolehelsetjenesten. Den skal være der, men kanskje skal ikke den nødvendigvis brukes til å lære barn og unge om en del grensesetting, sa Lindboe og fortsatte:

– Kanskje kan man sjalte en del midler over til kunst og kultur, for eksempel som Vega scene, for at de skal hjelpe oss å løse det oppdraget.

Vega scene er et uavhengig kulturhus i Oslo, som har både kino og teater.

KULTURHUS: Vega Scene i Oslo.

Teater mot vold

På debatten i Drammen snakket Lindboe også om at kommunen kunne bruke kultur som et virkemiddel for å løse utfordringer i byen – i samarbeid med kunstnere og kulturinstitusjoner.

– For eksempel i forhold til vold mellom ungdom, som er en kjempeutfordring vi står i nå, sa Lindboe og fortsatte:

– Kanskje kunne et teaterstykke som berører deg, som får deg til å forstå hva dette virkelig dreier seg om, være det som gjør at vi får løst den utfordringen, samtidig som barn og unge får et viktig og fint møte med kunst og kultur.

Både Dagbladet og TV 2 har tidligere omtalt at AUF i Oslo la ut en video på TikTok fra denne debatten – og at Lindboe reagerte på hvordan hun ble fremstilt av Aps ungdomsparti.

UNGDOMSTOPP: Emre Gjul-Jensrud er leder i Oslo AUF:

Oslo AUF-leder Emre Gjul-Jensrud mener det er naivt at et teaterstykke skal løse problemer med ungdomsvold – og peker heller på nærpoliti.

Uttalelsene om prinser- og prinsesser-dag på Rådhuset for hivpositive barn kaller han absurd.

– Det er mange klumsete uttalelser, men det jeg reagerer mest på er utspillet om skolehelsetjenesten. Rekordmange unge sliter psykisk, sier Gjul-Jensrud.

– Kan le litt

– Man kan le litt av enkeltutspill som Anne Lindboe kommer med. Men det er langt mer alvorlig, for vi må få vite konsekvensene av Høyres politikk, sier ordførerrival Hansen i Ap.

– Det er ikke så mye et spørsmål om hva de sier, men om hva de aldri sier. Alle valgløftene som nå ruller ut av Anne Lindboes munn, får en veldig høy pris, fortsetter hun.

Eiendomsskatt på bolig og næringseiendom gir Oslo kommune to milliarder kroner i inntekter. Oslo Høyre vil kutte denne skatten – og Hansen frykter at det vil føre til velferdskutt.

– Høyre mangler to milliarder kroner i budsjettet. Jeg kunne ønske Anne Lindboe snakket mer om det, enn alle krumspringene, sier hun til VG.

KRITISK: Rina Mariann Hansen kritiserer Lindboe.

– Slutte å sløse

Lindboe sier på sin side at Oslo Høyre aldri har lovet å kutte to milliarder kroner over natten – og peker på at Oslo kommunes budsjett for 2023 er på hele 90 milliarder kroner.

– Kommunens inntekter fra eiendomsskatt på bolig, som er den skatten vi først vil fase ut, er på 920 millioner kroner, skriver Lindboe og fortsetter:

– Ved å få kontroll på økonomien igjen, slutte å sløse, slutte å bruke folks skattepenger på mye som er kjekt å ha, men strengt tatt ikke nødvendig, er det selvsagt mulig å avvikle eiendomsskatten uten at det går ut over skolene og skolehelsetjenesten, barnehagene, eldreomsorgen og andre viktige kommunale velferdstjenester.

– Gjør vi det tror jeg sannelig det skal være mulig å finne penger til gode kulturtiltak også, legger hun til.

NY POLITIKER: Anne Lindboe talte på Høyres landsmøte tidligere i år.

– Brukes mot meg

I e-posten til VG trekker Lindboe også frem erfaringen sin i yrkeslivet.

– Jeg har ikke sittet på en benk i bystyret i 20 år, og heller ikke vært på eliteskolering i en politisk ungdomsorganisasjon. Jeg har vært på jobb, gått nattevakter og jobbet helg. Sett foreldre i øynene og sagt at livet til barna deres ikke står til å redde, men heldigvis også kunnet trøste dem med at alt kommer til å gå bra.

Lindboe mener engasjementet for sårbare barn og unge er en rød tråd i hennes egen karriere.

– At dette engasjement nå brukes mot meg på denne måten synes jeg svært lite om, for å si det forsiktig, skriver hun.

VIL STYRE OSLO: Eirik Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat. Anne Lindboe vil bli ordfører.

Høyre-toppen mener at Ap ikke har politiske løsninger på problemene som har oppstått de åtte årene Raymond Johansen & co har styrt Oslo.

– Det er krise i eldreomsorgen, ungdomsvolden øker og blir stadig råere. Det er nesten umulig for folk å skaffe seg tak over hodet i Oslo. Det er like mange barn i fattige familier som for åtte år siden, og resultatene i Osloskolen er bekymringsfulle, skriver Lindboe og fortsetter:

– Oslofolk må spare inn der de kan fordi byrådet krever inn stadig mer i skatter og avgifter, og om dagens byråd får fortsette vil eiendomsskatten øke.

